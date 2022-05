Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

Vor dem EU-Sondergipfel am Montag haben die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten sich noch nicht auf einen Kompromissvorschlag zum geplanten Ölembargo einigen können. Nach Angaben eines EU-Vertreters von Sonntagabend wurde bei einer "schwierigen und komplexen Diskussion" keine Übereinkunft erzielt. Einem EU-Diplomaten zufolge gab es weiter Hoffnung auf eine Einigung vor dem Gipfelbeginn am Montagnachmittag, dies sei aber alles andere als sicher. "Es gibt die Bereitschaft bei allen Mitgliedstaaten, am Öl zu arbeiten und (russisches) Öl von den europäischen Märkten zu verbannen", sagte der Diplomat. Die Frage sei, wie dies umgesetzt werde und wie auf nationale Besonderheiten eingegangen werde. Der von den Botschaftern diskutierte Kompromissvorschlag sieht vor, die Druschba-Pipeline von dem Embargo auszunehmen und nur Öllieferungen per Schiff mit Sanktionen zu belegen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr.

Im Lauf des Tages:

- LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q

- DE

08:00 Import-/Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +2,0% gg Vm/+31,9% gg Vj

zuvor: +5,7% gg Vm/+31,2% gg Vj

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +8,1% gg Vj

zuvor: +8,3% gg Vj

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 104,9

zuvor: 105,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: +7,5

zuvor: +7,9

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -21,1

Vorabschätzung: -21,1

zuvor: -22,0

- DE

14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,5% gg Vj

zuvor +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,1% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.535,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 4.181,25 +0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.839,50 +1,3%

Nikkei-225 27.399,28 +2,3%

Schanghai-Composite 3.147,96 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 153,19% -28

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.462,19 +1,6%

DAX-Future 14.465,00 +1,5%

XDAX 14.471,76 +1,5%

MDAX 29.749,55 +1,1%

TecDAX 3.178,93 +2,7%

EuroStoxx50 3.808,86 +1,8%

Stoxx50 3.674,51 +1,3%

Dow-Jones 33.212,96 +1,8%

S&P-500-Index 4.158,24 +2,5%

Nasdaq-Comp. 12.131,13 +3,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,47% +8

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler. Angesichts der feiertagsbedingt geschlossenen Börse in den USA wird in Europa nicht mit einer starken Eigendynamik gerechnet. Die Vorlagen nach der Rally zum Wochenschluss sind jedoch positiv. Der DAX dürfte sich im Bereich um 14.500 Punkte festsetzen. Im Fokus stehen klar die Inflationsdaten aus Deutschland. Sollten sie wie in den USA in der vergangenen Woche eine Tendenz zur Überschreitung der Spitzenwerte zeigen (peak inflation), dürfte es auch hier mit den Aktienkursen weiter nach oben gehen. Anzeichen dafür hatten in den USA eine Erholungsrally ausgelöst. Steigen werden die Preise indes weiterhin. In Deutschland werden zunächst die Importpreise. Am Nachmittag folgen die wichtigen Verbraucherpreise.

Rückblick: Sehr fest - "Die Risikobereitschaft nimmt zu", sagte ein Marktteilnehmer. Zum einen wirke das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank nach, in dem diese eine "umsichtige" geldpolitische Straffung angekündigt habe. Zum zweiten sorgten die Lockerungen der Lockdowns in China für Zuversicht. Angeführt wurde der Aufschwung von Titeln aus den Bereichen Technologie, Einzelhandel und den ebenfalls stark zurückgekommenen Aktien der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Dagegen gaben die Kurse der Energieversorger und auch Öl- und Gasaktien nach, nachdem Großbritannien am Donnerstag eine Energieabgabe auf den Weg gebracht hatte. In Zürich blieb die Rieter-Aktie mit einem Mini-Plus hinter dem Markt zurück. Das Unternehmen rechnet mit einem herausfordernden ersten Halbjahr 2022. Die Analysten von Baader hatten das Votum auf "Reduzieren" gesenkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Im DAX erholten sich Vonovia um 4,4 Prozent auf 35,57 Euro. Goldman Sachs hatte zwar das Kursziel laut Händlern auf 47 Euro gesenkt, das Votum "Conviction Buy" aber bestätigt. Angeführt wurde die Gewinnerseite von Sartorius, die sich nachrichtenlos um 5,9 Prozent erholten. Henkel kamen um 1,7 Prozent zurück, Jefferies hatte die Aktie auf "Halten" abgestuft und sah Henkel nach einer erneuten Gewinnwarnung als das Unternehmen mit den schlechtesten Ertragsaussichten im Sektor an. VW konnten mit einem geringen Plus von 0,6 Prozent nicht mit dem DAX mithalten. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte dem Konzern laut einem Medienbericht Garantien für neue Investitionen in China verwehrt - "aus menschenrechtlichen Gründen". In der dritten Reihe brachen Auto1 um 7,2 Prozent ein. JPM hatte die Aktie auf "Untergewichten" abgestuft.

