Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Inmitten der Ukraine-Krise reist Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch nach Russland. In Moskau wird Scholz von Präsident Wladimir Putin empfangen. Für den frühen Nachmittag ist eine Pressebegegnung geplant. Scholz will den Kreml-Chef nach eigenen Angaben zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt drängen. Bei einem Besuch in Kiew am Montag hatte er Russland aufgefordert, die "bestehenden Dialogangebote" zu nutzen. Zugleich kündigte Scholz an, dass er den russischen Präsidenten erneut darauf hinweisen werde, dass ein Angriff auf die Ukraine "schwerwiegende, politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen für Russland zur Folge" haben würde. Ein seit Wochen anhaltender massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine schürt in Kiew und im Westen Befürchtungen, dass Russland eine Invasion in dem Nachbarland planen könnte. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat von Scholz ein Ultimatum gefordert. "Nur ein klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:05 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Online-HV

22:07 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- FR/Engie SA, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -43.300 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,1%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

PROGNOSE: 56,0 Punkte

zuvor: 51,7 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -10,8 Punkte

zuvor: -10,2 Punkte

- EU

11:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj

3. Quartal: +2,3% gg Vq/+3,9% gg Vj

- US

14:30 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index Februar

PROGNOSE: +11

zuvor: -0,7

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.037,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.391,50 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.263,00 +0,1%

Nikkei-225 26.865,19 -0,8%

Schanghai-Composite 3.426,45 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 165,38 +7

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.113,97 -2,0%

DAX-Future 15.073,00 -0,7%

XDAX 15.083,73 -0,7%

MDAX 32.733,51 -2,0%

TecDAX 3.276,63 -1,9%

EuroStoxx50 4.064,45 -2,2%

Stoxx50 3.697,00 -1,8%

Dow-Jones 34.566,17 -0,5%

S&P-500-Index 4.401,67 -0,4%

Nasdaq-Comp. 13.790,92 -0,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,31% -92

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem weiter volatilen Geschäft rechnen Händler auch am Dienstag an Europas Börsen. Käufer dürften den Märkten fern bleiben, solange keine Klarheit um die Entwicklung in der Ukrainekrise besteht. Der Kurseinbruch vom Vortag hat den DAX und andere Börsenplätze in eine delikate Position gebracht. Der Unterstützungsbereich unter 15.000 Zählern wurde zwar angeknackst, jedoch nicht durchbrochen. Die Entscheidung ist damit weiter offen, ob hier nun eine günstige Kaufgelegenheit für Schnäppchenjäger oder ein neuer Abwärtstrend entstanden ist. Auch aus Asien und den USA gibt es hier keine klaren Vorlagen. Der DAX-Futures zeigt sich am Morgen um 15.070 Zähler. Den Kursverlauf beeinflussen dürften die US-Erzeugerpreise (PPI) am Nachmittag.

