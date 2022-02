Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen George Washingtons Geburtstag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Eine milliardenschwere Rückstellung für Risiken im Zusammenhang mit US-Fonds hat der Allianz SE im Schlussquartal 2021 einen Verlust beschert. Operativ schnitt Europas größter Versicherer dagegen sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr klar besser ab als im Vorjahr und übertraf die Erwartungen der Analysten. Für das laufende Jahr stellt er ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht. So rechnet die Allianz 2022 mit einem operativen Gewinn von 13,4 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Operatives Ergebnis Konzern 3.509 +18% 3.305 +11% 2.975

Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.551 +76% 1.505 +71% 881

Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.264 -12% 1.174 -18% 1.429

Operatives Ergebnis Asset Management 1.035 +21% 837 -2% 857

Ergebnis nach Steuern/Dritten -292 -- 1.580 -13% 1.817

Ergebnis je Aktie -0,72 -- -- -- 4,41

Combined Ratio Schaden-Unfall 93,5 -- 92,6 -- 97,4

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:15 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q

08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Infineon 0,27 Euro

Aurubis 1,60 Euro

Dt. Beteiligungs AG 1,60 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 4Q

PROGNOSE: 7,9%

3. Quartal: 8,1%

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -8,5

- US

16:00 Index der Frühindikatoren Januar

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: -4,6% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.289,00 +0,8%

E-Mini-Future S&P-500 4.400,00 +0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.257,50 +0,7%

Nikkei-225 27.122,07 -0,4%

Schanghai-Composite 3.480,26 +0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 165,71 -37

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.267,63 -0,7%

DAX-Future 15.166,00 -1,6%

XDAX 15.175,12 -1,6%

MDAX 33.389,03 -0,4%

TecDAX 3.286,46 -1,1%

EuroStoxx50 4.113,19 -0,6%

Stoxx50 3.735,67 -0,5%

Dow-Jones 34.312,03 -1,8%

S&P-500-Index 4.380,26 -2,1%

Nasdaq-Comp. 13.716,72 -2,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 166,08% +74

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Freitag leicht erholt in den Handel starten. Das Geschehen steht weiter ganz im Zeichen der Ukraine-Krise. Für etwas Entspannung an den Märkten sorgt die Nachricht über ein Treffen zwischen US-Außenminister Blinken und seinem russischen Amtskollege Lawrow Ende kommender Woche. Die Verletzung der Waffenruhe in der Ost-Ukraine hatte am Vortag für Unruhe an den Börsen gesorgt. Auch hatte das Weiße Haus erneut vor einem unmittelbar bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine gewarnt. "Der DAX pendelt weiterhin in seiner neutralen Zone zwischen der wichtigen Unterstützung bei gut 14.818 Punkten und der 200-Tage-Linie bei 15.621 Punkten. Das ist eine Art Niemandsland, aus dem es im Moment einfach kein Entkommen gibt", heißt es.

Rückblick: Leichter - In der Ukrainekrise dominierte wieder die Unsicherheit. Das Weiße Haus hat den angeblichen Teilrückzug russischer Truppen an der ukrainischen Grenze als falsch bezeichnet. Für Nervosität sorgte auch, dass in der Ostukraine die Waffenruhe verletzt worden sein soll. Kering gewannen nach Zahlen 4,9 Prozent. Ein gutes Schlussquartal bei der Konzernmarke Gucci bescherte dem Konzern ein Ergebnis über dem Niveau von 2019. Kräftig nach oben um 5,9 Prozent ging es mit den Aktien von Reckitt Benckiser in London. Der Konsumgüterhersteller konnte für 2021 auf vergleichbarer Basis ein stärker als erwartetes Umsatzwachstum vorlegen. Gespalten fielen die Reaktionen auf die Jahreszahlen von Nestle (+0,1%) aus. Vor allem die diversen Margen-Kennzahlen scheinen die Erwartungen nur erreicht zu haben, lägen teils aber auch unter den Prognosen, hieß es. Besser als befürchtet fielen die Zahlen von Air-France-KLM (-7,6%) aus. Allerdings sei nicht klar, ob der Markt auf die Ankündigung weiterer "bilanzstärkender" Maßnahmen vorbereitet sei, hieß es im Handel.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Tagesgewinner im DAX waren Continental mit plus 3,3 Prozent. In einer Research-Note verwiesen die Analysten von Jefferies auf einen Bericht im Manager Magazin, in dem es um die Aufspaltung des Konzerns in vier unabhängige Geschäftsbereiche gehe, deren SOTP-Bewertung deutlich über der derzeitigen Marktkapitalisierung liegen würde. Gut kam die erhöhte Gewinnprognose von RWE an. Die Aktien legten um 4,7 Prozent zu. Die Commerzbank (+3,2%) hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten und weiterer Rückstellungen einen Gewinn erzielt. Klöckner & Co (+4,3%) reihten sich in die Liste der Werte mit besseren Gewinnprognosen ein. Der Stahlhändler wies darauf hin, dass er für das erste Quartal stärkere Gewinne als der Markt erwartet.

