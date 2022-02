Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

In einer weiteren Abkehr vom handelspolitischen Konfrontationskurs seines Vorgängers Donald Trump hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan angekündigt. Ab April sollen die 2018 eingeführten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte aus Japan Regierungsangaben vom Montag (Ortszeit) zufolge abgeschafft werden. Die Vergünstigung ist auf eine Gesamtmenge von bis zu 1,25 Millionen Tonnen pro Jahr beschränkt. Trump hatte die Handelsbeschränkungen noch mit nationalen Sicherheitsbedenken begründet. Biden rückte davon jedoch ab. Bereits vergangenes Jahr hatte er ein Ende der Strafzölle auf Stahl aus der EU verkündet. Die Einigung mit Japan soll die "amerikanische Stahlindustrie stärken und sicherstellen, dass ihre Arbeitskräfte wettbewerbsfähig bleiben", erklärte US-Handelsministerin Gina Raimondo. Die US-Industrie bekomme dadurch "besseren Zugang zu billigerem Stahl". Außerdem werde ein "großes Ärgernis zwischen den Vereinigten Staaten und Japan, einem unserer wichtigsten Verbündeten, beseitigt". Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai erklärte, das Abkommen werde den USA zusammen mit der Einigung mit der EU dabei helfen, "Chinas wettbewerbsfeindliche, nicht marktkonforme Handelsmaßnahmen im Stahlsektor zu bekämpfen und gleichzeitig die ehrgeizige globale Klima-Agenda von Präsident Biden zu erreichen".

QIAGEN (22:05 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20

Umsatz 529 -7% 17 571

Operatives Ergebnis bereinigt 170 -14% 17 197

Ergebnis nach Steuern bereinigt 141 -12% 6 160

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,61 -10% 17 0,68

CANCOM (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20

Umsatz 1.306 -1% 9 1.318

EBITDA 122 -1% 8 123

EBIT 80 +26% 8 64

Ergebnis nach Steuern/Dritten 278 +350% 6 62

Ergebnis je Aktie unverwässert 7,20 +350% 7 1,60

Dividende je Aktie 0,67 -11% 9 0,75

Weitere Termine:

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q

- US

14:30 Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -82,8 Mrd USD

zuvor: -80,17 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.216,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.477,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.568,75 +0,1%

Nikkei-225 27.284,52 +0,1%

Schanghai-Composite 3.435,50 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 165,44% -36

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.206,64 +0,7%

DAX-Future 15.207,00 +0,1%

XDAX 15.177,64 +0,1%

MDAX 33.125,37 +0,1%

TecDAX 3.413,77 +0,2%

EuroStoxx50 4.120,56 +0,8%

Stoxx-50 3.728,97 +0,9%

Dow-Jones 35.091,13 +0,0%

S&P-500-Index 4.483,87 -0,4%

Nasdaq-Comp. 14.015,67 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,47% -33

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Das Geschäft dürfte aber weiter volatil bleiben. Die Märkte sind unverändert dabei, die sich abzeichnenden Leitzinserhöhungen in den USA und der Eurozone einzupreisen. Mit Blick auf die Fed sind sich die Akteure uneinig, ob sie die Zinsen im März um 25 oder gleich um 50 Basispunkte anheben werde. Der plötzliche Sinneswandel der EZB angesichts der grassierenden Inflation hat derweil die Anleihemärkte der Peripherie wieder stärker in den Fokus gerückt. Und hier richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den italienischen Anleihemarkt. Dort sind die Renditen zuletzt stark gestiegen und liegen mit aktuell 1,85 Prozent für 10-jährige Papiere weit über der Rendite von 0,22 Prozent für vergleichbare Bundesanleihen.

