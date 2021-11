Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan findet aufgrund des Feiertages "Arbeitsdanktag" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Eon hat sich ambitionierte mittel- und langfristige Investitions- und Wachstumsziele gesetztund will 2022 bis 2026 rund 27 Milliarden Euro investieren. Die Investitionen sollen zu 85 bis 90 Prozent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Rund 22 Milliarden Euro sollen in den Ausbau der Energienetze investiert werden, dabei 2 Milliarden in die Digitalisierung.Der Beitrag des Geschäftsbereichs zum Ergebnis soll laut Mitteilung zum stattfindenden Kapitalmarkttag um 3 bis 4 Prozent jährlich zulegen. Weitere 5 Milliarden Euro sollen in den Geschäftsbereich Kundenlösungen fließen. Die Erträge im Energievertrieb sollen um jährlich 3 bis 6 Prozent ansteigen. Finanziert werden soll dies auch durch Verkäufe von Portfolio-Aktivitäten sowie durch Partnerschaften. Eon will in den kommenden fünf Jahren hierdurch etwa 2 bis 4 Milliarden Euro erlösen.

Wachstumspotenzial sieht Eon auch im Bereich Wasserstoff. Hier sollen die Aktivitäten unter Rückgriff auf Projekt-Partnerschaften "deutlich ausgeweitet" werden.

Wie Eon bereits am Vorabend mitgeteilt hatte, soll das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft, also ohne die Kernkraft-Tochter Preussenelektra, jährlich um durchschnittlich 4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2026 steigen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

THYSSENKRUPP

Cevian platziert einen Anteil von 6,9 Prozent an Thyssenkrupp, wie Reuters unter Berufung auf die Agentur IFR berichtet. Der schwedische aktivistische Fonds reduziere seine Thyssen-Bestände nach der jüngsten Kurserholung. Das von der UBS geleitete rund 43 Millionen Aktien umfassende Angebot sei mit einer Preisspanne von 10,20 bis 11,29 Euro pro Aktiegestartet, was zu einem Erlös von 439 Millionen bis 485 Millionen Euro führen könne, so IFR.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Eon SE, Capital Markets Day (online) mit Präsentation

zur künftigen Strategie; 13:45 PK

12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 2Q, Minneapolis

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto

Weitere Termine:

DE/Jost Werke AG, Capital Markets Day

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,9

zuvor: 56,6

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 53,6

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 52,4

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,5

zuvor: 57,8

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 54,6

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Eurozone November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,3

zuvor: 58,3

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 53,2

zuvor: 54,2

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,8

zuvor: 59,1

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,3

zuvor: 57,8

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,9

zuvor: 58,7

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 58,4

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 16.040,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.669,25 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.323,75 -0,4%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.590,92 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 171,49 -15

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.115,69 -0,3%

DAX-Future 16.063,00 -0,5%

XDAX 16.068,17 -0,5%

MDAX 35.663,28 -0,7%

TecDAX 3.942,21 -1,1%

EuroStoxx50 4.338,69 -0,4%

Stoxx50 3.769,56 -0,1%

Dow-Jones 35.619,25 +0,0%

S&P-500-Index 4.682,94 -0,3%

Nasdaq-Comp. 15.854,76 -1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,64 -70

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften mit kleineren Abgaben in den Handel am Dienstag starten. Die Schwäche an den US-Börsen im dortigen späten Geschäft dürfte nachgeholt werden, erwarten Marktteilnehmer. Zwar wird die am Montag beschlossene Nominierung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit im Handel grundsätzlich begrüßt, das bedeutet allerdings auch, dass die Geldpolitik wie unter Powell eingeleitet demnächst gestrafft wird. Diese Aussichten sorgten an der Wall Street für deutlich anziehende Marktzinsen und drückten auf die zinssensiblen Technikwerte an der Nasdaq, während Bankaktien davon tendenziell profitierten. Positiv für die hiesigen Börsen wird derweil weiter die anhaltende Euro-Schwäche gesehen als Folge der Perspektive einer schärferen geldpolitischen Gangart in den USA, die den Dollar stützt. Im Blick steht Eon mit dem Kapitalmarkttag. Konjunkturseitig stehen in Europa viele Einkaufsmanagerindizes auf dem Terminkalender, ebenso in den USA.

