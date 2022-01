Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens Energy senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 leicht und überprüft auch die Erwartungen für 2023. Das Unternehmen begründete die Schritte mit schwächeren Aussichten der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Unter Berücksichtigung der neuen SGRE-Prognose für 2022 erwartet Siemens Energy eine vergleichbare Umsatzentwicklung (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) im Bereich zwischen minus 2 und plus 3 Prozent gegenüber der bisherigen Bandbreite von minus 1 bis plus 3 Prozent. Die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten soll zwischen plus 2 und plus 4 Prozent liegen gegenüber der bisherigen Bandbreite von plus 3 bis plus 5 Prozent. Das Segment Gas and Power (GP) hatte derweil einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand bestätigte für die Sparte die Prognose. Siemens Energy medete folgende vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q21/22 ggVj 1Q20/21

Auftragseingang Konzern 8.330 +12% 7.585 +2% 7.432

-Gas and Power 5.890 +14% 5.140 -1% 5.166

-SGRE k.A. -- -- -- 2.281

Umsatz Konzern 5.956 -9% 6.311 -4% 6.541

-Gas and Power 4.140 -4% 4.225 -2% 4.292

-SGRE k.A. -- -- -- 2.295

EBITA bereinigt Konzern -57 -- 91 -63% 243

-Gas and Power 259 +34% 159 -18% 193

-SGRE k.A. -- -- -- 71

EBITA bereinigt Konzern** -63 -- 153 -58% 366

-Gas and Power 242 -10% 182 -32% 268

-SGRE* k.A. -- -- -- 118

** vor Sondereffekten

-+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Volkswagen AG, Eckdaten zum Jahresergebnis

- DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis

- DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -9,0

zuvor: -8,3

- US

16:00 Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.699,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.454,00 -0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.696,00 -1,0%

Nikkei-225 27.522,26 -0,9%

Schanghai-Composite 3.527,21 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 170,19 +39

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.912,33 +0,6%

DAX-Future 15.761,00 -0,0%

XDAX 15.769,92 -0,0%

MDAX 34.340,37 +0,6%

TecDAX 3.590,91 +1,8%

EuroStoxx50 4.299,61 +0,7%

Stoxx50 3.836,01 +0,6%

Dow-Jones 34.715,39 -0,9%

S&P-500-Index 4.482,73 -1,1%

Nasdaq-Comp. 14.154,02 -1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,80 +47

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der Abverkauf im späten Handel an der Wall Street, dem auch Asien folgt, gibt die Richtung vor. IG sieht den DAX bei 15.680 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 15.912 Zählern. Damit würde der DAX gegenüber dem Jahresultimo erneut ins Minus rutschen, was Absicherungsbedarf mit sich bringen dürfte. Anhänger der Charttechnik schauen beim DAX auf die 90-Tage-Linie bei 15.670 Punkten, die zuletzt bereits gute Unterstützung geliefert hatte. Nur rund 60 Punkte tiefer verläuft bereits die 200-Tage-Linie, die nicht unterschritten werden sollte. Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass an der Wall Street defensivere Sektoren gekauft wurden. Ein solches Bild ist auch für Europa zu erwarten, die Versorger oder der Sektor der Lebensmittelhersteller dürften besser als die Technologiewerte performen. Die Anleihen starten freundlich in den Tag und dürften von ihrem Nimbus als sicherer Hafen profitieren.

