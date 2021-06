Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Helikoptersparte von Airbus übernimmt die ZF Luftfahrttechnik GmbH, einer Tochter des Autozulieferers ZF Friedrichshafen. Die Transaktion zielt darauf ab, das Wartungsgeschäft (Maintenance, Repair, Operations - MRO) von Airbus Helicopters zu stärken, wie der Mutterkonzern mitteilte. Sie trage auch dazu bei, die Flottenverfügbarkeit der von ZF Luftfahrttechnik betreuten Hubschrauberprogramme aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

ZF Luftfahrttechnik ist zurzeit MRO-Servicepartner für den Großteil der Hubschrauberflotte der Bundeswehr und hat mehr als 10.000 Getriebe auf der ganzen Welt geliefert. Das Unternehmen ist der Lieferant des H135-Hauptgetriebes, des Heckrotorgetriebes für den Kampfhubschrauber Tiger und ist auch am H145-Hubrschrauberprogramm von Airbus beteiligt. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 85,3 Millionen Euro und beschäftigte 370 Mitarbeiter. ZF Luftfahrttechnik hat seinen Sitz in Kassel-Calden.

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Linz

07:35 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, Online-HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV

11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV

11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz April

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro

zuvor: +14,3 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +23,5 Mrd Euro

zuvor: +30,2 Mrd Euro

Export saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

-US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 15.663,00 -0,02

S&P-500-Indikation 4.229,00 0,05

Nasdaq-100-Indikation 13.823,50 0,10

Nikkei-225 28.852,74 -0,38

Schanghai-Composite 3.593,07 0,36

+/- Ticks

Bund -Future 172,14 4

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 15.640,60 -0,23

DAX-Future 15.666,00 -0,17

XDAX 15.668,32 -0,18

MDAX 33.782,97 -0,42

TecDAX 3.388,94 -0,08

EuroStoxx50 4.096,01 -0,04

Stoxx50 3.495,49 0,10

Dow-Jones 34.599,82 -0,09

S&P-500-Index 4.227,26 0,02

Nasdaq-Comp. 13.924,91 0,31

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,10 +38

EUROPA

Ausblick: Nach einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung um 15.700 Punkte sieht es am Mittwochmorgen im DAX aus. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex ein paar Punkte höher bei 15.660 Punkten errechnet. "Alles wartet auf den Donnerstag, vorher wird vermutlich nicht mehr viel passieren", sagt ein Marktteilnehmer. Am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank zur Geldpolitik . Sollte sie ihr Kaufprogramm verlängern und damit die Volumina erhöhen, könnte der Dollar steigen, heißt es. Der Rückenwind von der Währungsseite könnte dann den exportorientierten europäischen Aktien Rückenwind verleihen. Andererseits werden gleichzeitig mit dem Start der EZB-PK in den USA Verbraucherpreisdaten veröffentlicht, die wiederum Hinweise auf den Zeitpunkt einer ersten geldpolitischen Straffung geben könnten.

Rückblick: Knapp behauptet - Unter der Oberfläche war eine Rotation im Gange, aus zyklischen Value-Werten der Automobil-Hersteller und der Chemie in defensive Value-Werte wie Nestle oder Roche. Davon profitierte der schweizerische Index SMI, der einen neuen Rekordstand markierte. Daneben waren aber auch zurückgebliebene Titel gefragt, so im DAX RWE und Delivery Hero. Dabei setzten weder neue deutsche Produktionszahlen noch der ZEW-Index Akzente an den Börsen. Auch das nach oben revidierte Eurozone -BIP für das erste Quartal bewegte nicht. Nestle stiegen auf ein neues Allzeithoch, der Kurs gewann 0,5 Prozent auf 113,40 Franken. Auf der Gewinnerseite standen erneut Aktien aus dem Reise- und Freizeit-Bereich. Ihr Stoxx-Branchenindex kletterte um 1,8 Prozent. British American Tobacco stiegen um 0,4 Prozent. Der Tabakkonzern geht nun von einem Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent aus, bislang lag der Zielkorridor bei 3 bis 5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Heraus ragten die Aktien des Pharmakonzerns Merck KGaA, die mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 150,30 Euro neue Rekordkurse markierten. Analysten verwiesen auf die Vertriebspartnerschaft mit Biogen. Sie erwarten auch für Merck positive Effekte durch das neue Alzheimer-Medikament des US-Biotechnologie-Unternehmens. Daneben gewannen Vonovia 1,2 Prozent und RWE 1,1 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Covestro um 2,5 Prozent, VW um 2,2 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. Der Auto-Sektor sei zuletzt zum Liebling der Anleger avanciert angesichts eines andauernd positiven Newsflows, hieß es. Dass die Branche zuletzt sogar als ESG-kompatibles Investment gehandelt worden sei, zeuge indes von Übertreibungen. Klöckner & Co stiegen um 7,1 Prozent. "Das zweite Quartal verläuft deutlich besser als erwartet", teilte der Stahlhändler mit. Auch Thyssenkrupp und Salzgitter zogen im Gefolge um je knapp 2 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutliche Umsätze gab es laut einem Händler von Lang & Schwarz ohne nachrichtlichen Hintergrund bei Adler Modemärkte, Nanogate und Windeln.de. Der Händler führte dies auf Spekulationen zurück.

