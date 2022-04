Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Showa-Tag geschlossen.

MONTAG: In China, Großbritannien, Hongkong und Singapur bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im April erneut zugenommen haben. Von Dow Jones befragte Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen sind und um 7,5 (März: 7,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Die bereits bekannten Preisdaten aus Deutschland und Spanien zeigen, dass die Energiepreis-Inflation nach dem außerordentlich starken Anstieg im März wieder ein wenig zurückgegangen ist, während sich der Preisdruck bei Nahrungsmitteln verschärfte. In Deutschland gab es auch Anzeichen für eine Verbreiterung des Preisdrucks. So legte die Inflationsrate bei Dienstleistungen und Wohnungsmieten leicht zu. Kerninflationsraten wurden noch nicht bekannt gegeben, es ist aber von einem höheren unterliegenden Inflationsdruck auszugehen. Für den Euroraum prognostizieren die befragten Ökonomen einen Anstieg der Kernverbraucherpreise um 0,7 Prozent, wodurch die Jahresrate auf 3,1 (2,9) Prozent zulegen würde. In anderen Euro-Ländern gab es Anzeichen für eine Stabilisierung: Spaniens HVPI-Rate ging unerwartet deutlich - auf 8,3 (9,8) Prozent - zurück. Erwartet worden waren 9,6 Prozent. In Belgien stagnierte die Jahresteuerung (auf Basis des nationalen Verbraucherpreisindex) bei 8,3 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU AERO ENGINES (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 1.147 +16% 22 989

EBIT bereinigt 118 +37% 22 86

Ergebnis nach Steuern bereinigt 84 +45% 22 58

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,59 +46% 22 1,09

Free Cashflow 101 -5% 22 106

Weitere Termine:

06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresbericht 2021, Paris

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren; 10:00 Online-HV), Ludwigshafen

07:00 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz, Cognac

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag

07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q, Windsor

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm

08:15 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis, München

10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Online-HV

10:00 DE/Bayer AG, Online-HV

10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV

10:00 DE/Continental AG, Online-HV

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ao Online-HV

11:00 DE/Atoss Software AG, Online-HV

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q, Morris Township

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q, North Chicago

Im Laufe des Tages:

- AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q, Graz

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutz 0,15 EUR

Gea 0,90 EUR

Munich Re 11,00 EUR

RWE 0,90 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

4.Quartal: +0,7% gg Vq

07:30 Privater Verbrauch März

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/-2,3% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise April (vorläufig)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vm/+4,5% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/+5,1% gg Vj

- DE

08:00 Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +3,0% gg Vm/+27,7% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vm/+26,3% gg Vj

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

4.Quartal: -0,3% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

4.Quartal: +1,8% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+5,7% gg Vj

4.Quartal: +0,6% gg Vq/+6,2% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise April (vorläufig)

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,4% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+6,5% gg Vj

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

PROGNOSE: +6,2% gg Vj

zuvor: +6,3% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +6,3% gg Vj

zuvor: +6,6% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,5% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vm/+7,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+4,9% gg Vj

4.Quartal: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj

- US

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

4. Quartal: +1,0% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 62,0

zuvor: 62,9

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

April (2. Umfrage)

PROGNOSE: 65,7

1. Umfrage: 65,7

zuvor: 59,4

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.137,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.264,75 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.327,50 -0,9%

Nikkei-225 FEIERTAG

Schanghai-Composite 2.986,54 +0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 154,36 -7

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.979,84 +1,3%

DAX-Future 14.091,00 +2,4%

XDAX 14.073,19 +2,4%

MDAX 30.077,24 +0,9%

TecDAX 3.135,84 +1,4%

EuroStoxx50 3.777,02 +1,1%

Stoxx50 3.694,34 +0,7%

Dow-Jones 33.916,39 +1,8%

S&P-500-Index 4.287,50 +2,5%

Nasdaq-Comp. 12.871,53 +3,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 154,43 -83

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich steigende Kurse an Europas Börsen zur Eröffnung am Freitag ab. Der DAX dürfte über 14.000 Punkten ins Rennen gehen - auch gestützt von guten US-Vorgaben. Der insgesamt erfreuliche Verlauf der Berichtssaison für das erste Quartal bleibt die Hauptstütze für die Märkte in geopolitisch schwierigen Zeiten. Selbst die nachbörslich enttäuschend aufgenommenen Quartalszahlen von Amazon können daran nichts ändern. Ein Gegengewicht zu Amazon bilden indes die besseren Zahlen von Apple. Die US-Futures indizieren derzeit eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street. Neben den Entwicklungen rund um die Ukraine stehen am Freitag erneut Inflationszahlen im Blick. Ein stärker als erwarteter Preisschub dürfte die Spekulationen um eine erste Leitzinserhöhung durch die EZB bereits im Juli weiter befeuern. Daneben werden deutsche BIP-Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - hier wird bereinigt mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent zum Vorquartal gerechnet.

Rückblick: Anleger nutzten die zuletzt gesunkenen Kurse zum Einstieg, nachdem Quartalsausweise im Zuge der laufenden Bilanzsaison positiv überrascht hatten. Ein erneut starker Anstieg der Inflation in Deutschland zog die Märkte etwas von ihren Tageshochs zurück. Technologiewerte gewannen im Schnitt 2,7 Prozent nach dem positiv aufgenommenen Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta. Totalenergies (+3,7%) hatte Abschreibungen auf Beteiligungen in Russland durch die Preisexplosion beim Flüssiggas mehr als ausgeglichen. Auch Repsol (+5,6%) hatte bessere Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Standard Chartered (+14%) lag der Gewinn vor Steuern mit 1,5 Milliarden Dollar rund 35 Prozent über der Markterwartung. Bei Sainsbury -4,3% belastete vor allem ein schwacher Ausblick. Maersk stiegen im Sog von Hapag-Lloyd um 1,8 Prozent. Der Reise- und Freizeitsektor führte mit Plus 2,8 Prozent die Gewinner an.

DAX/MDAX/TECDAX

