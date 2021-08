Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und dabei unter anderem von Ergebnissteigerungen in den Segmenten Wohnungsbewirtschaftung und -verkauf profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner DAX-Konzern, für den der andere Immobilienkonzern im DAX, die Vonovia SE, in Kürze ein neues Übernahmeangebot in Höhe von 53 Euro je Aktie vorlegen wird. Vorstand und Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen bekräftigten, dass sie das neue Angebot unterstützen werden.

BERICHTET

1H 2021 1H21 ggVj 1H20

Vertragsmieten 426 +1% 422

EBITDA bereinigt 387 +4% 373

Ergebnis vor Steuern 456 +46% 313

Ergebnis nach Steuern 256 +18% 217

Ergebnis je Aktie 0,70 +17% 0,60

FFO I je Aktie 0,88 +9% 0,81

FFO I 291 +2% 286

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:25 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/MVV Energie AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages:

- DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Ahold-Delhaize: 0,43 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 2Q

PROGNOSE: 7,7%

zuvor: 8,1%

- US

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan August (1. Umfrage)

PROGNOSE: 81,3

zuvor: 81,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.937,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.453,50 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.069,50 -0,1%

Nikkei-225 28.030,38 +0,1%

Schanghai-Composite 3.511,28 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 176,54% +7

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.937,51 0,70

DAX-Future 15.953,00 0,71

XDAX 15.961,26 0,69

MDAX 35.804,49 0,12

TecDAX 3.838,63 0,67

EuroStoxx50 4.226,33 0,48

Stoxx50 3.655,40 0,15

Dow-Jones 35.499,85 0,04

S&P-500-Index 4.460,83 0,30

Nasdaq-Comp. 14.816,26 0,35

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,48% -23

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit moderaten Kursgewinnen rechnen Händler an den Börsen. Durch den gerade noch akzeptablen Anstieg der US-Erzeugerpreise am Vortag könne man die Inflationssorgen etwas aufschieben. "Damit hat man ein Zeitfenster für neue Rekorde gewonnen", kommentierte ein Stratege. Dies dürfte einen Monat anhalten und dann mit der Vorlage neuer US-Preisdaten oder den Notenbanker-Sitzungen im September oder Jackson Hole beendet werden. Der DAX dürfte daher schnell Anläufe über die 16.000er-Marke vornehmen. Die US-Preise waren noch stärker als erwartet nach oben gesprungen. Jedoch hatte der Markt teilsweise schon zweistelligen Prozentwerte befürchtet. Klar sei damit jedoch, dass auch die US-Verbraucherpreise noch weiter steigen und sich von der 5-Prozentmarke nach oben entfernen dürften. "Zinserhöhungs- und Tapering-Sorgen sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben", so der Stratege. Schließlich sprächen sich auch schon immer mehr Vertreter der US-Notenbank für ein Rückfahren der Anleihekäufe aus.

Rückblick: Etwas fester - Die Börsen blieben in Rekordlaune, obwohl die US-Erzeugerpreise im Juli deutlicher als erwartet gestiegen waren. "Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien werden von Anlegern angesichts steigender Preise als beste Inflationsabsicherung gesucht", versuchte CMC einen Erklärungsversuch. Auch eine schwächere Industrieproduktion aus der Eurozone konnte die Stimmung nicht drücken. Der Rohstoffsektor in Europa stellte mit 1,8 Prozent Minus das schwächste Segment. Hier belastete besonders die Dividendenausschüttung von Rio Tinto (-7,6%).

