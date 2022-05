Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: Wegen des Verfassungstages findet am Dienstag in Norwegen kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Daimler Truck hat im ersten Quartal den Umsatz stärker erhöht als erwartet, beim Ergebnis wegen einer Abschreibung auf das Russland-Geschäft und höheren Kosten aber einen Rückgang verzeichnet. Für das Gesamtjahr zeigte sich der Nutzfahrzeughersteller trotz der Unsicherheiten optimistischer: Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Vor allem auf Grund verbesserter Preisdurchsetzung und Wechselkurseffekte wird nun mit einem Umsatz zwischen 48 Milliarden bis 50 Milliarden Euro erwartet. Bisher lag die Spanne bei 45,5 Milliarden bis 47,5 Milliarden Euro. Die EBIT-Prognose für den Konzern wurde ebenfalls von "leichter Rückgang" auf "auf Vorjahresniveau" angepasst.

DAIMLER TRUCK

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 10.551 +17% 9.909 +10% 9.023

EBIT 461 -73% 569 -67% 1.699

EBIT bereinigt 651 +11% 639 +9% 588

Ergebnis nach Steuern/Dritten 257 -82% 469 -67% 1.434

Ergebnis je Aktie 0,31 -79% 0,55 -63% 1,47

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- einen Umsatzanstieg auf 48,0 bis 50,0 Mrd Euro (zuvor: 45,5 und 47,5 Mrd Euro)

- das EBIT auf Vorjahresniveau (zuvor: bisher leichter Rückgang)

- die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft weiter zwischen 7% - 9%

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Eine Tochtergesellschaft des skandalgeschüttelten Immobilienkonzerns Adler wird für das vergangene Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust ausweisen. Wie die Consus Real Estate mitteilte, ist davon auszugehen, dass für 2021 ein Verlust angefallen ist, der zu einem Absinken des bilanziellen Eigenkapitals nach HGB auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals führt. Die Erkenntnis basiere auf einer Beteiligungsbewertung, die aktuell für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer durchgeführt wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV

10:00 DE/Kuka AG, Online-HV

10:00 DE/Software AG, Online-HV

10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV

11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV

11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV

Im Laufe des Tages

- FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Synlab AG 0,33 EUR

Schneider Electric SE 2,90 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 1Q

PROGNOSE: 7,4%

4. Quartal: 7,4%

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -46.900 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,8%

- EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+5,0% gg Vj

1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+5,0% gg Vj

4. Quartal: +0,3% gg Vq/+4,7% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz April

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,6%

zuvor: 78,3%

16:00 Lagerbestände März

PROGNOSE: +1,9% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.042,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.019,75 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.320,25 +0,6%

Nikkei-225 26.669,52 +0,5%

Schanghai-Composite 3.084,26 +0,3%

+/- Ticks

Bund -Future 153,44% -28

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.964,38 -0,5%

DAX-Future 14.014,00 -0,3%

XDAX 14.020,90 -0,3%

MDAX 28.931,90 +0,4%

TecDAX 3.074,01 -0,1%

EuroStoxx50 3.685,34 -0,5%

Stoxx50 3.603,29 -0,0%

Dow-Jones 32.223,42 +0,1%

S&P-500-Index 4.008,01 -0,4%

Nasdaq-Comp. 11.662,79 -1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,72% -15

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem erneut volatilen Geschäft rechnen Händler an den Aktienmärkten. Die Vorlagen aus den USA sind zumeist belastend. Vor allem auf Technologiewerte gab es Druck, Gewinner waren die Branchen Gesundheit und Erdöl. Ähnlich dürfte die Sektorentwicklung in Europa ausfallen. Der DAX wird um die 14.000er-Marke schwankend erwartet. Richtungsänderungen im Tagesverlauf dürften vor allem an der Entwicklung der Ölpreise hängen. Als wichtig werden die Konjunkturdaten des Tages und die Reden zahlreicher Sprecher der US-Notenbank am Abend gewertet. Vor allem wollen Marktteilnehmer hören, inwieweit eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft zu Änderungen am geplanten Zinspfad führen könnte. An den Märkten war zuletzt immer deutlicher über Rezessionsrisiken als Folge des Ukraine-Krieges spekuliert worden. Dies belastet die Börsen stärker als die ausufernde Inflation, da es die Ertragsseite trifft und nicht an den Endverbraucher weitergereicht werden kann.

