'Mordkommission Istanbul': Quotensieg zum Abschied

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem klaren Quotensieg hat sich die ARD-Krimireihe "Mordkommission Istanbul" am Samstagabend verabschiedet. Die 23. und letzte Episode "Entscheidung in Athen" mit Ermittler Mehmet Özakin (Erol Sander) brachte es auf 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie der Branchendienst DWDL am Sonntag berichtete. Der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent.

Das ZDF setzte eine Ausgabe von "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner dagegen, 3,55 Millionen (13,4 Prozent) waren dabei. Günther Jauch kam mit seiner Show "5 gegen Jauch" auf 2,37 Millionen (9,9 Prozent).

Vox erreichte mit dem Actionfilm "Transporter 3" 1,32 Millionen (5,0 Prozent). Die Gruselkomödie "Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween" bei Sat.1 brachte es auf 0,98 Millionen (3,7 Prozent) und das Drama "Jugend ohne Gott" bei ProSieben auf 0,74 Millionen (2,8 Prozent). Für die Serie "MacGyver" bei Kabel eins interessierten sich 0,58 Millionen (2,3 Prozent)./sm/DP/zb