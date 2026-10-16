Morgan Stanley Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Morgan Stanley Un stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Morgan Stanley Un 3,86 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 46,58 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,98 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Morgan Stanley Un
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Morgan Stanley Un
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen