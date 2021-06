Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen.

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben langsamer als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,9 (Mai: 51,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 50,7 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 51,9 (Vormonat: 52,7), jener für den Auftragseingang legte zu auf 51,5 (51,3). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 48,1 (48,3). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni deutlicher eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 53,5 (Vormonat: 55,2) Punkte.

10:00 DE/Credit Suisse Deutschland, Kapitalmarkt-Medientag

10:00 DE/Traton SE, Online-HV

11:00 DE/Gesco AG, Online-HV

11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV

13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV

Unternehmen Dividende

Cancom SE 0,75 EUR

MAN SE 0,11 RUR

- GB

08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: -1,5% gg Vq/-6,1% gg Vj

1. Veröff.: -1,5% gg Vq/-6,1% gg Vj

4. Quartal: +1,3% gg Vq/+7,3% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: +7,0% gg Vm/ +6,0% gg Vj

zuvor: -8,3% gg Vm/+32,0% gg Vj

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -20.000 gg Vm

zuvor: -15.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,0%

zuvor: 6,0%

- IT

11:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +550.000 Stellen

zuvor: +978.000 Stellen

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 70,0

zuvor: 75,2

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.691,00 +0,1%

Dow Jones-Indikation 34.334,00 +0,1%

S&P-500-Indikation 4.297,25 +0,1%

Nasdaq-100-Indikation 14.589,50 -0,0%

Nikkei-225 28.842,31 +0,1%

Schanghai-Composite 3.591,07 +0,5%

Bund -Future 172,01% -11

INDEX Schluss +/-

DAX 15.690,59 0,88

DAX-Future 15.676,00 0,75

XDAX 15.692,37 0,74

MDAX 34.295,85 0,06

TecDAX 3.605,48 0,65

EuroStoxx50 4.107,51 0,43

Stoxx50 3.540,00 0,22

Dow-Jones 34.292,29 0,03

S&P-500-Index 4.291,80 0,03

Nasdaq-Comp. 14.528,34 0,19

Bund-Future 172,12% -16

EUROPA

Ausblick: Auf eine gut behauptete Eröffnung an den europäischen Börsen deuten die Indikationen am Mittwochmorgen hin. "Im Handelsverlauf ist mehr drin", so ein Händler. "Der DAX sollte von einer Mischung aus Window-Dressing zum Halbjahresultimo und der Suche nach neuen Favoriten für das zweite Halbjahr profitieren", sagt er. Damit sei auch ein Test des Allzeithochs im Verlauf nicht auszuschließen. Vom Umfeld kommen allerdings zunächst keine nennenswerten Impulse. In den Blick gerät damit neben dem Einkaufsmanager-Index aus Chicago der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittag in den USA. Er gilt als Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird. Flüsterschätzungen gehen hier von bis zu einer Million neuen Stellen aus. Im Konsens werden für den US-Arbeitsmarktbericht knapp 700.000 neue Jobs erwartet. Sollte die Flüsterschätzung zutreffen, dürften Bankenwerte und Zykliker den Markt outperformen.

Rückblick: Freundlich - Laut Händlern könnte die Konsolidierung beendet sein. Anleger nutzten die Rücksetzer der jüngsten Zeit nun zum Einstieg. Daneben nahm das Aufwärtsmomentum in BASF und Linde nach längerer Pause wieder deutlich zu: BASF stiegen um 2,3 Prozent und Linde um 1 Prozent. Das wiederum verhalf auch dem Stoxx-Index der Chemietitel zu einem neuen Rekord, er führte auch die Gewinner unter den Sektoren an. Gestützt wurde die Stimmung von den positiven Vorlagen der Wall Street. Wegen der Unterstützung der Notenbanken richte sich der Markt auf ein positives zweites Halbjahr auf der Aktienseite ein und suche nach entsprechenden möglichen Favoriten. Das treibe die Branchenrotation. Der Euro-Stoxx-50 litt darunter, dass einige Favoriten des ersten Halbjahres tendenziell eher gegeben wurden. Das betraf wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem die Reise- und Verkehrsaktien, deren Stoxx-Branchenindex weitere 0,2 Prozent verlor.

