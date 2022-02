Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Im chinesischen Kernland ruht der Handel zum Abschluss der "Goldenen Woche" mit den Neujahrsfeierlichkeiten letztmals.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt dürfte sich im Januar mit einer schwächeren Dynamik fortgesetzt haben. Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus besteht allerdings ein gewisses Abwärtsrisiko. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 150.000 zugenommen hat, nach einem Zuwachs von 199.000 im Dezember. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt gesagt, der Arbeitsmarkt zeige bemerkenswerte Fortschritte und die Fed habe "Spielraum" für Zinserhöhungen. Die Arbeitslosenquote wird erneut bei 3,9 Prozent gesehen. Bei den Stundenlöhnen wird ein monatlicher Anstieg von 0,5 (Dezember: 0,6) Prozent vorhergesagt, auf Jahressicht eine Steigerung von 5,2 (4,7) Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Jahresergebnis

10:00 DE/Thyssenkrupp AG, Online-HV

10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Online-HV

13:25 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Dezember

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +3,7% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +150.000 gg Vm

zuvor: +199.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,50% gg Vm

zuvor: +0,61% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.446,00 +0,8%

E-Mini-Future S&P-500 4.526,00 +1,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.810,75 +2,2%

Nikkei-225 27.439,99 +0,7%

Schanghai-Composite 0,00 0%

+/- Ticks

Bund -Future 166,63 -32

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.368,47 -1,6%

DAX-Future 15.330,00 -1,8%

XDAX 15.338,29 -1,8%

MDAX 33.643,13 -1,2%

TecDAX 3.454,50 -2,0%

EuroStoxx50 4.141,02 -1,9%

Stoxx50 3.737,04 -1,8%

Dow-Jones 35.111,16 -1,5%

S&P-500-Index 4.477,44 -2,4%

Nasdaq-Comp. 13.878,82 -3,7%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 166,95 -167

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf am Vortag zeichnen sich für den Start am Freitag etwas höhere Kurse ab. Stabilisierend wirken nachbörslich veröffentlichte Zahlen von Amazon. Die Ankündigung, die Preise für Prime deutlich anheben zu wollen, löste ein 14-prozentiges Feuerwerk bei der Aktie des Internetriesen aus. Das könnte insbesondere dem Techniksektor Rückenwind verleihen nach dessen Ausverkauf in Reaktion auf schwachen Zahlen von Meta und weiter steigende Marktzinsen. Das Geschehen an den Börsen dürfte insgesamt aber weiter sehr volatil bleiben. Nach der falkenhaften Wende der EZB am Vortag geht es mit dem Euro am Morgen noch weiter nach oben auf 1,1470 Dollar. Nachdem er bislang die europäischen Märkte eher unterstützte, könnte er nun schon bald zum Belastungsfaktor werden. Zum Vergleich: Zu Wochenbeginn lag er noch bei 1,1150 Dollar. Im Blick steht am Nachmittag die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Januar.

Rückblick: Sehr schwach - Die restriktiver werdende Geldpolitik trübte die Stimmung ein, hinzu kam eine sehr schwache Tendenz an der Wall Street. Bank of England (BoE) und EZB überraschten die Märkte mit klar falkenhaften Signalen. Die EZB bereitete die Märkte auf Zinserhöhungen vor, die BoE preschte wie erwartet bereits vor, schrammte bei ihrer neuerlichen Zinserhöhung an einer großen Erhöhung nur knapp vorbei und stellte aber weitere Straffungen in Aussicht. Die Marktzinsen stiegen darauf kräftig, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte auf ein Dreijahreshoch. Der Euro schoss steil nach oben, was ungünstig für europäische Exportunternehmen ist. Mit heftigem Gegenwind hatten gerade mit Blick auf die steigenden Marktzinsen Aktien aus dem Technologiesektor (-3,5%) zu kämpfen. Zudem hatte das US-Schwergewichte Meta massiv enttäuschende Geschäftszahlen gemeldet, worauf die Aktie ein Viertel ihres Wertes verlor, was weltweit die Stimmung für Technikaktien eintrübte. ABB büßten nach durchwachsenen Geschäftszahlen 2,5 Prozent ein. Roche verloren 3,3 Prozent. Das Zahlenwerk habe ähnliche Schwächen wie schon das des Wettbewerbers Novartis offenbart, sagte ein Händler. BT verloren 4,8 Prozent, nachdem der Telekomkonzern einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Für Infineon ging es nach guten Geschäftszahlen um 4,9 Prozent nach unten. Bemängelt wurde ein konservativer Ausblick. Zudem litten die Titel unter dem extrem schwachen Umfeld für Technologiewerte. Siemens Healthineers gingen nach starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick einem festen Start 2,4 Prozent schwächer aus dem Handel. Das Unternehmen bleibe auf dem Wachstumspfad, hieß es von der LBBW. Allerdings könne es die aktuellen Belastungseffekte nicht vollständig an die Kunden weiterreichen. Nach positivem Zahlenausweis der Tochter T-Mobile US ging es für Deutsche Telekom um 2,6 Prozent nach oben. Washtec stiegen um 0,8 Prozent. Der Hersteller von Waschstraßen hatte den Umsatz 2021 um 14 Prozent gesteigert.

