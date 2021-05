Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet wegen des Memorial Day nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Börsenhandel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der deutsche Chemiekonzern Bayer hat im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup in den USA eine Schlappe erlitten. Ein Bundesrichter in San Francisco wies am Mittwoch den Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen Bayer und Klägeranwälten über mögliche künftige Klagen zurück. Die Einigung im Umfang von zwei Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) sei für mögliche künftige Krebspatienten schlichtweg "unvernünftig". Die Vereinbarung würde für die Bayer-Tochter Monsanto, die Roundup herstellt, "viel erreichen", schrieb Richter Vince Chhabria in seiner Entscheidung. Sie würde insbesondere das rechtliche und finanzielle Risiko für den Konzern deutlich abmildern. "Sie würde viel weniger für Roundup-Nutzer erreichen, die noch nicht mit (der Krebserkrankung Non-Hodgkin-Lymphom) NHL diagnostiziert wurden." Bayer will die Rechtsstreitigkeiten über eine mögliche krebserregende Wirkung von Roundup mit Zahlungen in Höhe von insgesamt rund elf Milliarden Dollar beilegen. Bayer hat im Anschluss an das Urteil Maßnahmen zur Lösung potenzieller künftiger Glyphosat-Klagen angekündigt. Das neue Maßnahmenpaket umfasst sowohl rechtliche als auch kommerzielle Schritte, die dazu dienen, mit den Risiken aus dem Rechtskomplex in einer Weise umzugehen, die mit dem bislang vorgeschlagenen Lösungsmechanismus vergleichbar ist, wie der DAX-Konzern mitteilte. Laut Bayer ist es unmöglich, den vorgeschlagenen nationalen Lösungsmechanismus unter der Aufsicht dieses Gerichts weiterzuentwickeln. Es gebe aber rechtliche und kommerzielle Maßnahmen, die in Summe ähnliche Sicherheit in Bezug auf mögliche künftige Klagen schaffen sollen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Kering trennt sich von weiteren 5,9 Prozent an Puma. Das Paket im Umfang von rund 8,9 Millionen Aktien des deutschen Sportartikelherstellers werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei "qualifizierten" Investoren platziert, teilte das französische Unternehmen am Mittwochabend mit. Nach der Platzierung werde Kering noch etwa 4 Prozent an Puma halten. Der Streubesitz von Puma werde sich auf etwa 66,7 Prozent erhöhen. Den Erlös der Platzierung will Kering den weiteren Angaben nach für allgemeine unternehmerische Zwecke einsetzen. Überdies wollen die Franzosen ihre Bilanzstruktur stärken. Das Ergebnis der Platzierung werde unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht, so Kering.

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem uneinheitlichen Geschäft an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Der Markt hätte sich gerade eben von den Inflationssorgen verabschiedet, da dränge das Thema Tapering erneut auf den Plan. So hatte am Vorabend auch Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank für die Bankenaufsicht, gesagt, er sei offen für eine Debatte über eine Verringerung der Anleihekäufe. Wegen der hohen Aktienbewertungen werde der Markt daher weiter argwöhnisch auf jede Äußerung aus der Notenbank achten. Ein Indikator dafür könnten sogar die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag sein. Der Markt dürfte deutlich unter den Schätzungen liegende Zahlen begrüßen, da sie ein Zeichen seien, dass Arbeitnehmer an die Arbeit zurückkehren.

Rückblick: Neue Allzeithochs werden derzeit zwar abverkauft, tiefere Kurse jedoch auch immer wieder zum Neueinstieg genutzt. Händler erwarten daher eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an den Börsen. Thematisch sind die Börsen aktuell hin- und hergerissen: Entspannung kommt vom Thema Corona. Bremsend wirkte aber der feste Euro. Nur die Züricher Börse legte um 0,4 Prozent zu und zeigte sich im Verlauf auf Allzeit-Hoch. Hier stützten Umschichtungen in die defensiven Schwergewichte. Gute Zahlen und ein guter Ausblick ließen den britischen Einzelhändler Marks & Spencer um 8,5 Prozent anspringen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Interesse an der VW-Tochter Lamborghini rückte die Aktienbewertung von Volkswagen in den Fokus und ließ die Aktien 0,6 Prozent zulegen. Zwei Finanzinvestoren wollen die Audi-Tochter für 7,5 Milliarden Euro kaufen. Positiv auf die Branche wirkten gute US-Vorgaben, wo Ford dank starker Aussagen und Investitionspläne zum Elektromarkt um über 7 Prozent ansprangen. Daimler stiegen um 1,2 Prozent und BMW um 0,6 Prozent. Insgesamt zeigte sich der Markt sehr uneinheitlich: Triebwerkbauer MTU gaben 1,4 Prozent nach, Deutsche Post legten hingegen 1,1 Prozent zu. Vonovia erholten sich um 1,5 Prozent und machten einen Teil der Vortagsverluste nach dem Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen gut. K+S stiegen um 5,5 Prozent dank eines Ausbruchs aus der Seitwärtsbewegung. Dazu kamen Spekulationen, Sanktionen gegen Belarus würden auch die dortige Konkurrenz ausschalten. Delivery Hero gewannen 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat Teile seines Geschäfts in der Balkanregion an die spanische Lieferplattform Glovo verkauft.

XETRA-NACHBÖRSE

Puma wurden im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise fast 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem Kering die Platzierung eines Pakets von rund 8,9 Millionen Puma-Aktien angekündigt hatte. Allerdings hätten viele institutionelle Anleger den Kursrückgang auch wieder zum Kauf genutzt, so ein Händler, der von lebhaften Umsätzen in Puma berichtete. Am späten Abend notierte die Aktie noch gut 2 Prozent niedriger. Lebhaft ging es nach Aussage des Händlers auch in Bayer zu, die um 2,3 Prozent nachgaben. Ein US-Gericht hatte den Antrag des Konzerns zurückgewiesen, mögliche künftige Klagen auf Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Unkrauftvernichtungsmittel Roundup durch eine Vergleichszahlung abzuwenden. Uniper zeigten sich derweil wenig bewegt von einem Bericht, wonach das Unternehmen den Verkauf seiner russischen Kraftwerke erwägt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Wall Street hat am Mittwoch von der gestiegenen Zuversicht der Anleger profitiert. Unter diesen macht sich die Überzeugung breit, dass die Federal Reserve und andere Notenbanken der Wirtschaft weiter ihre Unterstützung angedeihen lassen werden. Mit Urban Outfitters ging es um 10 Prozent nach oben. Der Bekleidungseinzelhändler hat für das vergangene Quartal einen Gewinn ausgewiesen, da sich die Einkaufslandschaft wieder zu normalisieren beginnt. Auch Nordstrom (-5,8%) hatte Quartalszahlen vorgelegt, die allerdings nicht gut ankamen. Ford verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Automobilhersteller hatte auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung deutlich höhere Investitionen in den Ausbau der Fertigung von E-Autos angekündigt. Intuit gewannen 0,9 Prozent nach dem Geschäftsausweis zum dritten Quartal. Zscaler (+12,4%), ein Anbieter von Cloud-Sicherheitssystemen, hat mit den Quartalszahlen die Marktprojektionen geschlagen. Toll Brothers steigerten sich um 3,8 Prozent. Der Luxushausbauer kann für das erste Geschäftsquartal einen steigenden Umsatz vorweisen, was auch den Gewinn gesteigert hat.

