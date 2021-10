Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH bis DONNERSTAG: In China bleiben die Börsen im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Im Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat hat Bayer den ersten Sieg vor Gericht errungen. Die Mutter eines krebskranken Jungen verlor ihren in Kalifornien angestrengten Prozess. Wie die Anwälte der Klägerin Destiny Clark am Dienstag mitteilten, gab es aus Sicht der Geschworenen keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup und der Krankheit des Jungen. In ihrer Klage hatte die Mutter die Bayer-Tochter Monsanto dafür verantwortlich gemacht, dass ihr Sohn am sogenannten Burkitt-Lymphom, einer seltenen und besonders aggressiven Krebsart, erkrankt ist. Das Kind sei dem Unkrautvernichter ausgesetzt gewesen, als die Mutter dieses auf ihrem Grundstück versprühte. "Das Urteil der Geschworenen zur Frage der Kausalität zu unseren Gunsten beendet das Gerichtsverfahren und entspricht sowohl der Einschätzung der zuständigen Regulierungsbehörden weltweit als auch den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus vier Jahrzehnten", erklärte ein Bayer-Sprecher. Die Anwälte der Klägerin prüfen, in Berufung zu gehen. Sie monierten, dass die Geschworenen-Jury nur gefragt worden sei, ob die Krebserkrankung des Jungen darauf zurückzuführen sei, dass er Roundup ausgesetzt gewesen sei. Beweise zum Verhalten von Monsanto seien nicht erlaubt gewesen. Monsanto sah sich wegen Roundup in den USA tausenden Klagen konfrontiert, in denen das Herbizid als Ursache von Krebserkrankungen benannt wird. Bisherige Fälle hatte das Unternehmen verloren und deshalb einen milliardenschweren Vergleich gesucht. Ein Fall wurde dem Supreme Court der USA vorgelegt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update, Bristol

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang August

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: +3,4% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz August

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -2,3% gg Vm

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +425.000 Stellen

zuvor: +374.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.094,00 -0,5%

E-Mini-Future S&P-500 4.317,25 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.587,75 -0,5%

Nikkei-225 27.505,56 -1,1%

Schanghai-Composite FEIERTAG

+/- Ticks

Bund -Future 169,31 -37

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.194,49 +1,1%

DAX-Future 15.165,00 +0,7%

XDAX 15.183,70 +0,7%

MDAX 34.022,91 +0,6%

TecDAX 3.683,04 +1,7%

EuroStoxx50 4.065,43 +1,7%

Stoxx50 3.512,10 +1,2%

Dow-Jones 34.314,67 +0,9%

S&P-500-Index 4.345,72 +1,1%

Nasdaq-Comp. 14.433,83 +1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,68 -47

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem schwächeren Auftakt an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich wieder knapp unter der Marke von 15.100 Punkten erwartet nach einem Schlussstand von 15.194 Punkten am Dienstag. Auf die Stimmung drücken schwache Vorlagen aus Asien. Zudem sind die US-Index-Futures nach einer freundlichen Sitzung nun deutlich ins Minus gerutscht, gedrückt laut Marktteilnehmern von den steigenden Bond-Renditen. Die Rendite der 30-jährigen US-Bonds steht auf dem höchsten Stand seit Juni. "Bis zu den US-Arbeitsmarktdaten wird es wohl bei dem volatilen Hin und Her bleiben", sagt Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda. Danach könnte der Markt mehr Klarheit über die US-Geldpolitik bekommen. Starke Zahlen dürften das Tapering auf die Agenda bringen. Am Mittwoch steht zunächst der deutsche Auftragseingang im Blick. Am Nachmittag könnte dann der ADP-Arbeitsmarktbericht einen Vorgeschmack auf die Non-Farm-Payrolls liefern.

