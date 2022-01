Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Australien bleiben die Börsen wegen dem Nationalfeiertag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Credit Suisse rechnet im Schlussquartal 2021 wegen hohen Rückstellungen nur mit einem in etwa ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern. Die Quote des harten Kernkapitals habe zum Jahresende 2021 voraussichtlich aber die Schätzung von 14 Prozent übertroffen, während die Tier 1 Leverage Ratio Ende 2021 voraussichtlich über 6 Prozent liegen dürfte, teilte die Credit Suisse mit. Im vierten Quartal seien für Rechtsstreitigkeiten 500 Millionen Franken zurückgestellt worden, die aber teilweise durch Gewinne von Immobilienverkäufen von 225 Millionen Franken ausgeglichen werden. In erster Linie gehe es um ältere Rechtsstreitigkeiten, die die Investment Bank betreffen würden. Vor dem Abzug der bereits Anfang November 2021 angekündigten Goodwill-Wertverminderung von ungefähr 1,6 Milliarden Franken, wovon ungefähr 1,5 Milliarden Franken in der Investment Bank und ungefähr 100 Millionen Franken im Bereich Asia Pacific anfielen, werde dies zu einen erwarteten Vorsteuergewinn im Breakeven-Bereich resultieren, so die Bank weiter. Die Finanzergebnisse würden zurzeit noch im Detail finalisiert und am 10. Februar 2022 veröffentlicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm

07:45 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis

(08:30 Telefonkonferenz), Berlin

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick

12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q, Bethesda

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/MBB SE, Jahresergebnis

- DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis

- DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis

- DE/Symrise AG, Jahresumsatz

- DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q

- DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 94,7

zuvor: 94,7

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 95,5

zuvor: 96,9

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 93,6

zuvor: 92,6

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,6 Punkte

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 111,7

zuvor: 115,8

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.169,00 -0,6%

E-Mini-Future S&P-500 4.357,50 -1,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.307,00 -1,3%

Nikkei-225 27.131,34 -1,7%

Schanghai-Composite 3.458,02 -1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 170,72 +6

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.011,13 -3,8%

DAX-Future 15.264,00 -1,2%

XDAX 15.271,95 -1,2%

MDAX 32.239,83 -4,2%

TecDAX 3.344,11 -4,6%

EuroStoxx50 4.054,36 -4,1%

Stoxx50 3.646,08 -3,6%

Dow-Jones 34.364,50 +0,3%

S&P-500-Index 4.410,13 +0,3%

Nasdaq-Comp. 13.855,13 +0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,66 +33

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden nach dem Abverkauf zum Wochenstart am Dienstag etwas höher erwartet. Damit könnte der "Turnaround Tuesday" seinem Namen alle Ehre machen. Zudem ist in einigen Werten mit Gelegenheitskäufen zu rechnen. Doch eine nachhaltige Erholung ist nicht zu erwarten, da die Risiken die Kapitalmärkte weiter begleiten. Zum einen kann jede Nachricht über Kampfhandlungen an der ukrainisch-russischen Grenze einen erneuten Abverkauf auslösen. Da die Inflation inzwischen kein neues Phänomen mehr ist und der Schwenk in der US-Geldpolitik in den vergangenen Monaten an den Märkten eingepreist wurde, sollte nach Einschätzung eines Marktteilnehmers der von der Fed-Zinsentscheidung am Mittwochabend ausgehende Impuls überschaubar ausfallen.

