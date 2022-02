Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Qiagen hat zum Jahresende dank starken Wachstums bei Produkten ohne Bezug zu Covid-19 einen Endspurt hingelegt. Der Biopharmakonzern konnte auf bereinigter Basis das starke Vorjahresquartal noch übertreffen, wobei die Zahlen auch besser ausfielen als Anfang November angekündigt. Für das vierte Quartal meldete das Unternehmen einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 0,74 Dollar, verglichen mit einem Zielwert von 0,60 Dollar und einem Vorjahreswert von 0,68 Dollar. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 582 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 529 Millionen Dollar Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,61 Dollar gerechnet.

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 582 +2% 529 -7% 571

Operatives Ergebnis bereinigt 199 +1% 170 -14% 197

Ergebnis nach Steuern bereinigt 171 +8% 141 -11% 159

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,74 +9% 0,61 -10% 0,68

- alle Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2021 (Angaben Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20

Nettoerlöse 905 +11% 15 814

Operative Kosten 429 +11% 15 388

EBITDA 490 +12% 15 437

Ergebnis je Aktie 1,52 +22% 15 1,25

JENOPTIK (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20

Umsatz 779 +2% 5 767

EBITDA 154 +36% 5 113

EBIT 107 +72% 5 62

Ergebnis nach Steuern 80 +87% 5 43

Ergebnis je Aktie 1,48 +97% 5 0,75

Dividende je Aktie 0,33 +120% 7 0,15

METRO (18:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Geschäftsjahr 2021/22 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21

Umsatz 25.917 +5% 7 24.765

EBITDA 1.241 +6% 4 1.166

EBITDA bereinigt 1.210 +3% 3 1.171

EBIT 426 +116% 7 197

Erg nach Steuern/Dritten 122 -- 6 -56

Ergebnis je Aktie 0,31 -- 8 -0,15

Dividende je Aktie 0,15 -- 7 0,00

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 2H

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 4Q

08:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

10:00 DE/Ceconomy AG, Online-HV

12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember

und Gesamtjahr 2021

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +12,8 Mrd Euro

zuvor: +10,9 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro

zuvor: +18,9 Mrd Euro

Export saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

DAX-Future 15.368,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 4.534,50 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.815,50 +0,5%

Nikkei-225 27.579,87 +1,1%

Schanghai-Composite 3.479,29 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 165,50% +19

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.242,38 +0,2%

DAX-Future 15.287,00 +0,6%

XDAX 15.291,91 +0,6%

MDAX 33.257,71 +0,4%

TecDAX 3.366,96 -1,4%

EuroStoxx50 4.129,25 +0,2%

Stoxx50 3.728,96 -0,0%

Dow-Jones 35.462,78 +1,1%

S&P-500-Index 4.521,54 +0,8%

Nasdaq-Comp. 14.194,46 +1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,31% -49

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit festeren Kursen an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen der US-Börsen und der asiatischen Märkte. "Die erwartete Zinswende ist nun erst einmal eingepreist", so ein Händler. Zuletzt habe sich die Spekulation um das Ausmaß und die Schnelligkeit der Zinserhöhungen sogar wieder etwas beruhigt. Sowohl auf der Währungsseite als auch bei den Anleihen haben die Ausschläge wieder deutlich nachgelassen. Mit der Beruhigung bei den Anleihen gewinne die Stabilisierung an Breite, denn nun zögen Technologiewerte wieder an, sagt ein Marktteilnehmer.

Rückblick: Gut behauptet - Eine stärkere Erholung wurde erneut von den Technologiewerten verhindert. Ihr Branchenindex fiel um 0,9 Prozent. Damit hat er in diesem Jahr rund 15 Prozent eingebüßt. Auch auf der Gewinnerseite lagen mit Rohstoff-Aktien sowie Bankenwerten die gleichen Branchen wie in den Vorwochen, lediglich Öl- und Gaswerte beendeten ihre Rally. So wie die Technologietitel unter den gestiegenen Zinsen litten, so profitierten die Bankentitel von selbigen. Nun hat der Stoxx-Banken-Index mit einem Plus von gut 13 Prozent in diesem Jahr sogar die Öl- und Gaswerte hinter sich gelassen. BNP Paribas drehten nach anfänglicher Schwäche ins Plus und stiegen um 0,5 Prozent. Der Nettogewinn lag zwar über Erwartung, moniert wurden jedoch hohe Kosten. Allerdings nannte Jefferies die neuen Ziele bis 2025 wiederum über Erwarten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Continental stiegen um 5 Prozent. Laut einem Kreisebericht will das Unternehmen das Geschäft mit automatisiertem Fahren selbständiger aufstellen. Zu den Optionen gehöre auch ein Börsengang. In der zweiten Reihe stiegen Lufthansa mit leicht fallenden Ölpreisen und der Aussicht auf ein Ende der Pandemie um 5,6 Prozent. Unter den Verlierern fielen Hellofresh um 5,2 Prozent, Delivery Hero um 2,2 Prozent und Zalando um 2,8 Prozent. Die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen könnten unter dem Ende der Pandemie leiden. Daneben gaben im Technologiebereich Infineon 2,3 Prozent ab und SAP 1,3 Prozent. Sartorius fielen um 5,2 Prozent, obwohl die Jahresprognose erhöht wurde. Allerdings wurde die operative Marge nur bestätigt. Neben Technologietiteln litten auch Immobilienwerte unter der Zinswende. Vonovia gaben 1,7 Prozent ab und LEG 2,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Qiagen reagierte mit Aufschlägen auf den Zahlenausweis. Das Unternehmen hatte die Prognosen zum Teil deutlich übertroffen. Die Aktie wurde 1 Prozent fester taxiert. "Vielleicht ist morgen noch etwas mehr drin", meinte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Fester - Mut schöpften Anleger angesichts der mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen. Die Volatilität blieb indes erhalten. Denn es blieben Sorgen in Bezug auf Zinsen und Inflation. Für die Aktie von Meta Platforms ging es um 2,1 Prozent nach unten. Peter Thiel wird den Board der Facebook-Mutter verlassen. Die Papiere von Nvidia legten um 1,5 Prozent zu. Nvidia und die japanische Softbank haben den Megadeal zum Verkauf des Chipentwicklers Arm an den US-Konzern endgültig zu den Akten gelegt. Die Peloton-Aktie haussierte nach der Rally des Vortages, ausgelöst durch einen Bericht über verstärktes Interesse von Finanzinvestoren, um weitere 25 Prozent. Der Fitnessgeräte-Hersteller will seinen CEO austauschen, Kosten senken und das Board umbauen. Amgen-Aktien legten um 7,8 Prozent zu. Das Biotechnologieunternehmen hatte einen Gewinn über Erwarten gemeldet. Dupont (+6,3%) hatte mit dem Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Der US-Pharmakonzern Pfizer (-2,8%) hat im vierten Quartal 2021 seine Umsätze zwar mehr als verdoppelt, damit aber dennoch die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie von Harley-Davidson gewann nach starken Auslieferungen 15,5 Prozent. Teradata sprangen um 26 Prozent nach oben. Die Datenplattform hatte beim bereinigten Gewinn deutlich besser abgeschnitten als erwartet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,35 +5,7 1,29 61,6

5 Jahre 1,82 +5,3 1,76 55,7

7 Jahre 1,93 +4,5 1,89 49,4

10 Jahre 1,96 +4,1 1,92 45,0

30 Jahre 2,26 +4,0 2,22 35,7

