+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruht der Börsenhandel wegen "Deepavali".

FREITAG: In Schweden findet am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank (Fed) hat wie weithin schon erwartet beschlossen, ihr Programm zum Ankauf von Anleihen in diesem Monat zu reduzieren und im Juni 2022 auslaufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Rücknahme ihrer aggressiven Konjunkturhilfen, die sie wegen der Pandemie leistet. Die Fed-Vertreter erklärten zugleich, dass sie immer noch davon ausgehen, dass die erhöhte Inflation zurückgehen wird, weil die hohen Inflationswerte "größtenteils Faktoren widerspiegeln, die voraussichtlich vorübergehend sind". Die Fed wird ihre Anleihekäufe im November um 15 Milliarden Dollar und im Dezember um weitere 15 Milliarden Dollar reduzieren. Sie erklärte, dass ähnliche Reduzierungen der Nettokäufe "wahrscheinlich jeden Monat angemessen sein werden", obwohl die Notenbanker bereit wären, das Tempo anzupassen, "wenn Änderungen der Wirtschaftsaussichten dies rechtfertigen". Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DÜRR (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20

Auftragseingang 1.058 +28% 826

Umsatz 900 +10% 815

EBIT 48 +93% 25

EBIT bereinigt 55 +38% 40

Ergebnis nach Steuern 30 +90% 16

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Bruttoprämien k.A. -- -- 6.149

Kapitalanlageergebnis k.A. -- -- 392

EBIT 153 -62% 3 399

Ergebnis nach Steuern/Dritten 105 -60% 2 266

Ergebnis je Aktie 1,11 -50% 3 2,20

Combined Ratio* 101,3 -- 2 99,6

* Schaden-Rückversicherung

LANXESS (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 1.815 +24% 14 1.461

EBITDA* 276 +43% 15 193

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 107 +88% 6 57

Ergebnis je Aktie* 1,24 +88% 6 0,66

RTL (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzung für den Umsatz im dritten Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 1.489 +6% 2 1.401

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 124 +94% 4 64

EBIT 30 +271% 3 8,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 25 +248% 2 7,1

Ergebnis je Aktie 0,22 +214% 3 0,07

COMPUGROUP (7:25)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 270 +17% 5 231

EBITDA bereinigt 66 -1% 5 67

Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 -16% 2 35

Ergebnis je Aktie bereinigt* 0,54 -24% 2 0,71

*verwässert

S&T AG (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Umsatz 319 +7% 2 298

EBITDA 31 -4% 2 32

Weitere Termine:

06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:00

Telefonkonferenz), Bonn

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz), Bochum

07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz),

Metzingen

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00

Telefonkonferenz), Dettingen

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate,

Aßlar

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund

07:45 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate, Gütersloh

12:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 3Q, Cambridge

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

21:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

Im Laufe des Tages:

DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate, Ahrensburg

DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q, Wettenberg

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena

US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue

US/Evotec SE, 1. Handelstag von 22 Millionen ADS an der Nasdaq, New York

US/Mainz Biomed BV, 1. Handelstag an der Nasdaq, New York

DIVIDENDENABSCHLAG

Unilever: 0,3598 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +2,0% gg Vm

zuvor: -7,7% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 56,2

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Oktober

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,5

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,6

1. Veröff.: 56,6

zuvor: 56,2

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,7

1. Veröff.: 54,7

zuvor: 56,4

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 54,3

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 56,2

11:00 Erzeugerpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+15,2% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+13,4% gg Vj

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 0,25%

zuvor: 0,10%

Anleihekäufe

PROGNOSE: 895 Mrd GBP

zuvor: 895 Mrd GBP

- US

13:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -81,00 Mrd USD

zuvor: -73,25 Mrd USD

13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -3,2% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +7,4% gg Vq

2. Quartal: +1,3% gg Vq

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 275.000

zuvor: 281.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 16.039,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.654,50 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.168,50 +0,2%

Nikkei-225 29.794,37 +0,9%

Schanghai-Composite 3.522,15 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 169,20 +9

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.959,98 +0,0%

DAX-Future 16.020,00 +0,4%

XDAX 16.030,85 +0,4%

MDAX 35.549,67 +1,1%

TecDAX 3.920,89 +0,8%

EuroStoxx50 4.309,61 +0,3%

Stoxx50 3.735,96 +0,4%

Dow-Jones 36.157,58 +0,3%

S&P-500-Index 4.660,57 +0,6%

Nasdaq-Comp. 15.811,58 +1,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,11% -19

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick:

Europas Börsen dürften sich erleichtert zeigen über den Ausgang der US-Notenbanksitzung. Der DAX dürfte auf neue Allzeithochs laufen, nachdem schon sein Terminkontrakt am Vorabend über die 16.000er-Marke gesprungen ist. Außer einer Flut von Quartalszahlen dürfte dem nachrichtlich nichts entgegenstehen. Wie am Markt erwartet werden die Anleihekäufe der US-Notenbank ab November um 15 Milliarden Dollar reduziert.

