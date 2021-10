Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Österreich ruht der Aktienhandel wegen des Nationalfeiertages.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Symrise ist im dritten Quartal erneut stark gewachsen und hebt deshalb seine Umsatzerwartungen erneut an. In den Monaten Juli bis September kletterten die Einnahmen um 10,6 Prozent auf 975 Millionen Euro, wie der Duftstoff- und Aromenhersteller aus Holzminden mitteilte. Organisch, also ohne Währungseffekte und das im April übernommene Duftstoff-Geschäft von Sensient, belief sich das Wachstum auf 8,3 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Analysten. Die Normalisierung in der Corona-Pandemie ließ die Nachfrage unter anderem nach Sonnenschutzmitteln und Getränken steigen, davon profitierte auch Symrise.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz Konzern 975 +11% 963 +9% 882

-Scent & Care 383 +11% 386 +12% 346

-Flavor & Nutrition 593 +11% 577 +8% 536

Organisches Wachstum Konzern 8,3 -- 8,3 -- 3,1

-Scent & Care 6,2 -- 7,6 -- 4,0

-Flavor & Nutrition 9,7 -- 8,9 -- k.A.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Zwischenbericht 3Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- AMS Osram, Ergebnis 3Q

- Cancom, Ergebnis 3Q

- Progress-Werk Oberkirch (PWO), Ergebnis 9 Monate

- Morphosys, Ergebnis 9 Monate.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Neubauverkäufe September

PROGNOSE: +2,7% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 108,0

zuvor: 109,3

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

DAX-Future 15.629,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.568,50 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.575,25 +0,5%

Nikkei-225 29.129,31 +1,8%

Schanghai-Composite 3.606,60 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 168,47% -13

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.599,23 +0,4%

DAX-Future 15.607,00 +0,4%

XDAX 15.622,51 +0,4%

MDAX 34.849,02 +0,1%

TecDAX 3.826,85 +0,8%

EuroStoxx50 4.188,31 -0,0%

Stoxx50 3.639,60 +0,1%

Dow-Jones 35.741,15 +0,2%

S&P-500-Index 4.566,48 +0,5%

Nasdaq-Comp. 15.226,71 +0,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,60% +14

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Für die Börsen zeichnet sich für eine Handelseröffnung im Plus ab. Der DAX könnte mit Schwung aus seiner jüngst gebildeten Handelsspanne zwischen 15.400 und 15.600 Punkten nach oben herausspringen. Die Vorgaben von der Wall Street mit neuen Rekordhochs werden positiv gewertet. Starke Gewinne von US-Banken und Konsumgüterherstellern haben die Sorgen der Anleger über höhere Inflation und Arbeitskräftemangel zunächst gedämpft. Die wichtige Frage, wie die Zentralbanken auf die steigenden Preise reagieren werden, dürfte in der zweiten Wochenhälfte geklärt werden. Der jüngste Zinsanstieg der kurzlaufenden britischen Staatsanleihen deutet darauf hin, dass Anleger davon ausgehen, dass die britische Notenbank die Zinssätze bereits im November anheben könnte. Die Anleger warten zudem auf die Stellungnahmen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan, die beide in dieser Woche tagen. Von der EZB dürfte es jedoch keine Änderung der Geldpolitik geben.

