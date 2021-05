Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China findet wegen der Mai-Feierlichkeiten kein Handel statt. In Japan und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags des Kindes" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens Energy hat im zweiten Quartal dank einer deutlichen Verbesserung bei der Windenergietochter Siemens Gamesa operativ mehr als doppelt so viel verdient als im Vorjahr. Das angepasste EBITA belief sich auf 197 (Vorjahr: 88) Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Im Segment Gas and Power dagegen ging das angepasste EBITA um 3 Prozent auf 169 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand mit 31 Millionen Euro ein kleiner Gewinn, nachdem vor Jahresfrist noch ein Fehlbetrag von 142 Millionen eingefahren wurde. Auf der Einnahmenseite konnte das moderate Wachstum im Geschäft mit Windkraftanlagen und deren Wartung die um fast 10 Prozent rückläufigen Umsätze im klassischen Kraftwerkgeschäft und mit der Stromübertragung nicht ausgleichen. Abstriche macht Siemens Energy angesichts der zuletzt schwachen Umsatzentwicklung bei seinem Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2020/21. Statt maximal 12 Prozent soll der Konzernumsatz nur um bis zu 8 Prozent zulegen. Am unteren Ende sind mindestens 3 Prozent Wachstum das Ziel. Siemens Gamesa hatte mit Verweis auf Projektverschiebungen schon in der Vorwoche das obere Ende seiner Umsatzspanne eingekürzt, nun wurde auch im Segment Gas and Power der Zielkorridor gekappt. Am Ziel einer angepassten EBITA-Marge vor Sondereffekten von 3 bis 5 Prozent soll sich unterdessen nichts ändern. Im abgelaufenen Quartal lag die Umsatzrendite bei 4,4 Prozent. Für das zweite Quartal gab der KOnzern folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20/21 ggVj 2Q20/21 ggVj 2Q19/20

Auftragseingang Konzern 10.520 +39% 8.371 +11% 7.566

-Gas and Power 5.030 -6% 5.144 -4% 5.374

-SGRE* 5.500 +150% 3.255 +48% 2.203

Umsatz Konzern 6.484 -4% 6.773 -0,1% 6.780

-Gas and Power 4.167 -10% 4.354 -6% 4.615

-SGRE* 2.336 +6% 2.470 +12% 2.204

EBITA bereinigt Konzern 197 +124% 130 +48% 88

-Gas and Power 169 -3% 129 -26% 174

-SGRE* 42 -- 21 -- -60

EBITA bereinigt Marge Konzern 3,0 -- -- -- 1,3

-Gas and Power 4,1 -- -- -- 3,8

-SGRE* 1,8 -- -- -- -2,7

EBITA bereinigt Konzern** 288 +44% 255 +28% 200

-Gas and Power 187 -6% 180 -10% 199

-SGRE* 113 +414% 94 +327% 22

EBITA bereinigt Marge Konzern** 4,4 -- -- -- 2,9

-Gas and Power 4,5 -- -- -- 4,3

-SGRE* 4,8 -- -- -- 1,0

Ergebnis nach Steuern 31 -- -2,0 -- -142

Ergebnis je Aktie 0,03 -- -0,03 -- -0,14

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Bruttoprämien 7.456 +7% 4 6.975

Kapitalanlageergebnis 395 -16% 2 472

EBIT 494 +16% 4 427

Ergebnis nach Steuern/Dritten 331 +10% 4 301

Ergebnis je Aktie 2,72 +9% 3 2,49

Combined Ratio* 96,0 -- 3 99,8

* Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatz 445 -20% 17 555

EBIT -26 -- 17 -14

Ergebnis vor Steuern -36 -- 13 -25

Ergebnis nach Steuern/Dritten -27 -- 13 -18

Ergebnis je Aktie -0,39 -- 13 -0,26

MORPHOSYS (22:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatz 46 -82% 4 251

EBIT -44 -- 3 214

Konzernüberschuss -53 -- 2 196

Ergebnis/Aktie unverwässert -1,38 -- 5 6,12

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q

07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG,

ausführliches Ergebnis 1Q

08:30 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

10:00 DE/Allianz SE, Online-HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV

10:00 DE/Nordex SE, Online-HV

11:00 DE/Puma SE, Online-HV

11:00 DE/Symrise AG, Online-HV

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(18:30 Telefonkonferenz für Analysten), Heidelberg

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Fuchs Petrolub Vz. 0,99 EUR

Fuchs Petrolub St. 0,98 EUR

Sanofi 3,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 48,6

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,4

1. Veröff.: 50,4

zuvor: 48,2

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,1

1. Veröff.: 50,1

zuvor: 51,5

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone April (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,3

1. Veröff.: 50,3

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 53,7

1. Veröff.: 53,7

zuvor: 53,2

11:00 Erzeugerpreise März

Eurozone

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +800.000 Stellen

zuvor: +517.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 63,3

1. Veröff.: 63,1

zuvor: 60,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 64,1 Punkte

zuvor: 63,7 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.946,00 0,20

S&P-500-Indikation 4.171,25 0,14

Nasdaq-100-Indikation 13.552,50 0,14

Nikkei-225 FEIERTAG

Schanghai-Composite FEIERTAG

+/- Ticks

Bund -Future 170,55 -5

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.856,48 -2,49

DAX-Future 14.916,00 -2,25

XDAX 14.909,63 -2,24

MDAX 32.042,37 -2,65

TecDAX 3.393,82 -3,37

EuroStoxx50 3.924,80 -1,89

Stoxx50 3.357,93 -1,30

Dow-Jones 34.133,03 0,06

S&P-500-Index 4.164,66 -0,67

Nasdaq-Comp. 13.633,50 -1,88

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,60% +43

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit kräftig steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler am Mittwoch. "Der Ausverkauf vom Dienstag dürfte erst einmal zum Einstieg genutzt werden", so ein Händler. Das Umfeld habe sich etwas entspannt: So hat US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Aussagen zu notwendigen Zinserhöhungen relativiert. Nachdem diese am späten Nachmittag an den Aktienmärkten zu einer zweiten Verkaufswelle geführt und auch Gold sowie die Devisenmärkte mit in die Turbulenzen gerissen hatten, sagte sie später, die Inflation sei derzeit kein Problem. Auch die von einigen Marktteilnehmern befürchtete Invasion Taiwans durch China ist bisher ausgeblieben, die Verletzung des Luftraums des Inselstaats durch die chinesische Luftwaffe hatte am Dienstag die erste Abwärtswelle ausgelöst. Mit Spannung wird der ADP-Arbeitsmarktbericht erwartet: Sollte er darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft im April deutlich mehr Stellen geschaffen hat als die erwarteten knapp 900.000, könnte die Tapering-Diskussion schon wieder an Dynamik gewinnen. Der "große" April-Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht.

