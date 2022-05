Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buß- und Bettag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens ist in seinem zweiten Quartal wie erwartet deutlich gewachsen, die Entscheidung zum vollständigen Rückzug aus dem russischen Markt belastet jedoch das Ergebnis. Vorstandschef Roland Busch kündigte an, alle industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess zu beenden. Im Ergebnis schlägt sich das in Form von Wertminderungen und anderen Belastungen in Höhe von insgesamt 0,6 Milliarden Euro nieder, die vor allem in der Bahntechniksparte Mobility verbucht werden. "In einem extrem schwierigen Umfeld ist unser Geschäft weiterhin stark", sagte Busch. Siemens bestätigte die Jahresprognose 2021/22, wonach der Gewinn je Aktie von zuletzt 8,32 Euro auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen soll. Möglich werden soll dies, weil Erlöse aus den bereits vereinbarten Verkäufen von Yunex Traffic, der Brief- und Paketlogistik sowie der Beteiligung an Valeo Siemens in Summe auch nach der Russland-Belastung auf dem Niveau der Verkauserlöse von 1,5 Milliarden Euro aus dem Vorjahr erwartet werden. Bislang galt diese Annahme nur ohne die Sonderbelastung.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2021/22 2Q21/22 ggVj 2Q21/22 ggVj 2Q20/21

Auftragseingang 20.978 +32% 19.096 +20% 15.879

Umsatz 17.040 +16% 16.792 +15% 14.665

Ergebnis nach Steuern 1.213 -49% 1.727 -28% 2.390

Ergebnis je Aktie 1,29 -54% 1,95 -31% 2,82

Ergebnis je Aktie vor PPA 1,50 -49% 2,15 -27% 2,96

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

UNITED INTERNET (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 1.445 +4% 12 1.392

EBITDA 323 +4% 12 312

EBIT 198 -14% 11 231

Ergebnis vor Steuern 194 -16% 11 230

Ergebnis nach Steuern/Dritten 102 -20% 11 127

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -21% 11 0,68

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,63 +9% 5 0,58

1&1 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 995 +2% 15 974

EBITDA operativ 175 +4% 15 168

EBIT operativ 129 +0,3% 13 128

Ergebnis nach Steuern 89 -22% 13 114

Ergebnis je Aktie operativ 0,51 -- 13 0,51

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:30 FI/Multitude SE (zuvor: Ferratum Oyj), Ergebnis 1Q

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q

07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 FI/Fortum Oyj, ausführliches Ergebnis 1Q

08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online HV 1Q

10:00 DE/Adidas AG, Online-HV

10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV

10:00 DE/K+S AG, Online-HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV

12:00 DE/Eon SE, Online-HV

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- AT/Wienerberger AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Bilfinger 4,75 EUR

BMW Stämme 5,80 EUR

BMW Vorzüge 5,82 EUR

BP 0,0546 USD

Elmos 0,65 EUR

Kion 1,50 EUR

Mensch und Maschine 1,20 EUR

Philips 0,85 EUR

Puma 0,72 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -18,5 Mrd GBP

zuvor: -20,6 Mrd GBP

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +1,0% gg Vq/+8,9% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vq/+6,6% gg Vj

08:00 BIP März

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vq

08:00 Industrieproduktion März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj

- US

14:30 Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 194.000

zuvor: 200.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 13.568,00 -0,3%

E-Mini-Future S&P-500 3.931,50 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.983,00 +0,1%

Nikkei-225 25.837,26 -1,4%

Schanghai-Composite 3.063,78 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 153,76 -1

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.828,64 +2,2%

DAX-Future 13.605,00 +0,3%

XDAX 13.605,26 +0,3%

MDAX 28.613,42 +2,1%

TecDAX 2.977,95 +1,7%

EuroStoxx50 3.647,87 +2,6%

Stoxx50 3.562,44 +1,5%

Dow-Jones 31.834,11 -1,0%

S&P-500-Index 3.935,18 -1,6%

Nasdaq-Comp. 11.364,24 -3,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,77 +113

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Schwache US-Vorlagen drücken am Donnerstag voraussichtlich auch an den europäischen Börsen die Stimmung. "An den US-Börsen arbeiten die Verkaufssignale", so ein Händler. Dow, S&P und die Nasdaq-Indizes haben alle auf neuen Jahrestiefs geschlossen. "Dem kann sich auch Europa nicht entziehen", so der Marktteilnehmer. Die US-Inflation ist zwar im April etwas zurückgegangen, aber nicht so deutlich wie erhofft. Die davon angeheizte Zinsspekulation warf vor allem die Technologiewerte weiter zurück. Am Nachmittag könnten nun die US-Erzeugerpreise neue Impulse liefern. In Europa steht zunächst weiter die Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Sehr fest - Nach der anfänglich technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste reagierte derMarkt am Nachmittag volatil auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreisefür April. Schließlich setzte sich eine positive Interpretation durch. Die Preise waren im April um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit stärker als die erwarteten 8,1 Prozent, aber wenigerals im März mit 8,5 Prozent. Das hielt die Hoffnung am Leben, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten haben könnte. Shop Apotheke erholten sich um 19,1 und Zur Rose 9,7 um Prozent, weil das E-Rezept nun im September kommen soll. Roche schlossen 5,3 Prozent tiefer, nachdem ein Krebsmedikament den primären Endpunkt verpasst hatte. Ahold Delhaize verloren 5,2 Prozent, belastet vom Ausblick des Einzelhändlers.

DAX/MDAX/TECDAX