Rückblick: Fester - Im Handel war vor allem von einer technischen Gegenbewegung die Rede. Fundamental stützten Meldungen zu Corona-Lockerungen bzw. der Erwartung solcher. Die Stabilisierung an den Börsen stehe aber auf wackligen Beinen, hieß es. Der Markt bleibe im Spannungsfeld zwischen Zinsängsten sowie starken Unternehmensergebnissen und besseren Konjuktursignalen, so ein Teilnehmer. Gegen den Trend ging es in Mailand 1,0 Prozent nach unten. Anleger befürchten, dass das hochverschuldete Italien der Hauptverlierer einer geldpolitischen Wende der EZB sein könnte. Gewinner steigender Renditen waren Banken (+1,6%). Hauptgewinner waren indes Reiseaktien mit plus 3,1 Prozent angesichts weiterer Corona-Lockerungen. Faurecia (+0,9%) hatte das Synergieziel im Zuge der Hella-Übernahme erhöht. Positiv wurden Kreise-Meldungen über das EU-Einverständnis eines Zusammenschlusses zwischen Konecranes und Cargotec gewertet. Konecranes gewannen 8,1 Prozent, Cargotec stiegen um 5,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Technologiewerte waren nach dem jüngsten Ausverkauf gefragt. So stiegen Hellofresh um 4,9 Prozent, Delivery Hero um 4,0 Prozent oder SAP um 1,9 Prozent. Für Lufthansa ging es um 2,4 Prozent nach oben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen "deutlich vor Ostern" für möglich. Auch dürfen ab dem 21. Februar vollständig Geimpfte wieder nach Australien reisen. Keine große Überraschung war die gescheiterte Übernahme der Aareal Bank (-5,8%). Aurubis (+3,2%) hatte gute finale Geschäftszahlen vorgelegt und die erhöhte Prognose bekräftigt. Das erste Quartal von Ceconomy enttäuschte nach Ansicht von Bryan Garnier. Dennoch schloss die Aktie 5,0 Prozent fester. Seit einigen Woche zeichne sich eine klare Trendverbesserung bei Ceconomy ab, hieß es. Daneben wurde auf die Corona-Lockerungen verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Hypoport-Aktie reagierte positiv auf vorläufige Geschäftszahlen. Die Aktie verteuerte sich um 6 Prozent.

USA - AKTIEN

Überwiegend leichter - Zwischenzeitlich nutzten Käufer das gesunkene Niveau, doch konnten sie sich nicht durchsetzen. Zu groß waren die Sorgen rund um Zinsen und Inflation. Hasbro hat zwar mit Gewinn und Umsatz im vierten Quartal über den Markterwartungen gelegen. Doch rechnet das Unternehmen 2022 mit einem langsameren Wachstum. Die Aktie verlor 1 Prozent. Tyson Foods hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal ebenfalls die Schätzungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie ging es um 12,2 Prozent aufwärts. Die Aktie der Facebook-Mutter Meta sackte um 5,1 Prozent ab. Der Konzern erwägt, das Geschäft von Facebook und Instagram in Europa wegen der Pläne der europäischen Regulierungsbehörden zu schließen. Die Peloton-Aktie schoss 21 Prozent in die Höhe. Das Fitnessunternehmen zieht das verstärkte Interesse von Finanzinvestoren auf sich, darunter auch Amazon. Die Amazon-Aktie legte um 0,2 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,29 -2,4 1,31 55,8

5 Jahre 1,77 -0,7 1,77 50,5

7 Jahre 1,89 +0,2 1,89 44,9

10 Jahre 1,92 +0,6 1,91 40,8

30 Jahre 2,22 +1,1 2,21 32,3

Nach dem kräftigen Anstieg der Renditen am Freitag tendierten diese wenig verändert.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1417 -0,2% 1,1442 1,1450 +0,4%

EUR/JPY 131,80 +0,1% 131,68 131,71 +0,7%

EUR/CHF 1,0565 +0,0% 1,0831 1,0569 +1,8%

EUR/GBP 0,8446 -0,1% 0,8453 0,8459 +0,5%

USD/JPY 115,45 +0,3% 115,09 115,04 +0,3%

GBP/USD 1,3518 -0,1% 1,3533 1,3534 -0,1%

USD/CNH 6,3653 +0,0% 6,3627 6,3642 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 44.942,55 +1,9% 44.103,41 43.930,10 -2,8%

Der Dollar gab leicht nach, der Dollar-Index fiel um 0,1 Prozent. Die Unicredit sieht für den Dollar trotz des starken US-Arbeitsmarktberichts für Januar nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Der Bericht zeige zwar, dass die US-Konjunktur "robust genug bleibt", um der US-Notenbank ab März eine Erhöhung der Leitzinsen zu erlauben; diese Aussicht sei aber im Dollarkurs schon eingepreist. Außerdem habe nun auch die EZB die Tür für mögliche Zinserhöhungen 2022 geöffnet. Der Euro notierte bei 1,1439 Dollar und damit knapp unter dem jüngsten Hoch am Freitag und mehr als 2,5 Cent über dem Stand von vor einer Woche.

