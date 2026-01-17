Morgan Stanley Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Morgan Stanley Un lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,79 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 CAD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Morgan Stanley Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,72 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 40,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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