Zwei Tage nach ihrem Einmarsch in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die radikalislamischen Taliban das Ende des Krieges und eine allgemeine Amnestie verkündet. "Der Krieg ist zuende", und "jeder" sei begnadigt, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kabul. Er kündigte auch an, dass Frauen weiter arbeiten gehen dürften, sofern ihre Erwerbstätigkeiten im Einklang mit "den Prinzipien des Islam" stünden. Die USA erwägen eine diplomatische Präsenz in der afghanischen Hauptstadt auch nach dem Abschluss des Truppenabzugs aus dem Land. "Wenn es sicher und verantwortungsvoll ist, potenziell länger zu bleiben, dann können wir uns das womöglich anschauen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Die USA führen zudem mit den Taliban Gespräche über einen Zugang von ausreisewilligen Zivilisten zum Flughafen der Hauptstadt Kabul. Die Taliban hätten zugesagt, dass Zivilisten eine "sichere Durchfahrt" zum Flughafen gewährt werden solle, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan.

Termine:

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

- GB

08:00 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -3,2% gg Vm

zuvor: +6,3% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -5,1% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Juli

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.943,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.448,00 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.016,75 +0,1%

Nikkei-225 27.630,62 +0,8%

Schanghai-Composite 3.486,08 +1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 176,73 -9

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.921,95 -0,02

DAX-Future 15.888,00 -0,37

XDAX 15.894,90 -0,37

MDAX 35.732,96 0,03

TecDAX 3.853,49 0,88

EuroStoxx50 4.196,40 -0,14

Stoxx50 3.662,64 0,36

Dow-Jones 35.343,28 -0,79

S&P-500-Index 4.448,08 -0,71

Nasdaq-Comp. 14.656,18 -0,93

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,82 +9

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einer umsatzschwachen Seitwärtsbewegung an Europa Börsen rechnen Händler auch am Mittwoch. Der Markt sei voll im Sommerloch und der Hauptferiensaison, viele Entscheider im Urlaub, die Berichtssaison beendet und auf ein Einpreisen neuer geopolitischer Risiken nicht vorbereitet. Der DAX dürfte weiter mit der Marke von 15.900 Punkten kämpfen. Zudem warte man auf Aussagen zur Zukunft der Geldpolitik , die konkret nicht vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Ende August erwartet werden. Eine Verschärfung werde aber angesichts der immer schwächeren Wirtschaftsdaten von immer weniger Marktteilnehmern erwartet. So enttäuschte am Vortag auch der US-Einzelhandel. Im Fokus am Mittwoch stehen zudem die Inflationsdaten aus der Eurozone mit den Verbraucherpreisen (CPI). Erwartet wird ein Anstieg im Juli von 2,2 Prozent zum Vorjahr. Wirkliche Sorgen macht aber weniger Afghanistan als die Signale in Richtung China: "Der US-Abzug dürfte von China so verstanden werden, dass auch Taiwan sich nicht auf sie verlassen kann", sagt ein Händler.

Rückblick: Die Nachrichtenlage war vergleichsweise dünn, Marktteilnehmer berichteten zudem von niedrigen Umsätzen, die der Urlaubszeit geschuldet sind. Steigende Coronafälle und jüngst schwächere Wirtschaftsdaten belasten zunehmend die Stimmung, in Folge schrecken Anleger vor Neupositionierungen zurück. Die Aktien von BHP schlossen an der Londoner Börse 3,4 Prozent fester. Der Konzern fusioniert zum einen seine Öl- und Gassparte mit der australischen Woodside Petroleum per Aktientausch. Zum anderen teilte BHP mit, die Doppelnotierung der Aktie zu beenden und zukünftig nur noch in Australien gelistet zu sein. Für Just Eat ging es um 2,5 Prozent nach oben. Laut Jefferies sind die Nettoerlöse 3,5 Prozent unter den Schätzungen geblieben, allerdings fiel der bereinigte EBITDA-Verlust geringer als prognostiziert aus. Der Ausblick wurde zudem bestätigt.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Die Deutsche Post verstärkt sich mit einer Übernahme im Bereich Seefracht und kauft die J.F. Hillebrand Group für rund 1,5 Milliarden Euro. An der Börse wurde der Deal als "strategisch sinnvoll" eingestuft, die Aktie der Deutschen Post stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent den Gewinner im DAX. Seit Tagen geht es für die Aktie des Düngemittelherstellers K+S nach unten, sie gab um weitere 4,1 Prozent nach. Im Handel wurde als Belastungsfaktor auf die Düngemittelpläne des Minengiganten BHP verwiesen. Bei Ströer fielen die Ergebnisse für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen aus. Die Aktien schlossen 0,9 Prozent im Plus. Auch Zooplus legte starke Zahlen vor und schaffte das erste Mal den Sprung über die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro. Den Markt interessiert dies angesichts der laufenden Übernahme aber nicht, die Aktien zeigten sich wenig verändert.

