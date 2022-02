Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Airbus hat im vierten Quartal zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Aktionäre sollen für 2021 wieder eine Dividende bekommen, die mit 1,50 Euro je Aktie deutlich höher ausfällt als von Analysten erwartet. Für das laufende Jahr stellt der Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Wachstum in Aussicht. "Die starken Finanzzahlen spiegeln die höhere Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen, die gute Leistung unserer Geschäftsbereiche Hubschrauber und Verteidigung und Raumfahrt sowie unsere Bemühungen um Kostenkontrolle und Wettbewerbsfähigkeit wider", sagte CEO Guillaume Faury. Der Umsatz im Berichtsquartal ging um 14 Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte EBIT sank um 18 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Ergebnis von 1,58 (Vorjahr: 1,55) Milliarden. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 16,9 Milliarden, einem bereinigten EBIT von 1,36 Milliarden und einem Konzerngewinn von 0,84 Milliarden Euro gerechnet. Der freie Cashflow vor Übernahmen sowie Kundenfinanzierungen verbesserte sich im Gesamtjahr auf 3,52 Milliarden Euro, nachdem er im Vorjahr auf minus 6,94 Milliarden Euro abgesackt war, und soll im laufenden Jahr in etwa auf dem gleichen Niveau liegen. Das bereinigte EBIT soll 2022 auf 5,5 Milliarden Euro steigen, von 4,87 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GERRESHEIMER (7:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20

Umsatz 436 +8% 4 403

EBITDA bereinigt 100 0% 3 100

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 43 +6% 2 41

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,51 +14% 4 1,32

Weitere Termine:

07:10 FR/Kering SA, Jahresergebnis

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

07:45 DE/Elmos Semiconductor SE, Jahresergebnis

07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV

10:00 DE/Aurubis AG, Online-HV

10:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2021, Göttingen

DIVIDENDENABSCHLAG

Stabilus: 1,25 Euro

BP: 0,0546 US-Dollar

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +4,043 Mrd CHF

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -6,6% gg Vm

zuvor: +9,1% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 23,2

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 223.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.258,00 -1,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.446,75 -0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.502,75 -0,7%

Nikkei-225 27.232,87 -0,8%

Schanghai-Composite 3.468,65 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 165,61 +27

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.370,30 -0,3%

DAX-Future 15.419,00 -0,0%

XDAX 15.429,40 -0,0%

MDAX 33.532,54 +0,2%

TecDAX 3.322,44 -0,7%

EuroStoxx50 4.137,22 -0,2%

Stoxx50 3.753,96 +0,1%

Dow-Jones 34.934,27 -0,2%

S&P-500-Index 4.475,01 +0,1%

Nasdaq-Comp. 14.124,10 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,34% +70

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird ein knappes halbes Prozent im Minus bei etwa 15.300 erwartet. "Der Markt bleibt hochgradig nervös", so ein Marktteilnehmer. Er verweist auf russische Agenturberichte, nach denen russische Separatisten dem ukrainischen Militär einen Bruch des Waffenstillstands vorwerfen. Das führt erneut zu einem Wechsel aus Risikoanlagen in vermeintlich sichere Häfen wie Dollar, Gold und Staatsanleihen.

