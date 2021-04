Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der neue Chef von Intel glaubt, dass sich der globale Engpass bei der Chipversorgung noch zwei Jahre hinziehen könnte. Pat Gelsinger sagte, dass die Lieferengpässe, die einige Sektoren der Weltwirtschaft seit Monaten beeinträchtigen, anhalten werden, bis mehr Kapazität aufgebaut ist, um die Chip-Nachfrage für alles von Automobilen bis hin zu Elektronik zu befriedigen. "Es wird eine Weile dauern, bis man mehr Kapazitäten in Betrieb nehmen kann", sagte er in einem Interview. Der weltweite Mangel an Halbleiterchips hat die Produktion in verschiedenen Sektoren gestört, was zu vorübergehenden Schließungen von Automobilfabriken und reduzierten Lieferungen von Artikeln wie Computern und einigen Geräten geführt hat. Die Chip-Firmen bemühen sich, die Knappheit zu überwinden. "Die Investitionen, die in diesem Umfang erforderlich sind, sind immens", sagte Gelsinger. Der CEO, der seit Februar im Amt ist, versprach außerdem, schnell einige Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen, um die Chip-Knappheit zu lindern.

07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz mit

Analysten und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart

07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris

10:00 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von Bundeskanzlerin

Merkel, Berlin

10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV

10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York

13:00 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q, Morris Township

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q

- DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 44,1

zuvor: 48,2

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 59,3

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 51,5

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 65,8

zuvor: 66,6

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,6

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 62,0

zuvor: 62,5

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 53,2

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,0

zuvor: 56,3

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 58,9

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 61,0

zuvor: 60,4

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,5

zuvor: 59,1

16:00 Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +14,6% gg Vm

zuvor: -18,2% gg Vm

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 15.284,00 0,21

S&P-500-Indikation 4.140,75 0,10

Nasdaq-100-Indikation 13.777,00 0,04

Nikkei-225 28.940,87 -0,85

Schanghai-Composite 3.460,30 -0,14

+/- Ticks

Bund -Future 170,94 -15

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 15.320,52 0,82

DAX-Future 15.252,00 -0,09

XDAX 15.235,78 -0,08

MDAX 32.872,95 1,01

TecDAX 3.531,88 1,47

EuroStoxx50 4.014,80 0,97

Stoxx50 3.407,58 0,63

Dow-Jones 33.815,90 -0,94

S&P-500-Index 4.134,98 -0,92

Nasdaq-Comp. 13.818,41 -0,94

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,09 +9

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss im Minus erwartet. Die Richtung gibt die Wall Street vor. Hier verschreckte im Handelsverlauf ein Bericht die Investoren, dass US-Präsident Joe Biden einen Vorschlag erwägen soll, die Kapitalertragssteuer für gutverdienende Investoren mit einem Jahreseinkommen von mehr als einer Million Dollar auf 39,6 Prozent fast verdoppeln wolle. Inzwischen haben sich die Futures auf den S&P-500 zu einem Teil erholt. Die geplante Steuererhöhung sei längst keine Überraschung, kommentiert Quincy Krosby, Chefstratege bei Prudential Financial, und sprach von einer reflexartigen Reaktion des Marktes. Es sei weniger eine Frage des "ob" oder "wann", sondern des "wie hoch" gewesen. Ansonsten stehen aus Frankreich, Deutschland und Europa die Einkaufsmanager-Indizes für den April für den Vormittag zur Veröffentlichung an, die belegen dürften, dass die Corona-Krise weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung hierzulande belastet.