XETRA-NACHBÖRSE

Talanx wurden gut 3 Prozent höher gestellt. Der Versicherer hat sein Ergebnis im vergangenen Jahr trotz eines hohen Schadensaufkommens deutlich gesteigert und mit seinem ersten Milliardengewinn die eigene Prognose übertroffen. Leicht niedriger getaxt wurden A.S.Creation. Der Tapetenhersteller und der amtierende Vorstandsvorsitzende Daniel Barth trennen sich Ende Februar wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Entwicklung.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Die Rally der Vortage fand ein abruptes Ende und mit den Indizes ging es kräftig nach unten. Vor allem der Technologie-Sektor stand unter Abgabedruck, zum einen wegen der weiter steigenden Marktzinsen, zum anderen, weil mit der Facebook-Mutter Meta Platforms die laufende Berichtssaison die erste negative Überraschung gebracht hatte. Der Kurs knickte um 26,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte einen unerwartet starken Gewinneinbruch verzeichnet und kaum noch Neukunden gewinnen und auch der Ausblick las sich ernüchternd. Daneben brach die Spotify-Aktie um 16,8 Prozent ein. Im vierten Quartal hatte der Streaming-Anbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutete der Ausblick für das erste Quartal auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Als Lichtblick wurden die Zahlen von T-Mobile US (+10,2%) gewertet. Das Unternehmen ist im vierten Quartal erneut gewachsen. Der Pharmakonzern Merck & Co (-3,7%) schrieb im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen, rechnet für 2022 aber mit einem bereinigten Gewinn unterhalb des Konsens.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,19 +3,6 1,15 45,6

5 Jahre 1,66 +5,4 1,60 39,7

7 Jahre 1,79 +5,4 1,74 35,1

10 Jahre 1,83 +4,8 1,78 31,5

30 Jahre 2,15 +3,9 2,11 25,0

Am US-Rentenmarkt fielen die Notierungen, die Renditen zogen im Gegenzug deutlich an. Teilnehmer verwiesen auf die Bank of England, die ihre zweite Zinserhöhung in Folge vorgenommen hatte, und die Aussagen der EZB, die eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausschließt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1460 +0,2% 1,1440 1,1447 +0,8%

EUR/JPY 131,72 +0,1% 131,52 131,48 +0,6%

EUR/CHF 1,0548 +0,2% 1,0867 1,0512 +1,7%

EUR/GBP 0,8432 +0,3% 0,8411 0,8407 +0,3%

USD/JPY 114,95 -0,0% 114,97 114,83 -0,1%

GBP/USD 1,3590 -0,1% 1,3601 1,3617 +0,4%

USD/CNH 6,3533 +0,0% 6,3527 6,3540 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 37.990,87 +2,9% 36.920,09 36.863,60 -17,8%

Der Euro schoss massiv nach oben, befeuert von falkenhaft bewerteten Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde. In der Spitze erreichte der Euro 1,1451 Dollar. Im Handel war man überrascht, wie deutlich Lagarde den Inflationsdruck in Europa einräumte. Zudem offenbarte sie Sorgen im EZB-Rat wegen der hohen Inflation. An den Märkten wurden die Aussagen so gewertet, dass im laufenden Jahr ein geldpolitischer Kurswechsel zumindest möglicher geworden ist. Einige Akteure spekulierten auf eine schnellere Straffung der europäischen Geldpolitik. Das Pfund zug zum Dollar an, nachdem die Bank of England den Leitzins erneut angehoben hatte. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

