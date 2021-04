Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der EZB-Rat dürfte eine Fortführung der aktuellen Geldpolitik beschließen, nachdem er im März ein höheres Kauftempo im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) auf den Weg gebracht hatte. Analysten erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen und ihre Kaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance unverändert lassen wird. Nach entsprechenden Vorstößen einzelner Ratsmitglieder ist aber wohl eine Diskussion über Zeitpunkt und Modalitäten einer schrittweisen Verringerung der PEPP-Käufe (Tapering) unausweichlich. Thema könnte zudem die laufende Strategieüberprüfung sein. Im März hatte der Rat beschlossen, die Zinsen auf dem aktuellen oder noch niedrigeren Niveau zu halten, bis sich die Inflation überzeugend in Richtung des Zielwerts von knapp 2 Prozent bewegt und sich dies auch dauerhaft in den Kerninflationsraten widerspiegelt. Die Nettokäufe unter dem Wertpapierkaufprogramm (APP) sollen bis kurz vor der ersten Zinserhöhung mit einem Monatsvolumen von 20 Milliarden Euro fortgeführt werden und die Nettokäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP bis zum Ende der "Corona-Krisenphase". Die EZB hatte am 11. März außerdem beschlossen, das monatliche Volumen ihrer PEPP-Käufe im zweiten Quartal - also bis Juni - deutlich zu erhöhen. Was genau das bedeutet, wollte sie nicht sagen, und die Urteile von Analysten zur Umsetzung des Beschlusses gehen auseinander. Für Juni deutet sich allerdings eine Diskussion über das weitere Vorgehen an: Sollen die PEPP-Käufe ab Juni mit dem erhöhten Volumen fortgeführt oder sollen sie wieder verringert werden?

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich

07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 1Q

(14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris

07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt

07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q, London

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (online)

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren zum Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris

18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

Im Tagesverlauf:

- DE/Pharma SGP Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Gräfeling

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

- DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis. 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

MTU Aero 1,25 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-CH

08:00 Handelsbilanz März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,336 Mrd CHF

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 99

zuvor: 98

-EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -10,8

zuvor: -10,8

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 603.000

zuvor: 576.000

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

16:00 Index der Frühindikatoren März

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser März

PROGNOSE: -1,8% gg Vm

zuvor: -6,6% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 15.285,00 0,13

S&P-500-Future n.def. n.def.

S&P-500-Indikation 4.168,00 0,09

Nasdaq-100-Indikation 13.914,00 0,09

Nikkei-225 29.086,53 2,03

Schanghai-Composite 3.466,42 -0,19

+/- Ticks

Bund -Future 171,20 20

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 15.195,97 0,44

DAX-Future 15.265,00 0,61

XDAX 15.248,23 0,60

MDAX 32.545,76 0,02

TecDAX 3.480,69 0,26

EuroStoxx50 3.976,41 0,91

Stoxx50 3.386,11 1,06

Dow-Jones 34.137,31 0,93

S&P-500-Index 4.173,42 0,93

Nasdaq-Comp. 13.950,22 1,19

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,00 +13

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Handelsstart in den Donnerstag. DAX und Euro-Stoxx-50 werden nach der Stabilisierung vom Mittwoch etwa ein halbes Prozent höher erwartet. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der US-Börsen und der asiatischen Märkte. "Entscheidend wird aber sein, wie sich die Europäische Zentralbank äußert", sagt ein Marktteilnehmer. Jede Andeutung von Tapering könnte die Stimmung wieder belasten. "Tapering wird kommen, die Frage ist nur, wann", so der Marktteilnehmer. Die Bank of Canada sei nun bereits vorgeprescht, sie kürze die Anleihenkäufe zunächst um ein Viertel. Neben der EZB steht weiterhin die Berichtssaison zum ersten Quartal im Blick der Marktteilnehmer.

