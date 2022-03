Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-Präsident Joe Biden hat seine Rede zur Lage der Nation für eine Generalabrechnung mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt. Biden bezeichnete Putin vor dem Kongress als "russischen Diktator", der inzwischen international so isoliert sei wie nie zuvor. Putin habe versucht, mit dem Angriff "die Grundfesten der freien Welt zu erschüttern", sagte Biden in seiner ersten sogenannten State of the Union Address vor beiden Kongresskammern. Der russische Präsident habe sich aber "schwer verkalkuliert". Biden warnte, der Ukraine stünden noch harte "Tage, Wochen und Monate" bevor. Die Weltgemeinschaft stehe aber an der Seite des Landes. "Im Kampf zwischen Demokratie und Autokratie stellen sich die Demokratien ihrer Verantwortung, und die Welt entscheidet sich eindeutig für die Seite von Frieden und Sicherheit." In seiner Rede ging Biden auch auf eine Reihe von innen- und wirtschaftspolitischen Themen ein. So kündigte er ein entschiedenes Vorgehen gegen die hohe Inflation an, die mit zuletzt 7,5 Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hat. Der Kampf gegen die Inflation habe für ihn "oberste Priorität", sagte der US-Demokrat. Biden kündigte unter anderem an, mehr Güter wie "Autos und Halbleiter" in den USA herstellen lassen zu wollen, um damit Problemen bei den internationalen Versorgungsketten zu umgehen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:05 NL/Just Eat Takeaway.com NV, ausführliches Jahresergebnis, Amsterdam

07:35 DE/Sixt SE, Jahresergebnis, Pullach

08:15 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK (virtuell)

Im Laufe des Tages:

- IT/Telecom Italia SpA, Ergebnis 4Q, Rom

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Februar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -20.000 gg Vm

zuvor: -48.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,1%

zuvor: 5,1%

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +400.000 Stellen

zuvor: -301.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.881,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.314,25 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.042,75 +0,3%

Nikkei-225 26.393,03 -1,7%

Schanghai-Composite 3.480,83 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 170,44 -16

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.904,85 -3,8%

DAX-Future 13.822,00 -3,2%

XDAX 13.829,18 -3,2%

MDAX 30.984,63 -2,8%

TecDAX 3.187,50 -1,5%

EuroStoxx50 3.765,85 -4,0%

Stoxx50 3.567,98 -2,0%

Dow-Jones 33.294,95 -1,8%

S&P-500-Index 4.306,26 -1,5%

Nasdaq-Comp. 13.532,46 -1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,60 +271

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Kursabsturz am Vortag wird der DAX zum Handelsstart am Mittwoch zunächst kaum verändert erwartet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die morgendliche Ruhe trügerisch ist und im Tagesverlauf wieder mit Schwankungen bei den Risikoassets gerechnet werden muss. Leicht positiv wird die Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation gewertet, die der US-Präsident für eine Generalabrechnung mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt hat. Biden bezeichnete Putin vor dem Kongress als "russischen Diktator", der inzwischen international so isoliert sei wie nie zuvor. Derweil haben in der Nacht die russischen Truppen ihre Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte fortgesetzt. Die Angst vor dem Krieg und all seinen Konsequenzen dürfte auch in den kommenden Tagen die Börsen fest im Griff haben. Dabei dürften Investoren neben der Nachrichtenlage aus dem Kriegsgebiet auch abwägen, was die nahe Zukunft für Deutschland und auch die Welt bedeutet. Wirtschaftlich wird in Deutschland und Europa von einigen Volkswirten einen Stagflation erwartet, von anderen einen Rezession. Hier bleibt abzuwarten, ob ein solches Szenario von den Investoren bereits eingepreist ist.