XETRA-NACHBÖRSE

Ohne Unternehmensnachrichten nach dem Xetra-Handelsende gab es keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als Frustlöser. Es hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet. Untermauert wurde dies am Freitag davon, dass die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben gemessene Inflation im April im Vergleich zum Vormonat eine leichte Abschwächung gezeigt hatte. Sie gilt als das von der Fed favorisierte Preismaß. Daneben stellte es in der Kernrate bereits die zweite Abschwächung in Folge dar. Börsianer sprachen von Erleichterung und Licht am Ende des Inflationstunnels. Dell verteuerten sich um 12,9 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang der Kosten gemeldet hatte. Ulta Beauty gewannen 12,5 Prozent. Die Kosmetikkette hat nach unerwartet starken Geschäftszahlen die Prognose angehoben. Derweil wies Gap (+4,3%) zwar einen Verlust aus, der Kurs drehte im Verlauf dennoch kräftig ins Plus. Mit Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen aus dem Handelsbereich besser ab als vorausgesagt. Der Kurs des Großhändlers legte um 1,2 Prozent zu. Er war am Vortag bereits stark gestiegen im Sog insgesamt sehr fester Einzelhandelsaktien.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,46 -1,6 2,48 173,4

5 Jahre 2,72 +0,7 2,71 145,6

7 Jahre 2,77 +1,5 2,75 132,9

10 Jahre 2,74 -0,6 2,75 123,3

30 Jahre 2,97 -0,7 2,98 106,9

Am Rentenmarkt tat sich wie schon am Vortag wenig. Überwiegend fielen die Marktzinsen mit dem leichten Entspannungssignal auf der Inflationsseite moderat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0758 +0,2% 1,0733 1,0707 -5,4%

EUR/JPY 136,63 +0,1% 136,44 136,10 +4,4%

EUR/CHF 1,0288 +0,1% 1,0445 1,0255 -0,8%

EUR/GBP 0,8506 +0,1% 0,8500 0,8493 +1,2%

USD/JPY 127,02 -0,1% 127,12 127,11 +10,4%

GBP/USD 1,2645 +0,1% 1,2628 1,2608 -6,6%

USD/CNH 6,6627 -0,9% 6,7266 6,7184 +4,9%

Bitcoin

BTC/USD 30.307,68 +3,7% 29.214,35 28.796,78 -34,4%

Die leichte Entspannung auf der Inflationsseite bremste den Dollar etwas, der angesichts der guten Stimmung auch als sicherer Hafen nicht gesucht war. Der Dollarindex gab um knapp 0,2 Prozent nach.

Der Dollarindex gibt am Morgen im asiatisch geprägten Handel weitere 0,2 Prozent nach. Händler sprechen von anhaltender Risikoneigung, weil sich die Covid-19-Lage in China entspanne und die Notenbank die Konjunktur stütze. Seit seinem Mehrjahreshoch Anfang des Monats hat der Greenback bereits 3 Prozent abgewertet. Laut Capital Economics spiegelt sich die gestiegene Risikoneigung auch in steigenden Aktienkurse wider. Der Dollar leide unter seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Zudem bewegten sich die Zinsdifferenzen zu Ungunsten des Dollar. Die Dollarrally könnte aber später im Jahresverlauf wieder beginnen, heißt es weiter.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 115,99 115,07 +0,8% 0,92 +59,4%

Brent/ICE 120,10 119,43 +0,6% 0,67 +58,1%

Die Ölpreise legten nach den kräftigen Vortagsgewinnen noch etwas weiter zu um bis zu 1,7 Prozent. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf das verlängerte Wochenende und die Sommermonate allgemein, die vermehrte Autofahrten und eine steigende Benzinnachfrage mit sich bringen dürften.

