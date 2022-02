Indizes in diesem Artikel TecDAX 3.407,3

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sind im Übernahmepoker um die Aareal Bank gescheitert. Wie das Übernahmevehikel Atlantic Bidco mitteilte, wurde die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent nicht erreicht. Daher sei das Angebot erloschen und werde rückabgewickelt. Die Bank will nun ihr Wachstum aus eigener Kraft vorantreiben. Sie stellte zudem die Auszahlung der zunächst einbehaltenen Dividendentranche für 2020 in Aussicht. Die geplante Übernahme lief zuletzt schleppend. Weil in den vergangenen Wochen nur wenige Anteile angedient wurden, hatten die Finanzinvestoren ihre Offerte vorige Woche noch um 2 Euro auf 31 Euro je Aktie in bar aufgestockt. Zuvor waren die Mindestannahmeschwelle gesenkt und die Annahmefrist bis zum 2. Februar verlängert worden. Die Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios Capital, die zusammen auf etwa 20 Prozent der Anteile an der Aareal Bank kommen, hatten sich der von Vorstand und Aufsichtsrat der Bank unterstützten Offerte widersetzt und stattdessen die Trennung der Software-Tochter Aareon vom Konzern gefordert, was dieser jedoch ablehnte.

07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA und Faurecia SA, Vorstellung der neuen Gruppe

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

Unternehmen Dividende

Verbio Vereinigte BioEnergie AG 0,20 EUR

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

- CH

09:00 Währungsreserven Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 944,532 Mrd CHF

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.158,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.492,75 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.703,75 +0,1%

Nikkei-225 27.223,46 -0,8%

Schanghai-Composite 3.426,25 +1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 166,31% +25

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.099,56 -1,7%

DAX-Future 15.159,00 -1,1%

XDAX 15.165,05 -1,1%

MDAX 33.080,56 -1,7%

TecDAX 3.407,26 -1,4%

EuroStoxx50 4.086,58 -1,3%

Stoxx50 3.694,12 -1,1%

Dow-Jones 35.089,74 -0,1%

S&P-500-Index 4.500,54 +0,5%

Nasdaq-Comp. 14.098,01 +1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 166,06 -89

Ausblick: Mit einer Erholung der Börsen rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. Händler verweisen zum einen auf den Dreh an den US-Börsen am Freitag nach Börsenschluss in Europa. Zudem sind die Vorlagen aus Asien relativ stabil, in China geht es mit den Kursen sogar kräftig nach oben. "Der Markt bleibt im Spannungsfeld zwischen Zinsängsten auf der einen Seite sowie starken Unternehmensergebnissen und besseren Konjuktursignalen auf der anderen Seite", so ein Marktteilnehmer. Nach dem Wochenende nehme die Risikobereitschaft wieder etwas zu. Zugleich gilt der Markt als überverkauft. Das spreche aktuell für eine Erholung und gegen einen Fall unter die Unterstützungszone bei 15.000 bis 14.800 im DAX.

Rückblick: Sehr schwach - Die Aktienmärkte schlossen den dritten Tag im Folge im Minus, belastet von den Zinserhöhungserwartungen, die durch stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten noch befeuert wurden. Zudem wurde der steigende Euro zusehends negativ gesehen, da er die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt verschlechtert. Der Autosektor verlor 3,2 Prozent, der Versicherungssektor büßte 2,1 Prozent ein. Versicherer säßen auf hohen Anleihenbeständen, bei denen aktuell die Bewertungen fielen, hieß es dazu. Als einziger Sektor notierten die Öl- und Gaswerte mit 2 Prozent im Plus, weil die Ölpreise weiter stiegen. Intesa Sanpaolo (-2,2%) übertraf zwar die Erwartungen deutlich, nach Aufschlägen zur Eröffnung fielen Intesa aber mit dem Markt zurück, auch weil italienische Anleihen deutlicher nachgaben. Die Geschäftszahlen von Vinci fielen ebenfalls über den Erwartungen aus. Der Kurs gewann 0,6 Prozent.

Sehr schwach - Gegen die Tendenz stiegen Deutsche Börse um 1 Prozent. Der Börsenbetreiber profitiert angesichts der aktuell volatilen Bewegungen von hohen Handelsvolumen. Zu den großen Verlierern gehörten VW (-3,1%) und BMW (-4,3%). Neben dem festen Euro drückte auch die Schlagzeile, dass Ford erneut von Produktionsausfällen wegen Lieferengpässen bei Halbleitern belastet wurde. Im TecDAX wurden Evotec mit einem Abschlag von 16 Prozent dafür abgestraft, dass Bayer eine Medikamentenenwicklungspartnerschaft aufgekündigt hatte. Nach einem erhöhten Ausblick stiegen Bastei Lübbe um 2,1 Prozent.