Rückblick: Im Handel war trotz der leichten Erholung von Nervosität vor der Entscheidung der EZB am Donnerstag die Rede. Insbesondere geht es dabei um die Sorge, dass die Notenbank die Anleihekäufe früher als bislang reduzieren könnte. Zuletzt hatten derlei Spekulationen auf die Stimmung gedrückt. Hugo Boss schossen um 6,7 Prozent nach oben mit Spekulationen, Kering, LVMH oder auch eine Beteiligungsgesellschaft könnte bei dem Modeunternehmen einsteigen oder der Großaktionär Mike Ashley seinen Anteil ausbauen. Starke Umsätze von Kering (+4,2%) stützten ebenfalls. Ansonsten bewegten meist Geschäftszahlen die Kurse. Für ASML ging es um 4,1 Prozent nach oben. Carrefour legten nach Zahlen 5 Prozent zu. Für Roche ging es nach der Zahlenvorlage um 3,8 Prozent nach oben. Heineken (+4,8%) profitierte von einem steigenden Getränkeabsatz verdiente erheblich mehr als im Vorjahreszeitraum. Aktien aus der Online- und Lieferdienstbranche waren nicht gesucht, hier bremste ein Bericht der Financial Times, wonach Uber Eats auf den deutschen Markt drängen will. Delivery Hero fielen um 1,5, Hellofresh um 3,7, Deliveroo um 4 sowie Just Eat Takeaway um 2,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Metro schlossen 1,4 Prozent fester nach erwartet schwachen Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick. Deutlich über den Prognosen lagen die vorläufigen Quartalszahlen von Zalando (+0,4%), sie stützten die seit der Pandemie bereits extrem gut gelaufene Aktie aber kaum. Nach Einschätzung von Warburg sind die Treiber für das Unternehmen weiter intakt. Gute Zahlen verhinderten auch nicht, dass es für Sartorius sogar um 2,5 Prozent nach unten ging. Im Handel sprach man von wahrscheinlichen Gewinnmitnahmen, nachdem auch Sartorious seit Pandemiebeginn stark zugelegt haben. Vorläufige Indikationen für das erste Quartal und eine Anhebung der Margenprognose für das laufende Jahr ließen Adva um 6 Prozent anziehen. Einhell gerieten unter Abgabedruck und verloren 5,3 Prozent. Für Ernüchterung sorgte eine nur bestätigte Prognose für das laufende Jahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent reagierten die Aktien der Deutschen Börse auf die Zahlen, die der Börsenbetreiber am frühen Abend veröffentlicht hatte. Das Unternehmen bestätigte bei dieser Gelegenheit auch seine Ziele für das laufende Jahr. Positiv wurde der angehobene Ausblick von Kromi Logistik aufgenommen. Die Aktie stieg um 2,8 Prozent. Die Logwin-Aktie kletterte um 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt hatte.

USA / WALL STREET

Fester - Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen haben die Aktienkurse an der Wall Street zur Wochenmitte einen Teil der Verluste aufgeholt. Wieder mussten die Anleger eine Fülle von Quartalsausweisen verarbeiten. Unter anderem wartete Verizon Communications (-0,4%)mit Zahlen auf. Umsatz und Gewinn übertrafen knapp die Analystenerwartungen, doch verlor das Unternehmen rund 178.000 Mobilfunkkunden. Netflix (-7,4%) enttäuschte massiv beim Kundenwachstum. Dass die Umsatz- und Gewinnzahlen die Erwartungen übertrafen, half wenig. Intuitive Surgical (+9,9%) übertraf die Marktschätzungen gewinn- wie auch umsatzseitig. CSX stiegen um 4,3 Prozent, obgleich die Eisenbahngesellschaft in der zurückliegenden Periode die Schätzungen des Marktes nicht erreicht hatte. Hier dürften positive Analystenkommentare von RBC und der Deutschen Bank den Kurs gestützt haben. Der Dienstleister der Ölindustrie Halliburton (-3,6%) hat in seinem ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben und bei Gewinn und Umsatz besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Gleichwohl ging der Umsatz deutlicher zurück. Am Anleihemarkt traten die

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)