Fester - Von der Suche nach neuen Favoriten profitierte auch der TecDAX. Er übertraf zeitweise das bereits im Februar aufgestellte bisherige Jahreshoch. Im DAX zogen Infineon um 3,4 Prozent an und Delivery Hero um 3,5 Prozent. Die DZ Bank hält Siemens Energy für aussichtsreich, der Kurs erholte sich um 3,6 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Fresenius 0,4 Prozent und FMC 0,9 Prozent. Laut FMC-Chef Rice Powell kostet die Pandemie das Unternehmen ein Jahr Wachstum. Rheinmetall stiegen um 2,4 Prozent. Der Konzern hatte gemeinsam mit Krauss Maffei von der Bundeswehr einen Großauftrag erhalten. Hella zogen um 4 Prozent an. Knorr-Bemse zeigte Interesse an einem Einstieg. Knorr-Bremse brachen um mehr als 12 Prozent ein. Ein eher enttäuschendes Börsendebüt verbuchte die Cherry AG. Der Kurs schloss unter Ausgabepreis. Atoss Software gewannen 0,2 Prozent. Sie ersetzen am 1. Juli im SDAX die Aktien von Osram Licht.

Nachrichten waren erneut rar und kamen aus der dritten und vierten Reihe: Flatexdegiro wurden 0,8 Prozent höher getaxt. Auf der Hauptversammlung des Online-Brokers hatten die Aktionäre allen Tagesordnungspunkten "mit großer Mehrheit" zugestimmt. STS Group zeigten sich am Abend 1,7 Prozent höher. Kurz vor Ende des Xetra-Handels war bekannt geworden, dass Adler Pelzer STS kaufen und von der Börse nehmen will. Mvise reagierten kaum auf Geschäftszahlen und Ausblick des Unternehmens. Diesem machte 2020 die Corona-Pandemie zu schaffen, im ersten Halbjahr 2021 rechnet Mvise aber mit einer Trendwende.

Kaum verändert - Der lustlose Handel an der Wall Street ist am Dienstag in eine neue Runde gegangen. Zwar hatten S&P-500 und Nasdaq anfangs neue Rekordstände markiert, doch bröckelten die Kursaufschläge im Verlauf. Das überraschend gut ausgefallene Verbrauchervertrauen verpuffte. Die Ankündigung mehrerer großer US-Banken, nach dem bestandenen Stresstest das grüne Licht des Regulierers zur Ausschüttung von Dividenden zu nutzen, bewegte deren Kurse. Fünf der sechs größten US-Geldhäuser erhöhen die Ausschüttungen. Lediglich die Citigroup (-2,3%) will ihre Dividende nicht anheben und kündigte auch keinen neuen Aktienrückkauf an. Bank of America verloren 1,6 Prozent. Größte Gewinner waren Morgan Stanley (+3,4%) und Goldman Sachs (+1,1%). Morgan Stanley verdoppelt die Dividende und will Aktien für bis zu 12 Milliarden Dollar zurückkaufen. JP Morgan schlossen 0,2 Prozent niedriger. Intel verloren 1,3 Prozent. Der Chiphersteller verschiebt die Produktion eines neuen Chips. Die Ankündigung einer Sonderdividende trieb den Kurs des Baustoff- und Holzexperten Boise Cascad um 2,4 Prozent nach oben. Herman Miller (-6,9%) hat zwar unerwartet gute Quartalsergebnisse präsentiert, enttäuscht aber mit dem Ausblick. Bei Celcuity (-21,3%) belastete eine Kapitalerhöhung.

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen geringfügig, die Renditen sanken im Gegenzug leicht. Die Rentenanalysten von RBC rechnen innerhalb der nächsten zwölf Monate mit anziehenden Renditen. Die Dynamik von Anfang 2021 dürfte aber nicht erreicht werden, hieß es mit Blick auf die nahende Zinswende in den USA.

