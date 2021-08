Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Unmittelbar vor Veröffentlichung der viel beachteten US-Verbraucherpreise signalisiert ein weiterer Fed-Vertreter geldpolitische Straffungen in den USA. Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, sieht die US-Wirtschaft auf einem guten Weg. Bei dieser Entwicklung werde die Wirtschaft im laufenden Jahr den Punkt erreichen, an dem die US-Notenbank damit beginnen könne, die Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar im Monat zu reduzieren. Evans geht davon aus, dass sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt fortsetze, was der Fed erlauben werde, der Wirtschaft den "substanziellen weiteren Fortschritt" zu bescheinigen, den die Notenbank im Dezember formuliert hatte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

UNIPER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1H 1H21 ggVj Zahl 1H20

Umsatz 29.673 +49% 2 19.977

EBITDA bereinigt 900 -11% 2 1.012

EBIT bereinigt 579 -16% 3 691

Ergebnis nach Steuern bereinigt 474 -10% 3 527

SALZGITTER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20

Umsatz 2.534 +66% 10 1.523

Ergebnis vor Steuern 170 -- 10 -96

Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- -101

Ergebnis je Aktie unverwässert 2,57 -- 2 -1,88

Weitere Termine:

07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H

07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q

07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

09:20 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H

10:30 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H

12:00 DE/Atotech Ltd, Ergebnis 2Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise Juli (endgültig)

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+3,8% gg Vj

vorläufig: +0,9% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+5,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+4,5% gg Vj

14:30 Realeinkommen Juli

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.771,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.427,25 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.049,00 +0,0%

Nikkei-225 28.025,93 +0,5%

Schanghai-Composite 3.531,42 +0,0%

+/- Ticks

Bund -Future 176,51% -8

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.770,71 0,16

DAX-Future 15.777,00 0,30

XDAX 15.788,62 0,29

MDAX 35.850,13 0,68

TecDAX 3.839,36 0,19

EuroStoxx50 4.187,82 0,26

Stoxx50 3.634,20 0,25

Dow-Jones 35.264,67 0,46

S&P-500-Index 4.436,75 0,10

Nasdaq-Comp. 14.788,09 -0,49

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,59% +1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen und lustlosen Handel rechnen Händler. Zumindest bis zur Vorlage der US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag - dem wichtigsten Datum der Handelswoche. Denn sollte die US-Inflation erneut mit Werten über der 5-Prozentmarke erscheinen, dürfte das Kartenhaus der Notenbanken mit dem angeblich nur "temporären" Inflationsanstieg weiter in sich zusammensacken. Der Druck auf die Fed für ein baldiges Zurückfahren der Anleihekäufe nähme damit zu. Das billige Geld ist jedoch auch ein Treibstoff der Aktienmärkte und rechtfertigt ihre hohen Bewertungen. Mehr als der DAX steht der Bund-Futures im Fokus. Er könnte nach der CPI-Veröffentlichung unter Druck geraten wie bereits am Freitag nach dem US-Arbeitsmarkt . Bis dahin dürften Einzelwerte den Handel dominieren.

Rückblick: Gut behauptet - Der breite Stoxx-600-Index markierte ein Allzeithoch. Allerdings waren die Umsätze bedingt durch die Urlaubszeit sehr dünn. Der schwache ZEW aus Deutschland wurde von den Investoren derweil nahezu ignoriert. Erneut liefert die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Kräftig nach oben um 7,8 Prozent sprangen die Aktien von Flutter Entertainment. Der irische Unterhaltungskonzern habe deutlich bessere Geschäftszahlen vorgelegt und komme auch im US-Geschäft gut voran, lobten die Analysten von Davy. Für die Aktie von Informa ging um 4,7 Prozent nach oben. Den Auslöser lieferte nach Aussage aus dem Handel ein Marktgerücht. Demnach sollen zwei Banken an einem möglichen Gebot für das in London notierte Veranstaltungs- und Verlagshaus arbeiten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX näherte sich bis auf wenige Punkte seinem Rekordhoch. Als durchweg solide wurden die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal der Munich Re (+1,4%) im Handel bezeichnet. Brenntag notierten gut behauptet. Die Citi-Analysten bescheinigten dem Unternehmen ein starkes zweites Quartal, der Chemikalienhändler habe hierbei auch von der Preisentwicklung profitiert. Klöckner schlossen nach überzeugenden Geschäftszahlen behauptet. Als gut wurden Geschäftszahlen und Ausblick zum ersten Halbjahr von LEG Immobilien (-0,4%) bezeichnet. Unter den Wohnungen, die durch das Hochwasser an der Ahr in Mitleidenschaft gezogen worden, sind auch LEG-Wohnungen. K+S schlossen knapp 5 Prozent höher. Das Sentiment wurde durch eine Erhöhung der Prognose bei Wettbewerber Nutrien gestützt. Nach einer neuerlichen Platzierung gaben Auto1 um 3,4 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

In sehr ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmeldungen gegeben.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Zwar markierten Dow-Jones-Index und S&P-500 Allzeithochs, doch dominierte weiter Zurückhaltung. Vor dem Hintergrund der zuletzt verstärkten Inflations- und Zinserhöhungsängste werde vor allem auf die Verbraucherpreise am Mittwoch gewartet, hieß es. Hier erhofften sich Investoren Hinweise, ab wann und in welchem Tempo die Fed ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückfahren werde. Leicht stützend wirkte die Zustimmung des US-Senats für das US-Infrastrukturpaket. Damit wurde die vorletzte Hürde genommen. AMC verloren nach anfänglichen Gewinnen 6,1 Prozent. Die Kinokette hat im zweiten Quartal dank der Aufhebung der Corona-Beschränkungen wieder mehr umgesetzt und den Verlust deutlich verringert. Gleichwohl lagen die Ticket-Verkäufe nur bei 29 Prozent des Niveaus aus dem zweiten Quartal 2019.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 1,6 0,22 11,9

5 Jahre 0,83 3,1 0,80 46,5

7 Jahre 1,12 2,0 1,10 47,5

10 Jahre 1,35 2,7 1,32 43,1

30 Jahre 1,99 2,0 1,97 34,2

Die US-Anleihen bauten ihre Abgaben weiter aus. Händler verwiesen auf die Verabschiedung des US-Infrastrukturpakets durch den Senat. Zudem waren die Blicke bereits auf die Verbraucherpreise am Mittwoch gerichtet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1718 -0,0% 1,1720 1,1724 -4,1%

EUR/JPY 129,69 +0,1% 129,59 129,59 +2,9%

EUR/CHF 1,0814 -0,0% 1,0814 1,0812 +0,0%

EUR/GBP 0,8473 +0,1% 0,8465 0,8467 -5,1%

USD/JPY 110,67 +0,1% 110,56 110,54 +7,2%

GBP/USD 1,3829 -0,1% 1,3846 1,3846 +1,2%

USD/CNH 6,4855 -0,0% 6,4880 6,4876 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.675,76 -0,1% 45.738,76 45.253,51 +57,2%

Zuletzt hatten sich mit Raphael Bostic und Eric Rosengren zwei Fed-Vertreter für ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe ("Tapering") durch die Notenbank ausgesprochen, was dem Dollar Auftrieb verschafft hatte. Der Dollar-Index legte um weitere 0,1 Prozent zu. Offenbar setzt sich die Meinung im Offenmarktausschuss durch, hieß es.