Rückblick: Sehr schwach - Die Ukraine-Krise hat Europas Börsen zu Wochenbeginn schwer belastet. Am Nachmittag kam es aber zumindest zu einer teilweisen Erholung von den Tsgestiefs nach Kommentaren aus Moskau, die als Entspannungssignal gewertet wurden. Tagesverlierer waren Bankaktien mit Abgaben von 3,2 Prozent und Versicherer mit minus 2,4 Prozent. Dazu trug auch bei, dass am Anleihemarkt die Renditen wieder gesunken waren,weil Anleihen als vermeintlich sicherer Hafen angesichts der Ukraine-Krise gesucht waren. Zudem hatte es aus EZB-Kreisen Stimmen gegeben, die vor einer überzogenen Zinserhöhungsspekulation warnten. Raiffeisen Bank verloren mit 6 Prozentbesonders stark. Die österreichische Bank erwirtschaftete im vergangenen Jahr 33 Prozent ihre Vorsteuergewinns in Russland. In Zürich brachen Clariant um 16 Prozent ein, nachdem das Spezialchemieunternehmen die Bilanzvorlage verschoben hatte, weil die Geschäftsabschlüsse der Vorjahre überprüft werden müssen.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Delivery Hero drehten nach Anfangsverlusten mit dem breiten Markt im späten Handel deutlich ins Plus (+5,5%). Im Handel spekulierte man aber lediglich über eine technischen Erholung nach den vorangegangenen schweren Verlusten, vermutlich ausgelöst durch das Eindecken von Shortpositionen. KWS Saat hielten sich mit minus 1,2 Prozent wacker; der Saatgutkonzern hatte seine Umsatzprognose angehoben. Nach vorläufigen Zahlen ging es mit SFC Energy um 4,5 Prozent nach unten. Die Viertquartalsergebnisse und die Prognose für 2022 fielen nach Ansicht von Warburg etwas unter den Erwartungen aus. Die Entscheidung des Deutz-Aufsichtsrates, den CEO mit sofortiger Wirkung abzuberufen, dürfte nach Schätzung der Analysten von H&A rund 10 Millionen Euro Abfindung kosten. Für die Deutz-Aktie ging es um 4,7 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigten sich keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine belastet weiter. Die Aktienindizes stabilisierten sich aber nach einem volatilen Verlauf und nach dem heftigen Ausverkauf zum Ende der Vorwoche. Anleger fürchteten weiter einen Überfall Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen wie Sanktionen und Energiepreisexplosionen. Diplomatische Bemühungen waren am Wochenende im Sande verlaufen. Verbale Entspannungssignale des russischen Außenministers Sergei Lawrow beruhigten die Gemüter zumindest etwas. Lockheed Martin gaben 2,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen Pläne zum Kauf von Aerojet Rocketdyne aufgegeben hatte. Cisco Systems machte informierten Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot für Splunk. Splunk verteuerten sich um 9,1 Prozent, Cisco büßten 1,3 Prozent ein. Blackstone verbilligten sich um 1,9 Prozent. Crown Resorts hatte der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft für 6,3 Milliarden Dollar zugestimmt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,58 +6,7 1,51 84,9

5 Jahre 1,92 +5,1 1,87 65,6

7 Jahre 2,00 +5,4 1,95 55,9

10 Jahre 2,00 +5,7 1,94 48,9

30 Jahre 2,30 +4,9 2,25 39,9

Mit den Lawrow-Äußerungen ließ die Nachfrage nach Anleihen als sicherer Hafen etwas nach, die Anleihenkurse drehten ins Minus und die Renditen stiegen nach dem Absturz zum Vorwochenschluss ins Plus. Dabei spielten auch das Thema Zinswende eine Rolle. Der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hatte seinen Wunsch wiederholt, bis 1. Juli 100 Basispunkte Zinserhöhung vorzunehmen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1318 +0,1% 1,1305 1,1307 -0,5%

EUR/JPY 130,54 -0,1% 130,63 130,77 -0,3%

EUR/CHF 1,0457 +0,0% 1,0817 1,0469 +0,8%

EUR/GBP 0,8365 +0,1% 0,8354 0,8359 -0,5%

USD/JPY 115,34 -0,2% 115,55 115,65 +0,2%

GBP/USD 1,3530 -0,0% 1,3533 1,3527 -0,0%

USD/CNH 6,3557 -0,0% 6,3575 6,3563 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 43.623,65 +2,2% 42.699,65 42.563,74 -5,6%

Der Dollar zeigte sich weiter im Aufwind, der Dollar-Index stieg mit wieder anziehenden Marktzinsen um 0,2 Prozent. Der Greenback profitierte aber auch von seiner Reputation als vermeintlich "sicherer Hafen" in Krisenzeiten, ähnlich wie der Yen und der Franken.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,85 95,46 -0,6% -0,61 +26,7%

Brent/ICE 96,03 96,48 -0,5% -0,45 +23,9%

Die Erdölpreise stiegen weiter um bis zu rund 2 Prozent mit der Sorge um eine Preisexplosion im Falle westlicher Sanktionen gegen Russland, allerdings nicht mehr so kräftig wie am Freitag. WTI kostete im Verlauf erstmals seit 2014 mehr als 95 Dollar je Fass.