XETRA-NACHBÖRSE

Schwache Vorgaben der Wall Street belasteten im nachbörslichen Handel etwas. Aufgrund der dünnen Nachrichtenlage hielten sich die Kursbewegungen jedoch in Grenzen. Epigenomics stiegen um 11 Prozent. Das Unternehmen verkauft bestimmte "nicht-essentielle" Blutproben und hat deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht.

USA - AKTIEN

Schwächer - Überraschend schwache Einzelhandelsdaten und die steigenden Corona-Fallzahlen befeuerten Konjunktursorgen. Daneben schwelten die Zinserhöhungsängste weiter. Dass die Industrieproduktion stärker als erwartet gestiegen war, fiel nicht ins Gewicht. Tesla fielen um weitere 3 Prozent. Am Montag war die Aktie um 4 Prozent gesunken, da die US-Regierung eine Untersuchung des Autopilot-Systems des Elektrofahrzeugherstellers eingeleitet hat, weil es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen war. Die US-Baumarktkette Home Depot (-4,3%) hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche jedoch die Analystenerwartungen verfehlt. Walmart (kaum verändert) hat die Prognosen bei Ergebnis und Umsatz übertroffen. Überdies hob das Unternehmen den Ausblick an. Die Aktie des Videospieleanbieters Roblox verlor 1,1 Prozent. Zwar wurde die Zahl der Nutzer kräftig gesteigert, sie fiel aber dennoch unter den Erwartungen der Analysten aus. Endeavor stiegen dagegen um 7,9 Prozent, nachdem das Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche seinen Umsatzausblick für das Jahr erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,0 0,21 8,8

5 Jahre 0,77 0,2 0,76 40,4

7 Jahre 1,04 -0,8 1,05 39,4

10 Jahre 1,26 -1,3 1,27 34,3

30 Jahre 1,92 -0,8 1,93 27,6

Anleihen mit längeren Laufzeiten waren als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Das möglicherweise bald anstehende Tapering sei bereits zur Genüge in den Kursen eingepreist, hieß es von der HSBC.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1715 +0,0% 1,1712 1,1713 -4,1%

EUR/JPY 128,44 +0,1% 128,37 128,40 +1,9%

EUR/CHF 1,0713 -0,0% 1,0716 1,0711 -0,9%

EUR/GBP 0,8524 +0,0% 0,8524 0,8526 -4,6%

USD/JPY 109,64 +0,0% 109,59 109,62 +6,2%

GBP/USD 1,3757 +0,1% 1,3741 1,3739 +0,7%

USD/CNH 6,4843 -0,1% 6,4929 6,4930 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.305,76 +1,2% 44.752,76 45.860,76 +56,0%

Anleger präferierten den Dollar, der als Krisenwährung in einem unsicheren Umfeld Sicherheit verspricht. Der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,94 66,59 +0,5% 0,35 +38,9%

Brent/ICE 69,35 69,03 +0,5% 0,32 +36,1%

Die Ölpreise gaben mit den Konjunktursorgen deutlicher nach. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 1,0 Prozent auf 66,59 Dollar. Im asiatischen Handel steigen die Preise leicht, nachdem ein US-Branchenverband am späten Vorabend einen Rückgang der US-Öl- und Benzinvorräte gemeldet hatte.