Rückblick: Gut behauptet - Der erneut gesunkene und unter den Erwartungen ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex belastete kaum. Die Märkte hätten eine gewisse Wirtschaftsabkühlung bereits eingepreist, meinte ein Händler. Ein leicht positiver Impuls kam von den weiter steigenden US-Indizes. Mit dem weiteren Anstieg der Ölpreise legte der Sektor der Öl- und Gasaktien um 1 Prozent zu, der Rohstoffsektor um 1,8 Prozent. Tagesgewinner war der Autosektor (+2,3%). Treiber war weiter die Fantasie um einen Börsengang der VW-Tochter Porsche AG. Porsche SE verteuerten sich ebenso um 4,7 Prozent wie VW. Airbus verloren 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen von Leasinggesellschaften, die vor zu hohen Produktionsplänen warnten, weil die Nachfrage nach neuen Flugzeugen zunächst noch gedämpft bleibe. Für HSBC ging es um 1,9 Prozent nach oben, nachdem die Bank den Nettogewinn mehr als verdoppelt hatte. Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der italienischen Regierung und der Unicredit über den Verkauf der verstaatlichten Banca Monte dei Paschi verloren Unicredit 1,7 und Monte dei Paschi 2,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Nach Zahlenausweis und einer Senkung der Jahresprognose gaben Continental um 1,1 Prozent nach. Linde (+0,9%) hatte im Späthandel mitgeteilt, dass der langjährige Linde-Manager Sanjiv Lamba zum 1. März 2022 die Nachfolge von Steve Angel als CEO antreten werde. Im Bieterstreit um Zooplus verbünden sich die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT und bieten nun 480 Euro je Aktie. Zooplus stiegen um 0,7 Prozent auf 478,60 Euro. Jungheinrich (+5,8%) reagierten im Späthandel klar positiv auf erneut angehobenen Jahresziele. Adva gaben dagegen nach Vorlage der Geschäftszahlen um 3,2 Prozent nach, weil Kosten für eine geplante Fusion das operative Ergebnis drückten. Bei Bechtle (+5,4%) war der Umsatz etwas und der Gewinn deutlich stärker gestiegen als erwartet. Ein Kursdebakel erlebte die Eyemaxx-Aktie, die fast 70 Prozent ihres Wertes verloren. Das Immobilienunternehmen wird die am 26. Oktober anstehenden Zinsen für eine Anleihe nicht fristgerecht zahlen können.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine Erholung verzeichneten die Papiere von Eyemaxx, die im regulären Handel fast 70 Prozent ihres Wertes verloren hatten. Auf diesem Niveau wurden die Titel auch nachbörslich getaxt. Das Immobilienunternehmen wird Zinsen nicht fristgerecht zahlen können. Die Jungheinrich-Aktie hat das kräftige Plus aus der regulären Sitzung behauptet. Das Unternehmen hatte im Späthandel erneut die Jahresziele angehoben, was der Aktie zu einem Aufschlag von 5,8 Prozent verhalf. Bei Lang & Schwarz wurden die Papiere unverändert getaxt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Rekordjagd der Wall Street hat sich zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt, wobei die Anleger auf gute Geschäftszahlen setzten. Dass sich der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) weiter abgeschwächt hat, ging dagegen im Optimismus für die Quartalszahlen unter. Zudem indiziert der CFNAI aber auch weiterhin eine expandierende US-Wirtschaft. Im Fokus stand vor allem die Tesla-Aktie, die um 12,7 Prozent zulegte. Der Elektroautobauer gehört nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar. Der erneute Höhenflug von WTI und Brent trieb die Kurse der Ölaktien weiter an. Die Papiere von Exxon Mobil (+1,9%) und Chevron (+0,9%) gehörten zu den größten Gewinnern im Dow. Der Energiesektor im S&P-500 kletterte um 1,4 Prozent nach oben. Für Paypal ging es um 2,7 Prozent nach oben. Der US-Zahlungsdienstleister plant derzeit keine Übernahme von Pinterest und trat damit anderslautenden Marktgerüchten entgegen, die die Aktie zuletzt unter Druck gebracht hatten. Der Pinterest-Kurs knickte nach dem jüngsten Anstieg um 12,7 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,43 -2,0 0,45 31,6

5 Jahre 1,17 -2,3 1,20 81,4

7 Jahre 1,47 -0,7 1,47 81,8

10 Jahre 1,64 0,3 1,63 72,0

30 Jahre 2,09 1,8 2,07 44,1

Die US-Zehnjahresrendite lag auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:53 % YTD

EUR/USD 1,1604 -0,1% 1,1612 1,1613 -5,0%

EUR/JPY 132,22 +0,1% 132,04 132,02 +4,9%

EUR/CHF 1,0684 +0,1% 1,0876 1,0672 -1,2%

EUR/GBP 0,8432 -0,0% 0,8435 0,8428 -5,6%

USD/JPY 113,94 +0,2% 113,71 113,68 +10,3%

GBP/USD 1,3763 -0,0% 1,3768 1,3779 +0,7%

USD/CNH 6,3814 -0,0% 6,3828 6,3821 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 62.560,25 -0,4% 62.830,26 63.503,76 +115,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

