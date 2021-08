Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens korrigiert zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 die Prognose nach oben. Unerwartet starke Zahlen für das Frühjahrsquartal machen den Technologiekonzern noch optimistischer. Erwartet wird nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 11 bis 12 Prozent (zuvor: 9 bis 11 Prozent) und ein Überschuss zwischen 6,1 und 6,4 (5,7 bis 6,2) Milliarden Euro inklusive aller Effekte im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian. Gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahresquartal verzeichnete Siemens im dritten Quartal (per Ende Juni) zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz (vergleichbar plus 21 Prozent) und Auftragseingang (plus 44 Prozent). Der bereinigte operative Gewinn (EBITA) kletterte um 500 Millionen auf 2,3 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartung von 2,1 Milliarden Euro. Mit Ausnahme der Fabrikautomatisierung, die im Vorjahr von einem Sondereffekt profitiert hatte, trugen alle Geschäftsfelder zu dem Wachstum bei. In der Medizintechnik sorgten wie bereits bekannt Covid-19-Antigentests für eine Sonderkonjunktur. Der Nettogewinn stieg mit 1,48 Milliarden Euro auf fast das Dreifache des Vorjahreswertes.

"Im dritten Quartal haben wir erneut geliefert - mit starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen", sagte Vorstandschef Roland Busch.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20/21 ggVj 3Q20/21 ggVj 3Q19/20

Auftragseingang 20.486 +47% 16.320 +17% 13.906

Umsatz 16.085 +24% 15.112 +16% 12.979

Ergebnis nach Steuern 1.480 +177% 1.052 +97% 535

Ergebnis je Aktie 1,68 +151% 1,18 +76% 0,67

AUSBLICK 2021 (Konzern): Prognosen angehoben. Umsatzerlöse erwartet Siemens auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) bei einer Bandbreite von 11 bis 12 Prozent (zuvor 9 bis 11 Prozent). Der Ausblick für den Gewinn nach Steuern wird auf eine Bandbreite von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro (zuvor 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro) angehoben.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro, Margen in Prozent

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 4.962 +48% 20 3.352

Betriebsergebnis 477 -- 20 -263

Erg vor Steuern 444 -- 20 -292

Ergebnis nach Steuern 333 -- 20 -243

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,74 -- 20 -1,13

BAYER (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 10.163 +1% 11 10.054

EBITDA bereinigt 2.791 -3% 11 2.883

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 793 -- 10 -9.610

Ergebnis je Aktie Core* 1,52 -4% 11 1,59

* fortgeführte Geschäftsbereiche

CONTINENTAL (8:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 9.773 +48% 17 6.620

EBITDA 1.204 -- 8 -108

EBIT bereinigt 556 -- 17 -634

Ergebnis nach Steuern/Dritten 313 -- 11 -741

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,54 -- 13 -3,70

BEIERSDORF (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

1H 1H21 ggVj Zahl 1H20

Umsatz Konzern 3.785 +10% 8 3.449

Organisches Wachstum Konzern 12,4 -- 2 -10,7

EBIT vor Sondereffekten 538 +14% 8 472

Ergebnis nach Steuern/Dritten 360 +26% 3 285

Ergebnis je Aktie 1,63 +29% 7 1,26

COMPUGROUP (7:25h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 235 +31% 2 180

EBITDA bereinigt 43 -3% 3 45

Ergebnis nach Steuern/Dritten 9,9 -39% 2 16

Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,19 -50% 2 0,38

HANNOVER RÜCK (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Bruttoprämien 6.657 +8% 4 6.171

Kapitalanlageergebnis 363 +13% 4 321

EBIT 439 +471% 5 77

Ergebnis nach Steuern/Dritten 295 +191% 5 102

Ergebnis je Aktie 2,51 +199% 5 0,84

Combined Ratio* 95,7 -- 3 104,8

*Schaden-Rückversicherung

SYMRISE (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

1H 1H21 ggVj Zahl 1H20

Umsatz Konzern 1.905 +5% 14 1.821

Umsatz Scent & Care 750 +5% 13 711

Umsatz Flavor 662 +4% 13 636

Umsatz Nutrition 493 +4% 13 474

Organisches Wachstum Konzern 9,1 -- 14 3,4

Organisches Wachstum Scent & Care 8,5 -- 14 2,6

Organisches Wachstum Flavor 9,1 -- 14 0,6

Organisches Wachstum Nutrition 10,5 -- 14 10,5

EBITDA 419 +7% 14 393

EBIT 290 +9% 10 266

Ergebnis nach Steuern 189 +12% 10 169

Ergebnis je Aktie 1,40 +12% 10 1,25

UNITED INTERNET (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 1.378 +4% 14 1.329

EBITDA 315 -1% 14 320

EBIT 191 -5% 14 201

Ergebnis vor Steuern 184 -16% 14 218

Ergebnis nach Steuern/Dritten 98 -22% 14 126

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,52 -22% 14 0,67

Free Cashflow 37 -68% 9 115

Weitere Termine:

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:35 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:45 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 2Q

07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Westwing Group AG, Online-HV

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Lloyds Banking Group plc 0,0067 GBP

Relx plc 0,143 GBP

Unilever plc 0,3693 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -3,7% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion Juni

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 0,10%

zuvor: 0,10%

Kaufprogramm

PROGNOSE: 895 Mrd GBP

zuvor: 895 Mrd GBP

- US

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -74,20 Mrd USD

zuvor: -71,24 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 385.000

zuvor: 400.000

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)