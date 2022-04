===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Siemens Energy AG hat nach vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2021/22 operativ einen Verlust geschrieben. Der Auftragseingang sank auf 7,908 (Vj: 10,520) Milliarden Euro. Der Umsatz lag bei 6,582 (Vj: 6,484) Milliarden Euro. Beim angepassten EBITA wurde ein Verlust von 77 Millionen Euro verzeichnet, nach einem Gewinn von 197 Millionen im Vorjahreszeitraum. Vor Sondereffekten lag der Verlust beim angepassten EBITA bei 21 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 288 Millionen zuvor. Der freie Cashflow vor Steuern lag bei minus 350 Millionen Euro, gegenüber plus 433 Millionen Euro im Vorjahr.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q

07:10 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q

08:00 IE/CRH plc, Trading Update

08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q

22:06 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q

DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise März

PROGNOSE: +2,8% gg Vm/+29,1% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vm/+25,9% gg Vj

- EU

11:00 Industrieproduktion Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser März

PROGNOSE: -4,5% gg Vm

zuvor: -7,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.233,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.439,75 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.095,00 -0,9%

Nikkei-225 27.217,79 +0,9%

Schanghai-Composite 3.180,07 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 153,66 +1

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.153,46 -0,1%

DAX-Future 14.242,00 +0,9%

XDAX 14.225,44 +0,9%

MDAX 30.724,08 +0,2%

TecDAX 3.209,16 +0,3%

EuroStoxx50 3.830,76 -0,5%

Stoxx50 3.744,35 -1,0%

Dow-Jones 34.911,20 +1,5%

S&P-500-Index 4.462,21 +1,6%

Nasdaq-Comp. 13.619,66 +2,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,65 -106

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einer breiten Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Die Nachrichtenlage sei nach wie vor widersprüchlich, Gründe für Neuengagements an den Börsen gebe es für Investoren kaum. Die bisher gute US-Berichtssaison und der Rückgang der Ölpreise könnten stützen, jedoch werde immer lauter über ein Ölembargo gegen Russland nach den französischen Wahlen diskutiert. Daneben steht unverändert die extrem hohe Inflation im Fokus. Am Vormittag werden die deutschen Erzeugerpreise (PPI) für März veröffentlicht. Sie dürften sich weiter beschleunigt haben auf plus 29,1 Prozent zum Vorjahr, nachdem im Vormonat ein Anstieg um 25,9 Prozent auf Jahressicht verzeichnet worden war. Ein Sprung über die 30-Prozent-Marke könnte den Euro abwerten lassen.

Rückblick: Etwas leichter - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einem schwachen Start nur noch knapp im Minus geschlossen. Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, die freundlich tendierte. Zudem liefen die Notierungen für Öl nach unten, was tendenziell den Aktien hilft. Die Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft haben sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und neuer coronabedingter Lockdowns in China eingetrübt. Im Ergebnis senkt der IWF seine Wachstumsprognosen für 2022 und 2023 auf 3,6 (zuvor: 4,4) und 3,6 (3,8) Prozent, wobei die Prognosen für Deutschland und Italien besonders deutlich zurückgenommen werden. Als enttäuschend wurde an der Börse der Zwischenbericht des britischen Online-Lieferdienstes Deliveroo aufgenommen, für die Aktie ging es um 5 Prozent nach unten. Gesucht waren derweil die Aktien der Containerreedereien. Moeller-Maersk stiegen 5,1 Prozent und Hapag-Lloyd 6,1 Prozent. Als Kurstreiber machten Händler die Fortsetzung des harten Kurses in China gegen die Ausbreitung von Corona aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Auch Henkel (-1,6%) gibt nun die eigenen Geschäfte in Russland auf. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern hat dies "vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine" entschieden. SAP will sein Geschäft in Russland weiter herunterfahren. Die Aktie tendierte kaum verändert. Hypoport gaben um knapp 10 Prozent nach und notierten damit auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Jahr. Seit Anfang des Jahres geht es für den Wert nach unten, steigende Zinsen belasten die Multiples. Neben teuren Immobilienkrediten dürften auch hohe Energiekosten das Interesse der Käufer an einem Eigenheim momentan schmälern und Hypoport in der Folge weniger Finanzierungen über die Plattform abwickeln.

