Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Daimler hat im dritten Quartal trotz der Belastungen aus den Chips-Engpässen überraschend den Umsatz nahezu stabil gehalten und den Gewinn gesteigert. Allerdings warnt der Konzern bei Vorlage der Quartalszahlen vor weiteren Negativeffekten aus der begrenzten Halbleiterversorgung. Auch im vierten Quartal würden die angespannten Lieferketten und Engpässe bei Schlüsselkomponenten "spürbare Auswirkungen" auf die weltweite Fahrzeugproduktion haben. Gegenüber dem Vorquartal sollte sich die Lage aber bessern. Den Konzernausblick für 2021 bekräftige der Stuttgarter Konzern für Umsatz und EBIT. Im dritten Quartal fuhr Daimler trotz eines Absatzrückgangs um ein Viertel mit 40,08 Milliarden Euro einen nahezu stabilen Umsatz ein. Profitieren könnte der Konzern unter anderem von höheren Verkaufspreisen von Premiumautos. Operativ (EBIT) verdiente Daimler mit 3,58 Milliarden Euro 17 Prozent mehr. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 2,57 Milliarden Euro oder 2,31 Euro je Aktie, wie die Daimler AG nun mitteilte. Das ist etwas mehr als Analysten erwartet haben. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wurden 2,16 Milliarden Euro oder 1,91 Euro je Aktie verdient.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 1.052 +16% 20 908

EBIT bereinigt 113 +30% 20 87

Ergebnis nach Steuern bereinigt 78 +35% 20 58

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,47 +35% 20 1,09

Ergebnis nach Steuern 49 +204% 2 16

Ergebnis je Aktie 0,99 +254% 3 0,28

Free Cashflow 15 -25% 20 20

Weitere Termine:

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:35 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

08:45 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

12:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Banco Santander 0,0485 Euro

Inditex 0,35 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Privater Verbrauch September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/-4,3% gg Vj

07:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

2. Quartal: +1,1% gg Vq

08:45 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

- ES

09:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +2,5% gg Vq/+4,0% gg Vj

2. Quartal: +1,1% gg Vq/+17,5% gg Vj

- DE

10:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

2. Quartal: +1,6% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: +2,5% gg Vj

2. Quartal: +9,4% gg Vj

- IT

10:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +2,0% gg Vq/ +3,1% gg Vj

2. Quartal: +2,7% gg Vq/+17,3% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj

11:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +1,9% gg Vq/ +3,5% gg Vj

2. Quartal: +2,1% gg Vq/+14,2% gg Vj

- US

14:30 Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

2. Quartal: +0,7% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 63,5

zuvor: 64,7

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Oktober (2. Umfrage)

PROGNOSE: 71,2

1. Umfrage: 71,4

zuvor: 72,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.610,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.568,00 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.639,75 -0,8%

Nikkei-225 28.831,12 +0,0%

Schanghai-Composite 3.527,41 +0,3%

+/- Ticks

Bund -Future 168,43% -43

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.696,33 -0,1%

DAX-Future 15.670,00 +0,0%

XDAX 15.684,33 +0,0%

MDAX 35.012,14 +0,0%

TecDAX 3.836,75 +0,6%

EuroStoxx50 4.233,87 +0,3%

Stoxx50 3.674,99 +0,3%

Dow-Jones 35.730,48 +0,7%

S&P-500-Index 4.596,42 +1,0%

Nasdaq-Comp. 15.448,12 +1,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,86% -80

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Abgaben in den Handel am Freitag starten. Etwas belastend wirken die nachbörslichen Geschäftszahlen bzw. Ausblicke der Technologiegiganten Amazon und Apple. Diese fielen unter den Erwartungen aus - beide Konzern litten unter Problemen mit der Lieferketten. Gerade die bislang überraschend gut verlaufende Berichtssaison war zuletzt einer der Haupttreiber an den Börsen. Die Enttäuschung durch Apple und Amazon könnte nun für etwas Ernüchterung sorgen. Nach der EZB-Sitzung am Vortag richten sich nun die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Analysten gehen davon aus, dass die schwächeren US-BIP-Daten für das dritte Quartal die Währungshüter nicht davon abhalten dürften, eine Reduzierung der Wertpapierkäufe bekannt zu geben.

Rückblick: Wenig verändert - Es blieb bei der Konsolidierung. Die geldpolitische Entscheidung der EZB hat keine nachhaltigen Akzente an den Börsen gesetzt. Die EZB hat erwartungsgemäß ihre Geldpolitik bestätigt. Daneben standen US-Wachstumsdaten zum dritten Quartal im Blick. Das Wachstum blieb deutlich unter der Markterwartung bei zugleich hohen Inflationswerten. Besser als erwartet hatte Anheuser-Busch Inbev (+10,3%) abgeschnitten. Die Prognose hatte der Brauereikonzern angehoben. Stellantis (-1,6%) hatte zuletzt 14 Prozent weniger umgesetzt, der Absatzrückgang war mit 27 Prozent aber deutlich größer. Über den Erwartungen war das Zahlenwerk von STMicro (+6,3%) ausgefallen. Gute Geschäftszahlen trieben den Kurs der Lloyds-Group (+1,3%) an. Die Bank hat den Vorsteuergewinn nahezu verdoppelt. WPP stiegen um 8,1 Prozent. "Die Zahlen sind stark", so ein Händler. Zudem hatte WPP die EBITDA-Prognose erhöht. Bei Swisscom (-7,4%) verwiesen Händler auf die Hängepartie bei Salt. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen für Glasfasernetze wird von der schweizerischen Wettbewerbsbehörde geprüft.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Volkswagen (-4,5%) hatte wegen einer deutlich geringeren Produktion infolge der Halbleiterkrise einen Gewinneinbruch verzeichnet. Daneben dürfte die VW-Aktie unter Gewinnmitnahmen gelitten haben - auch weil zum Porsche-AG-IPO nichts Neues verkündet wurde. Porsche Holding verloren 2,7 Prozent. Airbus (+1,8%) hatte weniger umgesetzt, aber mehr verdient als am Markt erwartet. Die Jahresprognose hob der Luft- und Raumfahrtkonzern an. Für Beiersdorf ging es nach schwächeren Zahlen um 4,7 Prozent nach unten. Aurubis machten nach Zahlenausweis einen Satz von 4,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2020/21 ein operatives Ergebnis vor Steuern, das klar über dem Prognosekorridor liegt. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen gaben Rheinmetall 1,1 Prozent nach. Leicht negativ wurde der verzögerte Verkauf des Kolbengeschäftes gewertet. Tui legten mit Abschluss der Kapitalerhöhung um 2 Prozent zu. Positiv dürfte gewertet worden sein, dass Großaktionär Alexej Mordaschow seine Bezugsrechte voll ausgeübt hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit Aufschlägen haben sich Salzgitter gezeigt. Der Stahlkonzern hat in den ersten neun Monaten sowohl von starken Ergebnissen der Segmente Flachstahl und Handel als auch seiner Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis profitiert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent fester getaxt. Dagegen zeigten sich Wacker Neuson unverändert. Der Baumaschinenhersteller wird trotz Produktionsausfällen und Belastungen aus höheren Material- und Transportkosten zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hob die Prognose an.

USA - AKTIEN