Rückblick: Die Anleger trennten sich vor der Entscheidung der US-Notenbank von Risiko-Assets wie Aktien. In der Zwischenzeit werden an den Finanzmärkten 5 Zinsschritte in diesem Jahr eingepreist. Auch die unklare Lage an der ukrainischen Grenze wird zunehmend zum Thema, belastend wirkte der Abzug von Diplomaten. Unilever schossen um 6,8 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Nelson Peltz ist mit seinem Hedgefonds Trian Fund Management eingestiegen. Nachdem das Übernahmeangebot für die Sparte Consumer Health von Glaxosmithkline von dem britischen Pharmakonzern abgelehnt wurde, dürfte das Interesse des Investors darin bestehen, Unilever aufzuspalten, so Jefferies. Accell haussierten mit Aufschlägen von 25,5 Prozent auf 57,80 Euro nach dem Kauf des Unternehmens durch KKR. Der Fahrradhersteller hat einer Übernahme für 1,56 Milliarden Euro oder 58 Euro je Anteilsschein zugestimmt. Philips gaben nach dem Zwischenbericht 4,6 Prozent nach. Umsatz und Gewinn brachen im vierten Quartal ein, die Dividende von 85 Cent soll aber unverändert auf Vorjahresniveau gezahlt werden. Positiv werteten Analysten die Vodafone-Bestrebungen, die Konsolidierung in Großbritannien wie auch in Italien voranzutreiben. Die Aktie gewann 4,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Verluste - Verkauft wurde querbeet. Techwerte, die unter der Erwartung steigender Zinsen besonders leiden wurden verkauft, aber auch Autoaktien oder die zuletzt gut laufenden Bankwerte gerieten unter die Räder. So büßten Infineon 6,2 Prozent ein, Hellofresh 7,6 Prozent, VW 5,9 Prozent oder Deutsche Bank 6,3 Prozent. Siemens Energy konnten sich nach der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa am Freitag nicht erholen. Die Aktien gaben weitere 5,7 Prozent nach. Auch Nordex verloren kräftig. Für Siltronic ging es 5,5 Prozent tiefer. Am 31. Januar läuft die selbstgesetzte Frist aus, zu der alle Genehmigungen für die Siltronic-Übernahme durch Globalwafers vorliegen müssen. Die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass der Deal einer hohen Wahrscheinlichkeit zufolge scheitert. Die Aktie des Mehrheitsaktionärs Wacker Chemie verlor 9,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse deutlich von dem heftigen Abverkauf der regulären Sitzung erholt. Den Impuls dazu gaben die US-Börsen. Diese hatten zwar ihre Talfahrt anfangs fortgesetzt, im späten Handel jedoch den Dreh ins Plus geschafft. Die Nachrichtenlage war indes dünn. Unter den Einzelwerten gaben Home24 zeitweise deutlicher nach. Der Online-Möbelhändler ist 2021 etwas weniger stark gewachsen als geplant, wie aus vorläufigen Zahlen hervorging. Die Titel erholten sich indessen mit dem Markt und wurden bei Lang & Schwarz rund 2 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Gelegenheitskäufe führten die Kurse im späten Handel in positives Terrain, nachdem sich der Ausverkauf der vergangenen Woche zunächst fortgesetzt hatte. Neben Zinsängsten verunsicherte die Ukraine-Krise. Konjunkturdaten fanden in dieser Gemengelage kaum Beachtung: Sowohl der Chicago Fed National Activity Index als auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes wiesen einen Rückgang auf. Kohl's machten einen Sprung um 36 Prozent. Der Einzelhandelskonzern hatte bestätigt, Übernahmeofferten erhalten zu haben, jedoch keine Namen genannt. Peloton hielten sich mit plus 9,8 Prozent ebenfalls klar besser als der Markt. Ein aktivistischer Investor fordert, dass das Unternehmen den CEO entlässt und einen Verkauf des Unternehmens prüft, nachdem die Aktien um mehr als 80 Prozent von ihrem Höchststand gefallen sind. Boeing (-0,6%) baut sein Engagement im Bereich der Flugtaxis aus. Der Konzern investiert er weitere 450 Millionen Dollar in sein Joint Venture Wisk, das er gemeinsam mit Google-Mitgründer Larry Page betreibt. Halliburton (+3,8%) hat im vierten Quartal einen Umsatz und Nettogewinn über Markterwartung vorgelegt und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zudem wurde die Quartalsdividende deutlich angehoben.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,98 -2,8 1,01 25,3

5 Jahre 1,55 -1,5 1,56 28,7

7 Jahre 1,71 -1,0 1,72 26,9

10 Jahre 1,76 -0,4 1,76 24,7

30 Jahre 2,11 +2,8 2,08 20,8

Anleihen waren mit den andauernden Unsicherheiten über weite Strecken gefragt. Mit der Erholung der Aktienmärkte ließ das Interesse jedoch merklich nach, zumal am Markt die Meinung vorherrscht, dass sich am Trend langfristig steigender Renditen nichts ändern dürfte.

