Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und Investoren für Deutschland dürften im Mai gestiegen sein. Volkswirte erwarten, dass der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex auf 71,0 (April: 70,7) Punkte zugelegt hat. Im April war der ZEW-Index erstmals seit November 2020 wieder gesunken. Hauptursache war die Befürchtung, dass die sich andeutende Verschärfung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaft noch stärker beeinträchtigen dürfte. Die seither vielfach thematisierten Zulieferprobleme in der Industrie spielten damals nur am Rande eine Rolle. Seitdem hat sich die Stimmung allerdings wieder etwas aufgehellt. Die für April veröffentlichten Umfrageindikatoren zeigen, dass die deutsche Volkswirtschaft weiter auf Erholungskurs ist und dass auch die Industrieunternehmen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Dienstleistungsunternehmen dürfen dank zunehmend sichtbar werdender Impffortschritte auf ein Wiederanlaufen der Geschäfte hoffen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AAREAL BANK (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Zinsüberschuss 139 +13% 5 123

Risikovorsorge 15 -73% 6 58

Provisionsüberschuss 60 +6% 5 57

Verwaltungsaufwand 149 +16% 6 129

Betriebsergebnis 34 +213% 7 11

Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 18 +778% 6 2,0

Ergebnis je Stammaktie 0,29 +633% 6 0,04

DUERR (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20

Auftragseingang 1.015 +21% 838

Umsatz 783 -7% 843

EBIT 16 -31% 23

EBIT bereinigt 23 -30% 33

Ergebnis nach Steuern 7,1 -46% 13

GEA (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Auftragseingang 1.241 -10% 19 1.377

Umsatz 1.054 -4% 20 1.094

EBITDA* 116 +10% 19 105

EBIT* 67 +20% 5 56

Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 +33% 4 30

Ergebnis je Aktie 0,21 +24% 11 0,17

* vor Restrukturierungsaufwand

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatzerlöse 4.964 -11% 6 5.601

Ergebnis vor Steuern operativ 147 -3% 6 152

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 92 -6% 6 98

K+S (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatz* 714 +11% 11 646

EBITDA* 113 +14% 11 99

Ergebnis nach Steuern bereinigt* 8,5 -- 8 k.A.

Ergebnis nach Steuern bereinigt** 43 +66% 2 26

Ergebnis je Aktie bereinigt* 0,04 -- 8 k.A.

Ergebnis je Aktie bereinigt** 0,22 +69% 2 0,13

* fortgeführte Geschäftsbereiche

** fortgeführte und nicht-fortgeführte Geschäftsbereiche

BECHTLE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatz 1.478 +9% 3 1.356

Ergebnis vor Steuern 58 +14% 3 51

Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 36

Ergebnis je Aktie 1,00 +15% 2 0,87

JENOPTIK (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Auftragseingang 234 +10% 9 212

Umsatz 185 +13% 10 164

EBITDA 23 +65% 9 14

EBIT 8,2 +228% 9 2,5

Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- -0,4

Ergebnis je Aktie 0,07 -- 7 -0,01

UNITED INTERNET (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20

Umsatz 1.369 +3% 13 1.329

EBITDA 305 +1% 13 301

EBIT 181 -2% 13 184

Ergebnis vor Steuern 172 +9% 13 158

Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 +25% 13 73

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,48 +23% 13 0,39

Free Cashflow 72,9 -24% 7 96,3

Weitere Termine:

07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:00 Online-HV), Dreieich

07:00 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q, Berlin

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg

07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris

07:35 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Puchheim

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven

08:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Nassau

09:15 DE/Apontis Pharma AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der

Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV

10:00 DE/Takkt AG, Online-HV

10:00 DE/Baywa AG, Online-HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV

10:00 DE/SHW AG, Online-HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, Online-HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, Online-HV

11:00 DE/Kion Group AG, Online-HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Online-HV

17:35 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

Im Laufe des Tages:

DE/Meinauto Group AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: +71,0 Punkte

zuvor: +70,7 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -43,0 Punkte

zuvor: -48,8 Punkte

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 15.216,00 -0,61

S&P-500-Indikation 4.168,25 -0,31

Nasdaq-100-Indikation 13.252,00 -0,51

Nikkei-225 28.608,33 -3,08

Schanghai-Composite 3.434,09 0,18

+/- Ticks

Bund -Future 170,14 -1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 15.400,41 0,00

DAX-Future 15.310,00 -0,65

XDAX 15.312,70 -0,64

MDAX 32.451,44 -0,65

TecDAX 3.360,74 -1,95

EuroStoxx50 4.023,35 -0,27

Stoxx50 3.448,07 0,12

Dow-Jones 34.742,82 -0,10

S&P-500-Index 4.188,43 -1,04

Nasdaq-Comp. 13.401,86 -2,55

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,15 -18

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer schwächeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Dienstag. "Besonders Technologiewerte dürften unter Druck geraten", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die extrem schwachen Branchenvorlagen aus den USA und aus Japan. Daneben kehrt die Tapering-Spekulationen zurück. In Australien dürften die Wertpapierkäufe der Notenbank schon bald zurückgefahren werden, und in China sorgen die hohen Rohstoffpreise für deutlichen Auftrieb bei den Erzeugerpreisen. Im Jahresvergleich sind sie im April um 6,8 Prozent gestiegen, stärker als mit 6,5 Prozent erwartet. "Vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch dürfte der Markt vorsichtig bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Die jüngsten US-Daten zu den Inflationserwartungen seien hoch und hätten am Montag die Stimmung belastet. Daneben steht weiter die Berichtssaison im Blick.