XETRA-NACHBÖRSE

Allianz wurden 0,5 Prozent fester getaxt. "Einen Run gab es hier nicht, aber peu à peu kamen Käufer in die Aktie", sagte der Marktteilnehmer. Der Versicherungskonzern hatte gute operative Geschäftszahlen veröffentlicht, allerdings wegen milliardenschwerer Rückstellung einen Nettoverlust im Schlussquartal 2021 ausgewiesen. Begünstigt wurde der Zuspruch der Investoren durch eine deutlich höhere Dividende. Nach einer ersten "Kursexplosion" wurden Leoni am späten Abend 3 Prozent schwächer gehandelt. Der Automobilzulieferer hatte 2021 die eigenen Erwartungen erreicht bzw. übertroffen. Den Dreh des Kurses ins Minus konnte der Händler nicht erklären.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Sowohl der Westen als auch die Ukraine sahen keinerlei Belege für den vermeintlichen Teilabzug russischer Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Stattdessen war von einem zusätzlichen Truppenaufmarsch die Rede. US-Präsident Joe Biden stufte die Gefahr eines russischen Einmarsches in die Ukraine als "sehr hoch" ein. Kämpfe in der Ostukraine heizten die Kriegssorgen zusätzlich an. Cisco legten um 2,7 Prozent zu. Der Telekom- und Netzwerkausrüster schnitt besser als gedacht ab. Nvidia vermeldete Rekordumsätze und übertraf ebenso die Erwartungen. Für die Aktie ging es dennoch um 7,5 Prozent nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben dürften. Wells Fargo verwies auf etwas schwächer als vorausgesagt ausgefallene Erlöse mit Datenzentren. Applied Materials übertraf bei Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen. Der Kurs drehte mit der Schwäche der Technologiewerte 3,3 Prozent ins Minus. Walmart hatte die Prognose über Erwarten erhöht und steigerte auch die Dividende. Die Aktie rückte um 4 Prozent vor. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht Fahrzeuge von Tesla nach Kundenbeschwerden über unerwartete Bremsvorgänge - die Titel büßten 5,1 Prozent ein. American International erzielte wieder einen Gewinn. Das Papier verteuerte sich um 1,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,46 -5,7 1,52 73,2

5 Jahre 1,84 -7,9 1,92 58,2

7 Jahre 1,93 -8,8 2,02 49,5

10 Jahre 1,96 -7,9 2,04 45,1

30 Jahre 2,29 -5,5 2,35 39,2

Anleger suchten ihr Heil angesichts der Kriegssorgen in der Ukraine im Rentenmarkt - trotz der Erwartung steigender Leitzinsen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1367 +0,0% 1,1361 1,1368 -0,0%

EUR/JPY 130,93 +0,2% 130,61 130,72 +0,0%

EUR/CHF 1,0473 +0,2% 1,0867 1,0460 +1,0%

EUR/GBP 0,8350 +0,1% 0,8344 0,8343 -0,6%

USD/JPY 115,19 +0,2% 114,96 115,00 +0,1%

GBP/USD 1,3614 -0,0% 1,3617 1,3625 +0,6%

USD/CNH 6,3328 -0,0% 6,3348 6,3336 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 40.616,33 -0,3% 40.730,28 41.908,65 -12,2%

Der japanische Yen diente als Fluchthafen in unsicheren Zeiten. Auch der Dollar war als sicherer Hafen leicht gefragt, der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,45 91,76 -0,3% -0,31 +22,1%

Brent/ICE 92,74 92,97 -0,2% -0,23 +19,6%

Der Ölpreis gab wie schon am Vorabend weiter nach, weil mit dem erwarteten Durchbruch der Atomverhandlungen mit dem Iran zusätzliches Öl auf den Weltmarkt gelangen dürfte.