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX markierte ein weiteres Allzeithoch. Deutsche Telekom (+2,8%) hatte mit der organischen Entwicklung die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen und erhöhte erneut den Jahresausblick. Henkel (-1,6%) hatte nach dem zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Jahr weiter erhöht, allerdings für die operative Gewinnmarge die Erhöhung zurückgenommen. Adidas schlossen 1,6 Prozent fester. Das Unternehmen hat die US-Marke Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft. Delivery Hero (-7,6%) hatte zwar gute Umsatzdaten vorgelegt, jedoch die Gewinnmarge auf den unteren Rand der bisherigen Spanne präzisiert. Bilfinger (+5%) sitzt auf Überschusskapital und will es an die Aktionäre zurückgeben. Trotz ordentlicher Geschäftszahlen und eines Ausblicks im Rahmen gaben Sixt Stämme um 3,8 Prozent nach. Die Aktie sei ein wenig zu weit gelaufen, hieß es mit Blick auf die hohe Bewertung. Tendenziell gut wurden die Geschäftszahlen von Nordex (-5%) aufgenommen. Allerdings sei der Ausblick "nur" bestätigt worden, monierte ein Händler. Nach überzeugenden Geschäftszahlen wurde auch bei Cancom (-5,3%) bemängelt, dass der Ausblick nicht nach oben genommen wurde.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Adidas-Aktie reagierte recht verhalten auf den Reebok-Verkauf. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent fester getaxt. Für die Papiere der Gea Group ging es um 1,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Keine Reaktion zeigte die Aktie der Deutschen Euroshop auf die Ergebnisse für das erste Halbjahr.

USA - AKTIEN

Leichtes Plus - Zwar markierten Dow-Jones-Index und S&P-500 weitere Allzeithochs, doch lagen diese nur wenige Punkte über den Rekordständen des Vortages. Händler sprachen von einer Verschnaufpause nach den Gewinnen der vergangenen Tage. Die Erzeugerpreise wurden von den Investoren weitgehend ausgeblendet. Denn anders als von den Ökonomen vorhergesagt, waren diese im Juli auf Monatssicht nicht langsamer, sondern im gleichen Tempo wie im Juni gestiegen. Dadurch erhielten die jüngsten Zinserhöhungängste neue Nahrung. Ebay stiegen um 1,3 Prozent. Das Unternehmen hatte gute Zahlen veröffentlicht, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Micron verloren 6,4 Prozent und verzeichneten den vierten Tag in Folge Abgaben. Die Analysten von Morgan Stanley warnten vor einer bevorstehenden Abkühlung im DRAM-Speicherbereich. Moderna verbesserten sich um 1,6 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich eine Auffrischimpfung mit dem Covid-19-Vakzin von Moderna empfehlen. Im Gefolge zogen Pfizer um 2 Prozent und Biontech um 4,1 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,8 0,21 10,4

5 Jahre 0,83 2,3 0,80 46,5

7 Jahre 1,13 1,5 1,11 48,0

10 Jahre 1,37 3,3 1,34 45,1

30 Jahre 2,00 0,4 2,00 35,7

Am Anleihemarkt zogen die Renditen in Reaktion auf die Preis- und Konjunkturdaten an. Die Rendite zehnjähriger Papiere lag damit auf dem Niveau von Mitte Juli. Auch hier habe die Frage im Fokus gestanden, wann die US-Notenbank ein Zurückfahren der Anleihekäufe ankündigen werde, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1740 +0,1% 1,1732 1,1733 -3,9%

EUR/JPY 129,61 +0,0% 129,56 129,45 +2,8%

EUR/CHF 1,0837 +0,0% 1,0835 1,0832 +0,3%

EUR/GBP 0,8498 +0,0% 0,8494 0,8482 -4,9%

USD/JPY 110,40 -0,0% 110,43 110,34 +6,9%

GBP/USD 1,3815 +0,0% 1,3812 1,3833 +1,1%

USD/CNH 6,4787 +0,0% 6,4777 6,4786 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 45.309,01 +2,4% 44.251,01 44.292,01 +56,0%

Der Dollar, der nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch etwas zurückgefallen war, notierte wenig verändert.

Der Euro bleibt aktuell ein Spielball rund um die Dollar-Entwicklung. Der Greenback neigt am Morgen im asiatisch geprägten Handel ganz leicht zur Schwäche, weshalb der Euro ebenso leicht zulegt. Die Inflations- und Konjunkturentwicklung in den USA und in der Folge die anstehende geldpolitische Straffung stünden derzeit klar im Fokus des Devisenmarkts. Von der EZB sei dagegen noch auf lange Sicht nichts zu erwarten, heißt es im Handel. Bei der in den USA anstehenden Verbraucherstimmung stünden daher die langfristigen Inflationserwartungen im Mittelpunkt, merken die CBA-Analysten an. Zuletzt waren diese Erwartungen wegen steigender Löhne und Preise geklettert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,58 69,09 -0,7% -0,51 +42,3%

Brent/ICE 70,84 71,31 -0,7% -0,47 +39,0%