Rückblick: Gefragt waren im Zuge der Erholung von den Vortagesverlusten vor allem die Aktien der Banken, aber auch die zuletzt stark zurückgekommenen Technologiewerte. Übergeordnet blieben die Marktteilnehmer aber vorsichtig, auch weil der Ölpreis auf den höchsten Stand seit sieben Jahren stieg und Inflationsängsten neue Nahrung gab. Dagegen machten Konjunkturdaten Hoffnung. So ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich in Deutschland weniger stark zurückgegangen als zunächst errechnet, und der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau ist im August im Jahresvergleich um 48 Prozent nach oben geschnellt. Jedoch konnten die vor allem im DAX wichtigen Auto-Aktien nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten, ihr Branchenindex notierte nur gut behauptet. Hier drücken die Lieferkettenprobleme weiterhin auf die Produktion und die Umsatzerwartungen. Die Banken profitierten laut Händlern von einer Branchenstudie von JP Morgan, die ein Kurspotenzial von 15 Prozent aufzeige. Credit Agricole stiegen um 5,7 Prozent, BBVA um 6,5 Prozent, Unicredit um 4,3 Prozent und Deutsche Bank um 3,6 Prozent. EdF (+5,5%) wird im Gegensatz zu anderen Versorgern als Gewinner des Energiepreisanstiegs gesehen. Keinen großen Kursschwung für Astrazeneca (+0,3%) gab die Meldung, der Pharma-Riese habe bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für die Covid-19-Prophylaxe "AZD7442" beantragt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gut kam der Ausblick von Infineon (+4,8%) an. Bei Hellofresh (+3,6%) hatte Berenberg die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 100 Euro bekräftigt. Auch andere Online-Aktien lagen nun wieder auf Erholungskurs. Zalando stiegen um 1,6 Prozent. Shop Apotheke zogen nach ersten Aussagen zum abgelaufenen Quartal um 8,7 Prozent an, Home24 um 3,8 Prozent und Westwing um 1,7 Prozent. Grenke (-6,7%) hatte die Prognose für das Leasingneugeschäft gesenkt. Eine Gewinnwarnung drückte Compleo Charging Solutions um 19,4 Prozent. Süss Micro (+7,5%) hatte einen kräftigen Anstieg des Auftragseingangs im dritten Quartal vermeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Telekom gerieten im nachbörslichen Handel unter Druck. Wie es heißt, platziert Goldman Sachs 90 Millionen Aktien. Das sei Teil des Softbank-Deals, hieß es am Markt. Der Kurs fiel bei hohem Umsatz um 2,4 Prozent, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Infineon (+0,3%) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 wieder eine Dividende von 27 Cent je Aktie zahlen und damit auf das Vor-Covid-19-Niveau zurückkehren, wie CFO Sven Schneider auf dem Kapitalmarkttag ankündigte. Die Synlab AG (+4%) erhöht angesichts der steigenden Nachfrage nach Corona-Tests den Ausblick für das Gesamtjahr. Voltabox (+1,4%) hat den Verkauf des defizitären US-Geschäfts abgeschlossen. Berentzen (+3,4%) wird nach guten neun Monaten zuversichtlicher für den operativen Gewinn im Gesamtjahr.

USA - AKTIEN

Fester - Am Dienstag haben sich die US-Börsen kräftig erholt von den Montagsverlusten. Teilnehmer sahen nach den gesunkenen Kursen attraktive Einstiegsniveaus. Dan Ives, Technologie-Analyst bei Wedbush, hält zum Beispiel den jüngsten Ausverkauf des Tech-Sektors für ungerechtfertigt. Pepsico hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, weshalb er auch die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben hat. Die Aktie zeigte sich 0,6 Prozent höher. Paccar lagen 3,9 Prozent im Plus. Wegen der aktuellen Chipknappheit kann das Unternehmen im dritten Quartal voraussichtlich deutlich weniger Fahrzeuge ausliefern als geplant. Allerdings berichtete Paccar auch von einer hohen Nachfrage nach seinen neuen Modellen. Facebook erholten sich um 2,1 Prozent. Der Kurs des gleichnamigen sozialen Netzwerks war am Montag um fast 5 Prozent gefallen, nachdem die verschiedenen Dienste des Unternehmens über Stunden ausgefallen waren.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,29 1,6 0,27 16,9

5 Jahre 0,98 3,2 0,94 61,6

7 Jahre 1,32 4,5 1,27 66,7

10 Jahre 1,53 5,1 1,48 61,5

30 Jahre 2,10 5,9 2,04 45,5

Getrieben von der Erwartung steigender US-Zinsen lagen die Renditen am Anleihemarkt weiter zu. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 5 Basispunkte auf 1,53 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1588 -0,1% 1,1598 1,1609 -5,1%

EUR/JPY 129,47 +0,1% 129,28 129,38 +2,7%

EUR/CHF 1,0769 +0,1% 1,0775 1,0761 -0,4%

EUR/GBP 0,8513 +0,0% 0,8512 0,8510 -4,7%

USD/JPY 111,73 +0,2% 111,48 111,43 +8,2%

GBP/USD 1,3612 -0,1% 1,3625 1,3642 -0,4%

USD/CNH 6,4506 +0,0% 6,4501 6,4452 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 51.477,26 -0,6% 51.766,97 50.036,26 +77,2%