Rückblick: Leichter - Das Auf und Ab setzte sich fort. Übergeordnet belastete weiterhin der Ukrainekrieg und die Sorgen vor Energieengpässen in Europa. Zudem verursachte China unverändert Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme. Auch aus den USA kamen am Nachmittag schwache Daten. Für Valneva ging es um 19 Prozent nach unten. Auslöser war die Ankündigung, die EU werde ihre Vorkaufvereinbarung für den Impfstoff gegen Covid-19 aufgekündigen. Vodafone gewannen dagegen 1,9 Prozent: Emirates Telecommunications beteilt sich mit knapp 10 Prozent. Die Analysten von JPM hatten bei vielen Autozulieferern die Kursziele drastisch gekappt. Faurecia fielen 1,2 Prozent. Renault hatte ihr Geschäft in Russland komplett abgeschrieben, der Kurs schluss nur knapp im Minus. Die Nachricht war keine Überraschung. Ryanair sah sich nicht in der Lage zu einem belastbaren Ausblick. Die Aktien gaben 1,7 Prozent nach. 4,8 Prozent fester zeigten sich Casino dank der Verkaufspläne für Greenyellow.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die UBS hatte Sartorius (+2%) auf "Kaufen" hochgenommen. Nach einer negativen Sektorstudie durch JPM verloren Continental 2,6 Prozent. Auch andere Sektorwerte büßten ein. Beim Immobilienkonzern LEG (+4,2%) hatte Warburg das Kursziel nach oben genommen und die Kaufemfehlung bestätigt. Vantage Towers schlossen nach Zahlenausweis 3,9 Prozent im Minus. "Das liegt am freien Cashflow", so ein Händler. Die Aktien der DAX-Unternehmen Fresenius und Porsche wurden ex-Dividende gehandelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit Abgaben hat sich die Uniper-Aktie gezeigt. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit auf "BBB-" von "BBB" gesenkt. Der Ausblick ist negativ. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2 Prozent tiefer getaxt. Die Grammer-Aktie zeigte sich kaum verändert. Vorstandschef Thorsten Seehars verlässt den Autozulieferer zum Monatsende.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Dow-Jones-Index und S&P-500 bewegten sich in engen Spannen um die Schlussstände vom Freitag. Der Nasdaq-Composite gab dagegen stärker nach - belastet von erneuten Verlusten der Twitter-Aktie (-8,2%). Dazu kamen schwache Konjunkturdaten aus den USA und China. In den vergangenen sechs Wochen hatte der S&P-500 jeweils Abschläge verbucht und steht damit kurz vor dem Bärenmarktmodus - einem 20-prozentigen Einbruch seit dem jüngsten Hoch. Die Investoren seien weiterhin skeptisch, ob die US-Notenbank die Inflation in den Griff bekommen könne, ohne dass es zu einer starken Konjunktur-Eintrübung komme, hieß es. Mit den höheren Ölpreisen waren die Aktien von Chevron (+3,1%) und Exxon Mobil (+2,4%) gesucht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,59 +1,2 2,58 186,5

5 Jahre 2,83 -3,2 2,86 156,8

7 Jahre 2,90 -3,4 2,93 145,9

10 Jahre 2,89 -2,8 2,92 137,8

30 Jahre 3,10 +1,8 3,08 120,3

Die Rentennotierungen drehten mit den schwachen US-Daten ins Plus - die Renditen fielen damit überwiegend. Anleger kauften nun wegen der trüben Konjunkturaussichten Rentenpapiere und preisten somit etwas an geldpolitischer Straffung wieder aus, hieß es. Allerdings bleibe man am Markt überzeugt, dass die Fed die Inflationsbekämpfung ernster nehme als den Konjunkturverlauf.