USA / WALL STREET

Behauptet - Während der Dow und der S&P 500 weitgehend auf der Stelle traten, konnte der Nasdaq-Composite leicht zulegen. Die Marktbewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen wegen der schwindenden Inflationsängste wieder normalisiert, hieß es. Doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus und dürfte für Volatilität sorgen. Das US-Handelsbilanzdefizit für April lag im Rahmen der Erwartungen und gab keinen Impuls. Für die Aktie von Marvell Technology ging es um 5,1 Prozent nach oben. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller im ersten Quartal den Verlust eingrenzen. Stitch Fix sprangen um 14,1 Prozent nach oben. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Southwest Airlines gewannen 1,1 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft ermutigende Verkehrszahlen für Mai veröffentlicht und sich für den Juni optimistisch gezeigt hatte. Navistar International (+0,1%) ist mit erhöhter Produktion im zweiten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Fertigung des Truck-Herstellers war in allen Werken gesteigert worden, wegen mangelnder Versorgung mit Bauteilen jedoch nicht so deutlich wie erwartet. Die Tesla-Aktie gab 0,3 Prozent nach. Laut der China Passenger Car Association (CPCA) verkaufte das Unternehmen im Mai 33.463 in China hergestellte Elektroautos, einschließlich Exporte - ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vormonat.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17.26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2180 +0,05% 1,2173 1,2179 -0,3%

EUR/JPY 133,31 +0,02% 133,29 133,30 +5,7%

EUR/CHF 1,0921 +0,03% 1,0917 1,0917 +1,0%

EUR/GBP 0,8603 +0,00% 0,8603 0,8610 -3,7%

USD/JPY 109,47 -0,02% 109,49 109,47 +6,0%

GBP/USD 1,4157 +0,04% 1,4151 1,4143 +3,6%

USD/CNH 6,3940 -0,08% 6,3994 6,3998 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 33.573,25 0,160 33.519,75 31.208,81 +15,6%

Der Dollar holte die Vortagesverluste weitgehend wieder auf. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu. Dagegen stand der Bitcoin weiter unter Druck. Der Kurs fiel von gut 34.100 Dollar am Vorabend auf 32.796. Im Hoch hatte er am Montag noch über 36.800 Dollar gekostet. Er bewegte sich damit im Bereich eines Dreiwochentiefs. Am Markt mache man sich Sorgen um eine schärfere Regulierung des Handels mit Kryptowährungen in China, hieß es.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,44 70,05 +0,6% 0,39 +45,2%

Brent/ICE 72,60 72,22 +0,5% 0,38 +41,6%

Die Ölpreise legten zu, nachdem die U.S. Energy Information Administration (EIA) in ihrem Monatsbericht ihre Prognosen für die diesjährigen durchschnittlichen Benchmark-Ölpreise angehoben hatte. Ihre Prognosen für 2022 hat sie jedoch etwas gesenkt. Am Donnerstag und Freitag folgen noch die Monatsberichte der Opec und der IEA. Laut Giovanni Staunovo von der UBS könnten die Preise in der zweiten Jahreshälfte noch weiter steigen. Er fügte hinzu, dass die Brent-Preise in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die Mitte der 70er-Marke überschreiten könnten, wenn die Ölkonzerne steuerlich diszipliniert bleiben und in Bezug auf Investitionen in Ölprojekte umsichtiger werden.