Rückblick: Die am Vortag eingeleitete Erholung setzte sich fort. Die Europäische Zentralbank bestätigte wie erwartet ihre Geldpolitik und sorgte somit zumindest für kein Störfeuer in Gestalt einer in Bälde drohenden Straffung. Mit im Fokus standen Credit Suisse (-2,1%). Die Bank hatte nicht nur Quartalszahlen belastet vom Debakel des Hedgefonds Archegos gemeldet, sondern zugleich noch eine gewinnverwässernde Wandelanleihe im Gepäck. Nestle (+2,9% waren mit einem unerwartet starken organischen Umsatzwachsum gesucht. Volvo (+2,5%) schlug mit den Quartalszahlen die Analystenerwartungen ebenfalls. Nach schwach eingestuften Zahlen gaben Renault dagegen um 1,3 Prozent nach. Besser als erwartet verlief das Geschäft beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard (+1,3%). Als "schlecht, aber erwartbar" wurden die Zahlen zum ersten Quartal des Hotelbereibers Accor (-0,2%) im Handel bezeichnet. Kurstreiber bei Windenergieunternehmen wie Siemens Gamesa (+6,7%), Vestas (+10,2%) und Nordex (+8,6%) und bei Sonnenenergieunternehmen wie SMA Solar (+6,3%) war der von US-Präsident Joe Biden initiierte Klimadialog, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Welt zu deutlich stärkeren Klimaschutz-Beiträgen aufrief.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Börse (+0,4%) bewegten sich kaum nach zwar guten Geschäftszahlen, aber auch einem nur bekräftigen Ausblick. SAP (+3,4%) bekräftigte bei Vorlage der endgültigen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartung einer allmählich anziehenden Nachfrage im zweiten Halbjahr. Der Kurs dürfte aber vor allem von sehr starken Zahlen der US-Tochter Qualtrics profitiert haben, deren Kurs an der Nasdaq um über 23 Prozent nach oben schoss. Nach einem starken ersten Quartal hob Jungheinrich (+10%) den Ausblick für das laufende Jahr an. Hensoldt stiegen um 1,7 Prozent. Der US-Finanzinvestor KKR will sich von weiteren Anteilen an dem Rüstungsunternehmen trennen. Damit sei die Gefahr einer größeren Platzierung kleiner geworden, so Marktteilnehmer. Daneben könne ein strategischer Investor neue Märkte erschließen. Interessenten sollen Indra, Leonardo, Saab und Thales sein.

XETRA-NACHBÖRSE

In der Breite ging es im Gefolge der schwachen Wall Street nachbörslich am Donnerstag leicht nach unten, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. LPKF Laser & Electronics gaben noch etwas weiter nach auf 24,22 Euro, nachdem das Unternehmen kurz vor Ende des Xetra-Handels eine Ausweitung des Verlusts gemeldet hatte, worauf die Aktie noch um rund 2 Prozent nachgegeben hatte auf 24,54 Euro. Aves One zeigten sich von der Mitteilung der Geschäftszahlen für 2020 wenig bewegt. Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsatzerlöse des Investors im Logistikbereich um rund 6,1 Prozent auf 123,9 Millionen Euro, während das operative Ergebnis mit 81,8 Millionen Euro knapp unter Vorjahr lag mit 84,5 Millionen.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die zuversichtliche Stimmung erhielt einen Dämpfer von einem Bloomberg-Bericht, wonach US-Präsident Joe Biden erwägen soll, die Kapitalertragssteuer für gutverdienende Investoren fast zu verdoppeln. Aus Marktsicht günstige neue Konjunkturdaten, die zunächst leicht gestützt hatten, verpufften damit. Bei den Einzelwerten sorgten weiter Quartalszahlen für stärkere Bewegungen. Der Chemieriese Dow steigerte Umsatz und Gewinn zwar stärker als erwartet, der Kurs sackte dennoch um über 4 Prozent ab, nachdem er tags zuvor um fast 4 Prozent zugelegt hatte. Seit Jahresbeginn liegt das Papier 17 Prozent im Plus. Gut kamen die Zahlen von AT&T (+4,2%) an, besonders angesichts steigender Kundenzahlen. Bei American Airlines (-4,5%) agierten die Anleger weiter vorsichtig, zumal die Aussichten für die Branche weiter schwer einzuschätzen sind. Die Fluggesellschaft grenzte den Verlust zwar ein, er betrug aber immer noch über 1,2 Milliarden Dollar. Regelrecht gefeiert wurde der Quartalsausweis von Qualtrics, der die Analystenerwartungen übertraf. Der Kurs explodierte geradezu um fast 23 Prozent. Equifax machten ebenfalls einen Riesensatz um 14,9 Prozent, nachdem auch der Finanzdienstleister mit seinen Quartalszahlen besser als erwartet abgeschnitten hatte. Blackstone (+3,3%)

April 23, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)