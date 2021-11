Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bund und Länder haben bei ihren Beratungen die Anwendung einer flächendeckenden 2G-Regel zur Eindämmung von Corona-Infektionen beschlossen. Ausschlaggebend für die Beschränkungen soll laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Hospitalisierungsinzidenz sein, die die Corona-Krankenhauseinweisungen per 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen angibt. Liegt der Wert über 3, soll nach dem Beschluss in einem Bundesland flächendeckend 2G gelten, das den Zugang etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen und -einrichtungen, zur Gastronomie und übrigen Veranstaltungen in Innenräumen und Beherbergungen auf Geimpfte und Genesene beschränkt. Bei einem Wert über 6 soll flächendeckend "2G-plus" gelten, das 2G um einen negativen Coronatest oder zusätzliche Schutzmaßnahmen ergänzt - laut Beschlusspapier "insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars". Ab dem Wert 9 soll nach Merkel "das gesamte Instrumentarium der Möglichkeiten eingesetzt werden", etwa Kontaktbeschränkungen. Hierfür wurde eine "Länderöffnungsklausel" vereinbart. "Wir sind in einer sehr ernsten Situation", sagte Merkel. Sie betonte zudem, die Länder wollten eine Impfpflicht in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen. Der Bund werde "in Kürze befinden, wie wir uns dazu verhalten". Laut dem Beschlusspapier verlängert der Bund zudem die Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022. Bund und Länder verpflichteten sich auch, jedem über 18 ein Angebot zu einer Auffrischungsimpfung zu machen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:15 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,9%

2. Quartal: 8,0%

- DE

08:00 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+15,6% gg Vj

zuvor: +2,3% gg Vm/+14,2% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.289,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.719,75 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.573,50 +0,6%

Nikkei-225 29.745,53 +0,5%

Schanghai-Composite 3.558,00 +1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 171,22 -7

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.221,73 -0,2%

DAX-Future 16.242,00 -0,1%

XDAX 16.247,44 -0,1%

MDAX 35.967,63 -0,4%

TecDAX 3.966,75 +0,4%

EuroStoxx50 4.383,70 -0,4%

Stoxx50 3.782,80 -0,7%

Dow-Jones 35.870,95 -0,2%

S&P-500-Index 4.704,54 +0,3%

Nasdaq-Comp. 15.993,71 +0,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,29 +32

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss mit Aufschlägen erwartet. Nach dem leichten Rücksetzer am Vortag könnte mit dem kleinen Verfalltermin am Terminmarkt etwas mehr Schwung in den Handel kommen. So stellt IG den DAX am Morgen bei 16.280 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 16.222 Punkten. Damit wird der DAX nur noch 10 Punkte unter seinem Rekordhoch bei 16.290 Punkten erwartet.