Rüclblick: Knapp behauptet - Nachdem sich die Erholung im frühen Geschäft noch fortgesetzt hatte, blieben Anschlusskäufe aus. "Zinsen und Inflation bleiben Thema Nummer eins, sie haben den Ukraine-Konflikt beiseite geschoben", sagte ein Händler. Der Stoxx-Index der Chemiewerte nahm mit einem Plus von 0,7 Prozent Platz drei ein. Er profitierte vor allem von Air Liquide (+2,7%). "Steigende Energiepreise werden auf die Kunden übergewälzt", kommentierte ein Händler die Geschäftszahlen des Unternehmens. Ericsson brachen um gut 14 Prozent ein, belastet davon, dass das Unternehmen Korruption in seinem Irak-Geschäft festgestellt hat. Ahold Delhaize gaben um 7,1 Prozent nach. Zwar war der Markt mit den Zahlen zum vierten Quartal zufrieden, der Ausblick enttäuschte aber. Auch der Zwischenbericht von Schindler (-5,7%) löste keine Begeisterung aus. Heineken zogen dagegen um 1,8 Prozent an. Die derzeit stark im Fokus stehende operative Marge sei deutlich gesteigert worden, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - MTU stiegen nach der Zahlenvorlage um 5 Prozent. "Die Auftragslage hinter diesen Daten ist noch von der Corona- und Luftfahrtkrise geprägt", sagte ein Händler. Nun setzten die Marktteilnehmer aber auf das Ende der Krise. Fresenius gewannen 2,1 Prozent auf 37,88 Euro. Berenberg hatte die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 60,25 angehoben. FMC zogen im Schlepptau um 1,8 Prozent an. In der dritten Reihe sackten Shop Apotheke um 11,3 Prozent ab. Wie es hieß, soll die Testphase für das E-Rezept verlängert werden. Dagegen gewannen Norma nach dem Zahlneausweis 2,8 Prozent. Der Umsatz liege minimal über dem Konsens, das bereinigte EBIT mit 17,9 Millionen etwas deutlicher darüber, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Tui wurden nachrichtenlos 2 Prozent fester getaxt - bei höheren Umsätzen. Deutsche Familienversicherung hatte für 2021 deutlich besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt, aber dennoch rote Zahlen geschrieben. Die Aktie wurde unverändert gestellt.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Ein mit Erleichterung aufgenommenes Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung leitete im späten Geschäft eine Erholung ein. Zuvor hatten die Börsen einen Teil der Entspannungshoffnungen im Ukraine-Konflikt wieder ausgepreist. Neue Konktur- und Inlationsdaten belegten derweil die Stärke der Wirtschaft und die Notwendigkeit der Zinswende. Zwar ließ das Fed-Protokoll keinen Zweifel aufkommen am Willen der Fed, die Inflation zu bekämpfen und die Geldpolitik zu straffen. Aber weitergehende Schritte als die bislang ohnehin erwarteten gebe das Protokoll nicht her, sagte ein Händler. Auch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März sei noch nicht sicher. Airbnb (+3,6%) schnitt besser ab als erwartet - auch der Ausblick fiel positiv aus. Kraft Heinz (+5,6%) hatte auf bereinigter Basis besser als erwartet berichtet. ViacomCBS brachen um 17,8 Prozent ein. Die Gesellschaft treibe ihre im Entstehen begriffene Streaming-Strategie voran. Erwartete Gewinne würden so weiter in die Zukunft verschoben, kritisierten Händler.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,50 -6,9 1,57 76,8

5 Jahre 1,90 -4,3 1,94 63,8

7 Jahre 2,00 -3,1 2,03 56,0

10 Jahre 2,03 -1,6 2,05 52,0

30 Jahre 2,34 -1,6 2,36 44,4

Mit der anhaltenden Unsicherheit rund um die Ukraine waren Anleihen als sicherer Hafen gesucht. Mit dem Fed-Protokoll seien zudem allzu aggressive Zinserhöhungsspekulationen ausgepreist worden, hieß es mit Blick auf das kurze Ende des Marktes, wo die Renditen am deutlichsten nachgaben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1353 -0,2% 1,1376 1,1379 -0,2%

EUR/JPY 130,86 -0,4% 131,36 131,38 -0,0%

EUR/CHF 1,0467 -0,2% 1,0845 1,0488 +0,9%

EUR/GBP 0,8363 -0,2% 0,8375 0,8376 -0,5%

USD/JPY 115,27 -0,2% 115,48 115,46 +0,1%

GBP/USD 1,3575 -0,1% 1,3583 1,3586 +0,3%

USD/CNH 6,3336 +0,0% 6,3323 6,3332 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.718,83 -0,7% 44.028,01 43.629,13 -5,4%

Gesunkene Marktzinsen drückten auf den Dollar, auch das Fed-Protokoll stützte den Dollar nicht. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,38 93,66 -1,4% -1,28 +23,4%

Brent/ICE 93,30 94,81 -1,6% -1,51 +20,4%

