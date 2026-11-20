KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Eine mutmaßlich von Russland initiierte Planung eines Attentats auf einen ukrainisch-amerikanischen Rapper hat eine diplomatische Krise zwischen Dänemark und Russland ausgelöst. Zwei Männer dänischer Staatsbürgerschaft wurden am Freitag wegen des Versuchs, den Musiker mit dem Künstlernamen Kyivstoner zu töten, angeklagt; beide befinden sich in Untersuchungshaft. Dänemark verwies daraufhin den russischen Verteidigungsattaché des Landes.

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"Wir gehen davon aus (...), dass das Attentat von russischen Geheimdiensten geplant wurde", sagte Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef des dänischen Nachrichtendienstes, der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge. Außenminister Lars Løkke Rasmussen äußerte zur Ausweisung des russischen Diplomaten, es gehe darum, "ein Signal zu senden". Der russische Botschafter in Kopenhagen sei zudem einbestellt worden, sagte Rasmussen.

Kyivstoner sollte Ritzau zufolge am 25. September ein Konzert in Charlottenlund geben, das aber letztlich abgesagt wurde. Am selben Tag hatte die Polizei ein Auto gestoppt, in dem zwei Handfeuerwaffen und Messer gefunden wurden. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden festgenommen, im Anschluss folgte die Festnahme eines 28-Jährigen. Die beiden Hauptverdächtigen, die wegen versuchten Mordes angeklagt wurden, bestreiten die Vorwürfe, wie der Sender DR berichtete.

Russische Vorwürfe gegen Kyivstoner

Die dänischen Behörden prüfen Verbindungen der Angeklagten zu einer verbotenen dänischen Gruppierung ("Loyal to Familia"), die aktiv den Kontakt zu Russland gesucht haben soll. Im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB den Vorwurf erhoben, dass Kyivstoner am Schmuggel von 35 Drohnen über Polen und Belarus für einen Angriff in einem Vorort von Moskau verantwortlich sein soll. Der in der Slowakei lebende Rapper kommentierte damals die Vorwürfe mit einem: "Was soll der Scheiß? Seid ihr krank?"/mj/DP/zb