Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Henkel dürfte im ersten Halbjahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert haben und - auch dank eines guten zweiten Quartals - wieder zu organischem Wachstum zurückgekehrt sein, in allen drei Segmenten. Spannend wird, ob der Konsumgüterkonzern die erst im Mai angehobene Prognose weiter erhöht. Erwartet werden auch Fortschrittsberichte zur Portfoliobereinigung und zur Geschäftsentwicklung im wichtigen Markt Nordamerika. Henkel veröffentlicht zur Jahresmitte Gewinnzahlen ausschließlich für das Halbjahr, nur beim Umsatz lässt der Hersteller von Loctite, Pattex, Persil und Somat auch einen Einblick ins zweite Quartal zu. Nach Umsatz- und Gewinnrückgängen und coronabedingten Verwerfungen bei der Nachfrage im vergangenen Halbjahr wird nun mit einer Trendumkehr gerechnet - deutliche organische Zuwächse beim Umsatz und überproportionales Wachstum beim Gewinn. Wachstumstreiber war das größte Segment Adhesive Technologies, das von der Erholung der Industrienachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen profitierte. Bei Laundry & Home Care rechnet der Markt mit einer leichten Verlangsamung des Wachstums, nachdem dies vergangenes Jahr der große Pandemie-Gewinner war. Beauty Care dürfte den Negativtrend umgekehrt haben.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

1H 1H21 ggVj Zahl 1H20

Umsatz Konzern 9.933 +5% 16 9.485

- Adhesive Technologies 4.691 +13% 16 4.153

- Beauty Care 1.871 +3% 16 1.818

- Laundry & Home Care 3.314 -4% 16 3.460

Organisches Wachstum Konzern 10,6 -- 16 -5,2

- Adhesive Technologies 18,6 -- 16 -10,9

- Beauty Care 5,9 -- 16 -8,5

- Laundry & Home Care 3,7 -- 16 4,9

EBIT bereinigt 1.431 +20% 16 1.191

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.042 +23% 14 847

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 2,40 +22% 15 1,96

Ergebnis nach Steuern/Dritten 939 +21% 10 776

Ergebnis je Vorzugsaktie 2,16 +21% 11 1,79

SCOUT24

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q20

Außenumsatz 94 +13% 84

EBITDA* 55 +9% 50

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:05 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:20 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Delivery Hero SE, Zwischenbericht

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H

07:35 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H

08:15 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Astrazeneca 0,648 GBP

BP 0,0546 USD

Royal Dutch Shell 0,24 USD

Rio Tinto 4,041 GBP

- GB

08:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +4,8% gg Vq/+22,5% gg Vj

zuvor: -1,6% gg Vq/-6,1% gg Vj

08:00 BIP Juni

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Drei-Monats-Rate

zuvor: +3,6% gg Vq

08:00 Handelsbilanz Juni

zuvor: -8,5 Mrd GBP

08:00 Industrieproduktion Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,6% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+20,6% gg Vj

- EU

11:00 Industrieproduktion Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+10,5% gg Vj

zuvor: -1,0% gg Vm/+20,5% gg Vj

- US

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 375.000

zuvor: 385.000

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.827,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.439,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.998,50 -0,1%

Nikkei-225 28.040,10 -0,1%

Schanghai-Composite 3.528,52 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 176,65% -6

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.826,09 0,35

DAX-Future 15.841,00 0,41

XDAX 15.851,92 0,40

MDAX 35.760,31 -0,25

TecDAX 3.812,92 -0,69

EuroStoxx50 4.206,33 0,44

Stoxx50 3.649,81 0,43

Dow-Jones 35.484,97 0,62

S&P-500-Index 4.447,70 0,25

Nasdaq-Comp. 14.765,14 -0,16

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,71% +12

EUROPA

Ausblick: Weiter positiv blicken Aktienhändler auf die Märkte. Die Erleichterungsrally nach den US-Verbraucherpreisen dürfte weitergehen und den DAX über 15.900 Punkte treiben, heißt es. Die US-Inflation lag nicht wie befürchtet über den Konsensschätzungen. Fondsverwalter DWS meint dazu, es sei zwar zu früh, die Spitze der Inflationszuwächse auszurufen, diese Daten verschafften aber einigen Trost. Die Daten nehmen damit etwas Druck von der Fed, die Geldpolitik endlich wieder zu normalisieren. "Vorbei ist das Thema aber lange nicht", warnt ein Händler, denn am Donnerstagnachmittag stehen die US-Erzeugerpreise an. Diese laufen den Preisen auf Verbraucherseite voraus und könnten die Inflationserwartungen erneut treiben: Denn aus China und aktuell aus Japan wurden hoher Preissteigerungen gemeldet. Bis dahin werden sich Händler mit einer Flut von Quartalszahlen herumschlagen.

Rückblick: Etwas fester - Der Euro-Stoxx-50 erreichte ein Jahreshoch. Auslöser waren die im Rahmen der Erwartungen liegenden jüngsten US-Verbraucherpreise, die mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wurden. Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik traten zurück. Vestas (-2,1%) veröffentlichte unter Erwartung liegende Geschäftszahlen und senkte die Umsatzerwartung leicht. Die Margenerwartung wurde deutlicher nach unten genommen. Nach überzeugenden Geschäftszahlen legte die Aktie der ABN Amro um 8,6 Prozent zu. Ahold-Delhaize gewannen 3,3 Prozent. Vor allem die Profitabilität der Handelskette habe positiv überrascht, hieß es. Ahold erhöhte demnach den Ausblick für das Gewinnwachstum. Nach einer neuen Übernahmeofferte haussierten Meggitt mit Aufschlägen von 16,1 Prozent auf 830 Pence. Der Technologiekonzern hat ein Angebot von Transdigm Group über knapp 7 Milliarden Pfund oder 900 Pence je Aktie erhalten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX stieg auf Allzeithoch. Eon (+0,5%) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Für Uniper ging es dagegen nach Zahlenausweis um 2 Prozent nach unten. Geschäftszahlen gab es auch aus dem Stahlsektor. So verloren Thyssenkrupp 5,4 Prozent, für Salzgitter ging es dagegen 2,5 Prozent nach oben. Die Unternehmensprognose für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr impliziere eine Entwicklung unter den Erwartungen für das vierte Geschäftsquartal, sagte die Citigroup zu Thyssenkrupp. Talanx schlossen nach einer erhöhten Jahresprognose 1,2 Prozent fester. Lanxess (-3,4%) hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage aus der Automobilbranche profitiert. Umsatz und Ergebnis stiegen stärker als erwartet. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr hob Lanxess abermals an. Analysten schätzten die Prognose aber als konservativ ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Bilfinger will das verfügbare Überschusskapital für Aktienrückkäufe, eine Sonderdividende und eine vorzeitige Schuldentilgung nutzen. Zudem will der Industriedienstleister mehrere hundert Millionen Euro in organisches Wachstum und ergänzende Akquisitionen investieren. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz gut 8 Prozent höher getaxt. Für die Ceconomy-Titel ging es um 0,5 Prozent nach oben. Die Mutter von Media Markt und Saturn traut sich eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zu, das am 30. September endet. Der Mobilfunkanbieter Freenet hat seine Jahresprognose erhöht. Die Papiere wurden 1 Prozent fester getaxt.

USA - AKTIEN

August 12, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)