Rückblick: Die von Russland verstärkten Angriffe auf die Ukraine sorgten für Ausverkaufsstimmung bei Aktien, während Anleihen als sichere Hafen erneut sehr stark gesucht waren. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe rutschte wieder in den negativen Bereich - trotz der auf Zinserhöhungen hinweisenden weiter extrem hohen Inflation. Belastend wirkte zudem der massive weitere Anstieg der Ölpreise, was Stagflationsängste nährte. Für den Stoxx-Versorger-Subindex ging es um 4,4 Prozent abwärts. Die Jefferies-Analysten verweisen auf einen Reuters-Artikel, demzufolge die EU-Kommission eine Sondersteuer auf die Gewinne jener Unternehmen erwäge, die aus dem fortgesetzten Gaspreisanstieg resultieren. Tagesverlierer war aber klar der Reisesektor (-7,5%); weil der Krieg die Corona-Pandemie als neues Schreckgespenst quasi abgelöst hat. Nach einem schwach aufgenommenen Ausblick brachen Atos an der Pariser Börse um 20,4 Prozent ein. Kräftig unter Druck standen auch Flutter Entertainment (-12,4%)wegen eines Vorsteuerverlusts 2021 als Folge von Strafzahlungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Die Geschäftszahlen von Covestro wurden zwar als "zweifellos supergut" eingestuft, für die Aktie ging es dennoch 2,3 Prozent nach unten. Die zuvor dreimal erhöhten Jahresprognosen dürften die Analystenschätzungen angesichts auch der gestiegenen Inputkosten etwas zu blauäugig gemacht haben und die Erwartungen ins Unrealistische getrieben haben, hieß es. Citi sprach nach den Zahlen und dem Ausblick von Bayer (+0,8%) von einem guten Gewinntrend und einem sehr attraktives Risiko-Chance-Profil. Zalando brachen um 9,6 Prozent ein. Alsterresearch sprach von einem von Volatilität und Unsicherheiten geprägten Ausblick und weiter normalisierten Wachstumsraten. Bei Hellofresh (-7,8%) kam eine gesunkene Marge schlecht an. Linde gaben trotz einer Verdoppelung des Aktienrückkaufs und einer Dividendenerhöhung 2,2 Prozent nach. Beiersdorf stiegen nach der Zahlenvorlage um 3,2 Prozent. Beobachter verwiesen auf eine überraschend starke Marge bei Tesa. Rheinmetall (+17,2%) profitierten weiter stark von der geplanten Erhöhung der deutschen Rüstungsausgaben, ebenso Hensoldt (+20,9%). Continental brachen im negativen Gesamtmarktumfeld und sehr schwachem Spätgeschäft nachrichtenlos um 10 Prozent ein, während Airbus um 9,7 Prozent nach unten rauschten.

XETRA-NACHBÖRSE

Alstria Office reagierten kaum darauf, dass das Immobilienunternehmen den Umsatz 2021 dank zusätzlicher Mieteinnahmen ebenso steigerte wie das operative Ergebnis. Sixt Stämme gaben um knapp 1 Prozent nach, obwohl der Autovermieter eine deutliche Dividendenerhöhung von 2,21 auf 3,70 Euro je Stammaktie mitgeteilt hatte. Etwa 0,8 Prozent höher lagen Zeal Network. Der Online-Lottoanbieter will für 2021 neben einer Basisdividende von 1,00 Euro eine Sonderdividende von 1,10 Euro ausschütten. Um 12,6 Prozent steil nach unten ging es für SMA Solar. Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen hatte nachbörslich für 2021 ein deutlich unter der Erwartung liegendes operatives Ergebnis angekündigt.

USA - AKTIEN

Schwach - Die an Schärfe zunehmenden russischen Angriffe auf Ziele in der Ukraine sorgten für eine Flucht aus Aktien. Zugleich trieb das Bedürfnis nach Sicherheit die Anleger erneut in Anleihen und andere sichere Häfen. Die Ölpreise haussierten auf neue Siebenjahreshochs deutlich über 100 Dollar je Fass. Dass der Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende US-Gewerbe im Februar besser als gedacht ausfiel, spielte in dieser Gemengelage keine Rolle. Am Aktienmarkt wurden weiter Bankaktien verkauft. Neben den fallenden Marktzinsen litten sie unter dem Gegenwind durch die gegen Russland verhängten Finanzsanktionen, weil diese auch die Geschäfte der westlichen Banken beeinträchtigen. Der S&P-500-Subindex der Banken rutschte um 4,8 Prozent ab und war mit Abstand das Schlusslicht. Auf der Gewinnerseite standen zwar erneut Aktien aus dem Energiesektor. Hier fiel das Plus gemessen am Subindex aber mit 1,0 Prozent diesmal relativ bescheiden aus im Vergleich zu den haussierenden Ölpreisen. Bei der Supermarktkette Target überzeugte der Ausblick, der Kurs schnellte um 9,8 Prozent nach oben. Überraschend gut fielen die Zahlen des Softwareanbieters Workday (+4,9%) aus. Bei Zoom Video Communications (-7,4%) verlangsamte sich dagegen das Wachstum abermals.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,33 -9,6 1,43 60,3

5 Jahre 1,58 -14,0 1,72 31,8

7 Jahre 1,68 -13,0 1,81 23,9

10 Jahre 1,72 -10,3 1,83 21,3

30 Jahre 2,11 -4,8 2,16 21,5