Rückblick: Auf die Stimmung im Euro-Stoxx-50 drückten vor allem starke Verluste an der Wiener Börse. Nachdem die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich neue Lockdowns auch für Geimpfte angekündigt haben, fiel der ATX um 1,7 Prozent. Die neuen Corona-Gesetze aus Berlin brachten dagegen zunächst keine neuen Impulse. "Die Rally am Ölmarkt ist erst einmal zu Ende", so ein Teilnehmer mit Blick auf den Sektor-Index der Öl- und Gas-Aktien, der um 1,7 Prozent nachgab. Vallourec brachen um 14 Prozent ein. Der Konzern zeigte sich pessimistischer zum Ausblick. National Grid reagierten mit Aufschlägen von 1,2 Prozent auf die Halbjahreszahlen. Diese sind nach Einschätzung von RBC etwas über den Schätzungen ausgefallen. Positiv wurde auch die Anhebung des Ausblicks zur Kenntnis genommen. Das Strategie-Update von Holcim (-2,3%) enthielt wenig Neues.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die neuen Corona-Gesetze aus Berlin brachten zunächst keine Impulse, auch weil offen war, wie sie nun umgesetzt werden. Etwas auf die Stimmung drückte im Verlauf die Entwicklung in Österreich. Gewinner des Tages waren Thyssenkrupp. Nach einem Plus von 6,3 Prozent haben sie den Gewinn in dieser Woche auf etwa 20 Prozent ausgeweitet. Thyssenkrupp hat die Erwartungen an den Quartalsgewinn deutlich übertroffen. Auch der Ausblick lag etwa 35 Prozent über dem Konsens. Continental fielen um 3,1 Prozent. Der Aufsichtsrat hat Finanzvorstand Wolfgang Schäfer abberufen - im Zusammenhang mit den bekannten Ermittlungen zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen. Siemens Healthineers stiegen um 3,8 Prozent. Nach den starken Geschäftszahlen des Vortages heizten zahlreiche Kurszielerhöhungen den Kurs an. Covestro zogen um 2,8 Prozent an. Bei Daimler ging der Aufschwung mit einem Plus von 1,7 Prozent weiter, Berenberg hatte eine Kaufempfehlung mit hohem Kursziel ausgesprochen. Instone brachen um 13 Prozent ein. Laut Deutscher Bank lag der Ausblick 17 Prozent unter Konsens. Dagegen erholten sich Curevac (+8%) dank guter Studien zum überarbeiteten Corona-Impfstoff.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem gut behaupteten Gesamtmarkt habe es bei Einzelwerten an Impulsen gefehlt, sagte eine Händlerin von Lang & Schwarz. In Ermangelung wichtiger Meldungen gab es keine auffallenden Kursbewegungen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Im Fokus standen starke Zahlen aus dem Einzelhandelssektor und das Dauerthema Inflation. Die Erdölpreise waren am Vortag deutlich gesunken und stiegen nun wieder. Die jüngste Rally der Energiepreise gilt als ein Treiber der globalen Inflation. "Wir befinden uns in einer ungemütlichen Phase, in der die Inflation die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigt", sagte Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Daher wurden Zahlen der Kaufhausbetreiber Macy's und Kohl's genau unter die Lupe genommen. Doch beide Gesellschaften wussten zu überzeugen. Denn bei Kohl's erkannten Händler keine inflationsbedingten Bremsspuren im dritten Quartal, der Einzelhändler hat die Markterwartungen überboten. Zudem wurde der Ausblick signifikant angehoben, der Kurs gewann 10,6 Prozent. Macy's haussierten gar um gut 21 Prozent. Das Unternehmen überzeugte mit Quartalszahlen über Marktschätzungen und einem klar verbesserten Ausblick. Zudem lässt das Unternehmen prüfen, wie Werte bei der Onlinesparte über eine Ausgliederung gehoben werden können. Unter den Technologiewerten sackten Cisco um 5,5 Prozent ab, weil der Netzwerkausrüster in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn zwar knapp übertroffen, mit seinem Ausblick aber enttäuscht hat. Nvidia übertraf derweil mit einem Rekordumsatz die Erwartungen und auch der Gewinn fiel unerwartet gut aus, der Kurs schnellte um 8,2 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,50 0,0 0,50 37,9

5 Jahre 1,22 -1,1 1,23 85,7

7 Jahre 1,46 -1,4 1,48 81,4

10 Jahre 1,58 -1,1 1,59 66,2

30 Jahre 1,97 -1,2 1,98 31,8

Die Renditen am Staatsanleihemarkt kamen etwas zurück. Teilnehmer begründeten dies mit den schwächeren Arbeitsmarktdaten. Die Zehnjahresrendite sank um gut 1 Basispunkt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do., 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1353 -0,2% 1,1372 1,1351 -7,0%

EUR/JPY 129,81 -0,1% 129,93 129,69 +3,0%

EUR/CHF 1,0516 -0,2% 1,0794 1,0517 -2,7%

EUR/GBP 0,8414 -0,1% 0,8423 0,8422 -5,8%

USD/JPY 114,34 +0,1% 114,26 114,26 +10,7%

GBP/USD 1,3486 -0,1% 1,3499 1,3480 -1,3%

USD/CNH 6,3860 +0,1% 6,3802 6,3828 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 56.264,51 -0,5% 56.545,76 57.477,26 +93,7%

Am Devisenmarkt hielten die Gewinnmitnahmen beim Dollar an, der Dollar-Index büßte weitere 0,3 Prozent ein. In der Folge erholte sich der Euro etwas von der jüngsten Talfahrt, nachdem er am Vortag auf ein neues Jahrestief gesunken war. Die Tendenz für den Euro dürfte allerdings negativ bleiben, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,77 79,01 +1,0% 0,76 +67,3%

Brent/ICE 82,05 81,24 +1,0% 0,81 n.def.

Am Erdölmarkt ging es mit dem starken Philly-Fed-Index nach oben. Am Vortag waren die Preise deutlich gefallen. WTI gewann ein halbes Prozent, Brent doppelt so viel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,50 1.858,89 +0,2% +3,61 -1,9%

Silber (Spot) 24,83 24,83 +0,0% +0,00 -5,9%

Platin (Spot) 1.060,85 1.051,19 +0,9% +9,34 -0,9%

Kupfer-Future 4,38 4,30 +1,8% +0,08 +24,4%

Auch beim Gold wurden Gewinne eingestrichen. Das Settlement am Terminmarkt des Vortages war das höchste seit Juni, nun ging es um 0,4 Prozent abwärts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)