Aareal Bank wurden bei Lang & Schwarz 8 Prozent tiefer gestellt, nachdem die Bietergruppe um die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge im Übernahmepoker um Aareal gescheitert war.

Uneinheitlich - Nach dem Absturz des Vortages erholten sich die Indizes überwiegend etwas, obgleich ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinserhöhungssorgen noch verschärfte. Der zugleich zunehmende Konjunkturoptimismus überwog aber im Handelsverlauf. Der zinssensible Technologie-Sektor wurde dabei von guten Zahlen von Amazon (+13,5%) und Snap (+58,8%) gestützt. Snap hatte den ersten Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte erzielt. Unity Software sprangen um 17,4 Prozent an. Der Entwickler von Videospielsoftware hatte mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose angehoben. Gut kamen die Geschäftszahlen von News Corp an, die Aktie gewann 0,2 Prozent. Das Unternehmen ist Eigentümer von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur gehört.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,31 +11,8 1,19 58,2

5 Jahre 1,77 +10,4 1,67 51,5

7 Jahre 1,89 +9,0 1,80 45,3

10 Jahre 1,92 +8,8 1,84 41,5

30 Jahre 2,22 +6,9 2,16 32,5

Mit den starken und viel besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für Januar gerieten die Anleihekurse massiv unter Druck, die Renditen stiegen kräftig. Mit den Daten verstummten auch die letzten Zweifler an einer forscheren Gangart der Fed, wie es im Rentenhandel hieß - auch mit Blick auf die deutlichen gestiegenen Stundenlöhne. Die zehnjährige Rendite lag mit 1,92 Prozent wieder über dem Niveau vor der Pandemie.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1434 -0,2% 1,1458 1,1451 +0,6%

EUR/JPY 131,86 -0,2% 132,08 131,94 +0,8%

EUR/CHF 1,0580 -0,3% 1,0801 1,0588 +2,0%

EUR/GBP 0,8456 -0,1% 0,8466 0,8452 +0,6%

USD/JPY 115,30 +0,0% 115,28 115,22 +0,2%

GBP/USD 1,3522 -0,1% 1,3533 1,3547 -0,1%

USD/CNH 6,3636 +0,0% 6,3624 6,3646 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.816,67 +2,9% 41.603,66 40.251,67 -7,4%

Die guten Arbeitsmarktdaten und in der Folge steigenden US-Renditen stützten den Dollar. Der Dollar-Index legte aber nur um 0,1 Prozent zu, weil auch der Euro nach den falkenhaften EZB-Aussagen vom Vortag weiter gesucht blieb.

Der US-Dollar legt im asiatisch geprägten Geschäft weiter knapp zu, der Dollarindex gewinnt weitere 0,1 Prozent. Die extrem starken Arbeitsmarktdaten untermauerten die hervorragende Verfassung des Arbeitsmarktes in den USA - gerade vor dem Hintergrund der Omikron-Variante, heißt es im Handel. Die US-Konjunktur sei daher gut präpariert für Zinserhöhungen. Dies stütze den Dollar. Der Euro festigt indes sein erhöhtes Niveau, das er im Nachklapp auf die falkenhafte Kehrtwende der EZB erklommen hatte.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,93 92,31 -0,4% -0,38 +22,8%

Brent/ICE 93,45 93,27 +0,2% 0,18 +20,6%

Die Ölpreise legten erneut deutlich zu um über 2 Prozent. Die Erdölsorten WTI und Brent kletterten beide auf neue Siebenjahreshochs. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht nährte die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage im Frühjahr, hieß es zur Begründung. WTI verzeichnete bereits den siebten Wochengewinn in Folge. Dabei trieben weiter auch die geopolitischen Sorgen den Ölmarkt an.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.810,79 1.808,03 +0,2% +2,77 -1,0%

Silber (Spot) 22,78 22,52 +1,1% +0,25 -2,3%

Platin (Spot) 1.028,20 1.028,98 -0,1% -0,78 +6,0%

Kupfer-Future 4,46 4,49 -0,5% -0,02 +0,0%