Rückblick: Etwas leichter - Trotz der grassierenden Corona-Pandemie sprachen Marktteilnehmer weiter von einem günstigen Umfeld für europäische Aktien mit Blick auf den festen Dollar und zuletzt sinkende Rohstoffpreise. Stützend wirkten die sich zunehmend auflösenden Zinserhöhungserwartungen für die Eurozone. Neue Lockdowns dürften die Märkte eher nicht nachhaltig bremsen.. Einen Satz um 30 Prozent nach oben auf 0,45 Euro machten Telecom Italia. Das US-Beteiligungsunternehmen KKR will den Konzern für 10,8 Milliarden Euro übernehmen und bietet 50,5 Cent je Aktie. Das sorgte auch bei anderen Aktien aus dem Sektor für Kursfantasie und teils deutliche Gewinne. Ericsson (-5,6%) übernimmt für rund 6,2 Milliarden Dollar die Vonage Holdings, einen US-Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen. Julius Bär standen mit einem Minus von 4,8 Prozent unter Druck. "Die Zahlen sind schwächer als erwartet", hieß es bei der Citi mit Blick auf die vorgestellten 10-Monatszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Tui entzogen sich dem coronabedingten Abgabedruck im Touristiksektor und legten um 1,4 Prozent zu nach optimistischen Aussagen zum Sommergeschäft 2022 durch Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert. Vonovia verloren 2,2 Prozent. "Das ist ein Brett", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die 8 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen. Die Spekulationen um die Einflussnahme des aktivistischen Investors Daniel Kretinsky bei der Aareal Bank (+1,1%) nahmen zu. Kretinsky hat seinen Anteil mehr als verdoppelt auf 7,8 Prozent. Deutsche Bank gewannen 0,4 Prozent. Die Nachfolgeregelung für Aufsichtsratschef Paul Achleitner spielte keine große Rolle am Markt.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Thyssen-Aktie sackte mit einer Platzierung durch Cevian ab. Laut Reuters brachten die Schweden 6,9 Prozent an Thyssen auf den Markt. Die Thyssen-Aktie verlor 7,5 Prozent. Eon reagierten kaum auf Aussagen zur Strategie. Die Aktie gab 0,4 Prozent ab. Gigaset verloren bei schwachem Handel 3 Prozent. Das Unternehmen blickt beim Umsatz wegen Chip-Lieferengpässen etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Dass Fed-Chef Jerome Powell eine zweite Amtszeit bekommt, begrüßte der Aktienmarkt zunächst, im späten Geschäft fielen die Indizes aber deutlich zurück. Die Abwärtsbewegung wurde von den zuletzt besonders gesuchten Technologiewerten an der Nasdaq angeführt. Bankenwerte profitierten dagegen von den kräftig steigenden Renditen. Goldman Sachs verteuerten sich um 2,3 und JP Morgan um 2,1 Prozent. Tesla stiegen um 1,7 Prozent, nachdem CEO Elon Musk über Twitter mitgeteilt hat, dass das Model S Plaid "um März herum" in China auf den Markt kommen könnte. Die Aktie von Vonage Holdings machte einen Kurssprung um rund 27 Prozent nach oben. Ericsson will den Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen für rund 6,2 Milliarden US-Dollar übernehmen. Astra Space schossen um 17 Prozent nach oben,nachdem das Raumtransportunternehmen seinen ersten kommerziellen Orbitalstart erfolgreich abgeschlossen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,58 6,9 0,51 46,5

5 Jahre 1,31 8,7 1,22 95,1

7 Jahre 1,55 9,5 1,45 90,0

10 Jahre 1,62 7,6 1,55 70,5

30 Jahre 1,97 5,5 1,91 32,0