Rückblick: Freundlich - Nach einem schwächeren Start kamen Käufer an den Markt, am Nachmittag lieferte dann die Wall Street Unterstützung. Am Anleihenmarkt stiegen zudem die Kurse, die Renditen sanken also etwas, was zur Entspannung beitrug. Bei der Pandemie sieht der Markt Licht am Ende des Tunnels. Dabei half auch, dass das Biotechnikunternehmen Valneva offenbar einen Impfstoff auch gegen Omikron entwickelt at. Am Vortag waren Valneva noch um 15 Prozent eingebrochen, nun erholten sie sich um knapp 20 Prozent. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Reise- und Freizeitaktien führten die Gewinnerliste an. Der Stoxx-Branchenindex stieg um 2,9 Prozent. Österreich und Thailand wollten die Einreise-Beschränkungen lockern, hieß esdazu. TUI gewannen 6,7 Prozent. Zur Rose stiegen nach Zahlen für das vierte Quartal um 5,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Positive Aussage zur Gewinnentwicklung im vierten Quartal 2021 stützten Puma (+1,2%). Der Trend bei Marke und Produkten sei gut und werde durch Innovationen sowie Chancen auf Marktanteilsgewinne unterstützt, kommentierte RBC. Siemens Healthineers (+4%) profitierten von einer Kaufempfehlung der Analysten von Jefferies. Nach Vorlage der 2021er Zahlen ging es für Suse um 1,2 Prozent nach unten. Während der Umsatz "in line" ausgefallen sei, lag das EBITDA nach Aussage eines Marktteilnehmers leicht darunter. Der Ausblick habe keine Überraschung geliefert. Mit einem Kurssprung von 17,4 Prozent reagierten Exasol auf die Erreichung des 2021er Ziels. "Nachdem das Unternehmen im Herbst enttäuschte waren einige Investoren zurückhaltend", sagte ein Marktteilnehmer. Mit der Punktlandung sei nun Vertrauen zurückgewonnen worden. Um 40 Prozent schossen Paragon nach oben. Zum einen hatte das Unternehmen für 2021 erste Zahlen vorgelegt, die bei Umsatz wie auch Marge positiv aufgenommen wurden. Zudem sorgte zuletzt für Sorgen, dass im Juli eine Anleihe fällig wird, für die es zuletzt nicht nach einer 100-prozentigen Rückzahlung aussah. Nun plant das Unternehmen, die Anleihe um 5 Jahre bei einem Zinssatz bei 4,5 Prozent zu verlängern.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy wurden bei Lang & Schwarz nach der Prognoseanpassung 3,5 Prozent niedriger gestellt (siehe Tagesthema). Um 5,5 Prozent nach oben ging es dagegen für Deutsche Rohstoff nach einer angehobenen Prognose. Positiv wurden auch neue Geschäftszahlen von Westwing aufgenommen (+2,5%). Zalando bewegten sich kaum auf die Nachricht, dass ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen wurde.

USA - AKTIEN

Leichter - Das Ablaufmuster des Vortags wiederholte sich: Die Kurse gingen im späten Geschäft in die Knie und schlossen praktisch auf Tagestief und machten anfängliche Erholungsansätze zunichte. Wie schon am Vortag stützten vor dem Hintergrund 2022 deutlich steigend erwarteter US-Zinsen auch erneut gesunkene Marktzinsen nicht. Am Mittwoch hatte der technologielastige Nasdaq-Composite in den Korrekturmodus gewechselt. Dass selbst zwischenzeitliche Schnäppchenjäger den Index nicht im Plus halten konnten, werteten Händler als Alarmsignal. Vor dem Zinstreffen der US-Notenbank kommende Woche steige die Nervosität und Anleger reduzierten das Risiko, hieß es. Travelers hatte bereinigt deutlich mehr verdient erwartet. Die Aktie legte um 3,2 Prozent zu. Regions Financial sanken dagegen um 5,2 Prozent, nachdem die Bank sinkende Nettoergebnisse berichtet hatte. American Airlines (-3,2%) grenzte zwar den Verlust weiter ein, das Niveau von vor der Pandemie konnte aber nicht erreicht werden. Ganz ähnlich bei United Airlines (-3,4%): Beim Aluminiumhersteller Alcoa lief es operativ besser als gedacht. Für die Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,04 -1,6 1,05 30,5

5 Jahre 1,60 -5,0 1,65 33,8

7 Jahre 1,76 -6,3 1,82 31,8

10 Jahre 1,81 -5,3 1,87 30,4

30 Jahre 2,13 -5,1 2,18 22,7

Am Rentenmarkt griffen Investoren wieder zu, die Renditen sanken erneut deutlich. Sie seien zu schnell zu hoch geschossen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1327 +0,1% 1,1313 1,1348 -0,4%

EUR/JPY 128,93 -0,1% 129,08 129,41 -1,5%

EUR/CHF 1,0365 -0,1% 1,0902 1,0381 -0,1%

EUR/GBP 0,8333 +0,2% 0,8317 0,8310 -0,8%

USD/JPY 113,84 -0,2% 114,11 114,04 -1,1%

GBP/USD 1,3592 -0,0% 1,3598 1,3657 +0,5%

USD/CNH 6,3449 -0,0% 6,3462 6,3430 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 38.768,02 -5,8% 41.156,23 43.454,78 -16,1%

Der Dollar profitierte von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen angesichts der Tristesse am Aktienmarkt. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,08 85,55 -1,7% -1,47 +12,3%

Brent/ICE 86,91 88,38 -1,7% -1,47 +11,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)