Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Vertreter der US-Notenbank werden bei ihrer Sitzung versuchen, eine Einigung zu erzielen, um im November mit dem Abschmelzen des Kaufprogramms zu beginnen - im Fachjargon auch Tapering genannt. In jüngsten Interviews haben viele Fed-Notenbanker gesagt, dass sie in diesem Jahr damit beginnen könnten, ihre monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden Dollar zu reduzieren. Die Notenbanker müssen sich auch noch über das genaue Tempo einer Reduzierung verständigen. Einige Währungshüter haben sich dafür ausgesprochen, die Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenanleihen in regelmäßigen, proportionalen Abständen zu reduzieren, sodass die Fed die Käufe bis Mitte 2022 beenden könnte. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Tapering-Ankündigung schon bei der anstehenden Sitzung geschieht, aber Fed-Chef Jerome Powell könnte diese Zusammenkunft nutzen, um zu signalisieren, dass der Prozess wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung am 2. und 3. November beginnen werde. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib erwartet erst im November einen endgültigen Beschluss. Die DWS geht davon aus, dass die US-Notenbank die Märkte bei der Sitzung "sanft" auf signifikante Veränderungen in der Zukunft vorbereiten will.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis

23:15 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Babbel Group AG, Ende der Zeichungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone September

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -6,0

zuvor: -5,3

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.376,00 +0,6%

E-Mini-Future S&P-500 4.359,25 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.067,75 +0,3%

Nikkei-225 29.683,43 -0,5%

Schanghai-Composite 3.612,02 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 171,52% -11

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.348,53 +1,4%

DAX-Future 15.289,00 +1,3%

XDAX 15.310,99 +1,3%

MDAX 34.985,21 +0,5%

TecDAX 3.907,37 +2,1%

EuroStoxx50 4.097,51 +1,3%

Stoxx50 3.513,42 +1,1%

Dow-Jones 33.919,84 -0,1%

S&P-500-Index 4.354,19 -0,1%

Nasdaq-Comp. 14.746,40 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,63% -6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. Einerseits herrscht Erleichterung, dass sich der chinesische Markt nach den Feiertagen relativ stabil zeigt. Eine Tochter des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande wird die aktuell fälligen Zinsen auf eine Anleihe bedienen und die chinesische Notenbank versorgt den Markt mit zusätzlicher Liquidität. Andererseits spreche das Umfeld weiter für Volatilität, so Marktteilnehmer. Denn die Evergrande-Krise sei bei weitem noch nicht ausgestanden. Am Donnerstag ist noch eine weitere Zinszahlung - diesmal in US-Dollar - fällig. Daneben wartet der Markt auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung mit einer möglichen Ankündigung des Taperings - und auch die anstehende Bundestagswahl schürt laut Marktteilnehmern die Unsicherheit.

