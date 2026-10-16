Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

16.10.26 06:35 Uhr

Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 110,84 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 90,73 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,36 Prozent auf 49.908,36 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.464,50 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net