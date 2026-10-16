Morgan Stanley Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Morgan Stanley Un stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Morgan Stanley Un 3,86 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 46,58 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,98 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net