Rückblick: Fest - An den Aktienmärkten haben sich die Kurse erholt. Unsicherheitsfaktor blieb laut Marktteilnehmern aber ein möglicher Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Daneben erhoffen sich Anleger von der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwoch neue Impulse. In Amsterdam wurde erstmals die ausgegliederte Vivendi-Tochter UMG notiert. Die Vivendi-Aktie notierte nun bei 10,50 Euro, die UMG-Titel bei 25,10 Euro. In Kombination ergibt sich damit ein Preis von 35,60 Euro, was rund 13 Prozent über dem Schlusskurs der Vivendi-Aktie vom Montag lag. Nach einer Achterbahnfahrt stieg der Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien um 3,3 Prozent und führte die Gewinnerliste an. Zwar gaben die Aktien der Fluggesellschaften ihre Gewinne zum Teil ab, nachdem sie zunächst von der Aufhebung des Reiseverbots für Geimpfte in die USA profitiert hatten. Lufthansa fielen sogar nach freundlichem Start um 3,3 Prozent zurück, vor Beginn des Bezugsrechtshandels zur Kapitalerhöhung. Dafür zogen im Verlauf die Spiele- und Wettaktien an: so gewannen Flutter 3,5 Prozent. Gefragt waren auch Ölwerte, deren Branchenindex 1,6 Prozent gewann. Angetrieben wurde er von Shell, die um 3,6 Prozent stiegen. Der Konzern verkauft seine Vermögenswerte im Permian-Becken.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Im DAX stiegen Hellofresh um 3,9 Prozent. Dahinter folgten Deutsche Börse mit einem Plus von 3,8 Prozent. "Die Kursausschläge steigen, und mit ihnen ziehen auch die Umsätze im Aktienhandel kräftig an", so ein Marktteilnehmer. Das gelte sowohl für den Kassa- als auch für den Terminmarkt. Einen der Verlierer im DAX stellten Zalando, die um 3 Prozent nachgaben. Außerhalb des DAX standen auch andere Corona-Gewinner unter Druck, so Teamviewer, Westwing und Home24. "Die Corona-Welle ebbt ab, und das lässt auf eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft hoffen", so ein Marktteilnehmer. Wer nach dem Rückschlag Positionen aufstocke, wende sich deshalb eher anderen Titeln zu. Lufthansa gaben nach einem freundlichen Beginn 3,3 Prozent ab, am Mittwoch beginnt der Bezugsrechtshandel für die Kapitalerhöhung. Eine Kaufempfehlung der UBS trieb Bechtle auf Allzeithoch. Der Kurs des IT-Dienstleisters stieg um 4,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten vom Wochenbeginn ist am Dienstagabend die Luft ausgegangen. Die Kurse kamen im nachbörslichen Handel wieder etwas zurück, nachdem die Wall Street ihre Gewinne nicht gehalten hatte. Marktbeobachter verwiesen auf die Fed-Sitzung, deren Ergebnis am Mittwochabend bekanntgegeben wird. Fed-Präsident Jerome Powell könnte dann eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ankündigen. Vonovia wurden 0,2 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen macht auch den Minderheitsaktionären der Deutsche-Wohnen-Tochter GSW ein Kaufangebot.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Nach dem Einbruch vom Wochenbeginn stabilisierten sich die Kurse. Allerdings wollten sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn am Mittwoch wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Sitzung bekanntgeben. Fed-Präsident Jerome Powell könnte eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ankündigen. Den mit Abstand schwächsten Dow-Wert stellten Disney (-4,2%). Der Streamingdienst Disney+ wird nach Aussage des CEO Bob Chapek im laufenden Quartal wohl weniger Abonnenten gewinnen als erhofft. Für Lennar ging es um 0,5 Prozent nach unten. Der Baukonzern verwies bei der Veröffentlichung der Drittquartalsergebnisse auf "beispiellose Herausforderungen in der Lieferkette". Doch sei die Nachfrage weiterhin hoch. Uber Technologies stiegen dagegen um 11,5 Prozent. Das Unternehmen erwartet, im laufenden Quartal profitabel zu werden - Monate früher als bisher gedacht. Die Aktie des Uber-Rivalen Lyft legte um 6,5 Prozent zu. Draftkings fielen um 7,4 Prozent. Das Unternehmen bietet 20 Milliarden Dollar für den britischen Sportwettenanbieter Entain.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 -1,2 0,22 8,9

5 Jahre 0,83 0,3 0,82 46,7

7 Jahre 1,12 0,5 1,12 47,1

10 Jahre 1,32 1,0 1,31 40,4

30 Jahre 1,85 0,4 1,85 20,7

Staatsanleihen zeigten sich vor der Fed-Sitzung wenig verändert.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 18.24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1722 -0,0% #NV 1,1727 -4,0%

EUR/JPY 128,37 +0,2% #NV 128,18 +1,8%

EUR/CHF 1,0839 +0,1% #NV 1,0831 +0,3%

EUR/GBP 0,8586 +0,0% #NV 0,8582 -3,9%

USD/JPY 109,52 #NV #NV 109,30 +6,0%

GBP/USD 1,3652 #NV #NV 1,3664 -0,1%

USD/CNH 6,4731 -0,1% 6,4816 6,4813 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 41.904,65 +1,2% #NV 42.952,01 +44,3%

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude gab der Dollar leicht nach. Der Dollarindex tendierte knapp behauptet.

Am Morgen holt der Greenback die Abgaben schon wieder auf und zeigt sich im asiatisch geprägten Geschäft gut behauptet. Laut IG-Analysten stellten mögliche falkenhafte Kommentare der Fed und die Ereignisse um Evergrande mit einem möglichen Ansteigen der Risikoaversion kurzfristig die nächsten Treiber. Bis zur Verkündung der Fed-Beschlüsse dürfte der Dollar in einer engen Spanne verharren, glaubt die CBA.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 22, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)