XETRA-NACHBÖRSE

Lanxess wurden im nachbörslichen Handel am Dienstag 4,5 Prozent höher gestellt. Der Spezialchemiekonzern hat das erste Quartal voraussichtlich besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Siemens Energy gaben 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen vorläufige Geschäftdaten für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt und einen operativen Verlust vermeldet hat. Auch die Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy hatte vorläufiger Zahlen vorgelegt, einen niedrigeren Umsatz erzielt und einen bereinigten operativen Verlust eingefahren. Zudem wurde der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt.

USA - AKTIEN

Fester - Das Marktumfeld war weiterhin von Volatilität geprägt. Neben dem Ukrainekrieg waren weiter die hohe Inflation und die Reaktion der Zentralbanken darauf die übergeordneten Themen. Die Anleger setzten ihre Hoffnungen auf die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Denn bisher ist es den Unternehmen weitgehend gelungen, die höheren Kosten an die Abnehmer weiterzugeben. Gestützt hat das Sentiment auch, dass die hohen Ölpreise deutlich zurückgekommen sind. Teilnehmer verwiesen auf Sorgen um die globale Öl-Nachfrage. Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (+3,1%) hatte nach enttäuschenden Umsatzzahlen im ersten Quartal seine Jahres-Prognose gesenkt. Allerdings hat er beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Travelers hat die Gewinnerwartungen übertroffen und die Quartalsdividende angehoben. Die Aktie gab jedoch 4,9 Prozent nach. Allerdings hat das Papier seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, was Anleger dazu veranlasst haben könnte, Gewinne mitzunehmen. Lockheed Martin (-1,6%) hat mit seinem Gewinn überzeugt, doch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück. Twitter gaben 4,7 Prozent nach. Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management denkt offenbar über die Finanzierung eines möglichen Übernahmeangebots für Twitter nach. Plug Power (+9,8%) stiegen kräftig, nachdem das Wasserstoff-Brennstoffzellenunternehmen eine Liefervereinbarung mit Walmart (+1,1%) bekannt gegeben hatte. Die Titel von Fluggesellschaften legten deutlich zu, nachdem ein Bundesrichter die von der Regierung Biden eingeführte Maskenpflicht für Reisende in Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben hatte. Auch die zurückkommenden Ölpreise gaben Auftrieb. Delta stiegen um 2,2 Prozent, United Airlines um 4,5 Prozent und JetBlue um 2,9 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,59 +12,5 2,46 185,9

5 Jahre 2,91 +11,9 2,79 165,3

7 Jahre 2,95 +9,3 2,86 151,4

10 Jahre 2,94 +7,6 2,86 142,5

30 Jahre 2,99 +5,0 2,94 109,4

Die Anleihe-Renditen legten mit fallenden Notierungen weiter deutlich zu, angetrieben von der Erwartung steigender Leitzinsen. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 7,6 Basispunkte auf 2,94 Prozent. Die 30-Jahresrendite erreichte erstmals seit Anfang 2019 die Marke von 3 Prozent und stand schließlich knapp darunter. St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard sagte am Montag, er schließe eine Leitzins-Erhöhung um 75 Basispunkte nicht aus, auch wenn dies nicht sein Basisszenario sei.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0815 +0,2% 1,0790 1,0788 -4,9%

EUR/JPY 139,11 -0,0% 139,11 138,71 +6,3%

EUR/CHF 1,0281 +0,1% 1,0504 1,0231 -0,9%

EUR/GBP 0,8297 -0,0% 0,8301 0,8294 -1,3%

USD/JPY 128,61 -0,3% 128,94 128,58 +11,7%

GBP/USD 1,3034 +0,3% 1,2999 1,3008 -3,7%

USD/CNH 6,4183 -0,0% 6,4188 6,4133 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 41.396,55 +0,2% 41.295,55 41.467,13 -10,5%

