Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach langem Widerstand aus Ungarn auf ein weitreichendes Embargo auf russische Öl-Importe geeinigt. Der Beschluss des Gipfeltreffens decke bis Ende des Jahres mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Importe ab, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von "effektiv" bis zu 90 Prozent Reduktion. Die Einigung bezieht sich laut von der Leyen auf Importe per Schiff. Öl-Lieferungen per Pipeline sollen demnach zunächst weiterhin erlaubt sein. Insbesondere Ungarn hatte dies gefordert. Das Land ist für zwei Drittel seines Verbrauchs auf russisches Öl angewiesen, das durch die Druschba-Pipeline transportiert wird. Deutschland und Polen, die ebenfalls viel Öl über diese Pipeline importieren, hatten allerdings bereits angekündigt, ab nächstem Jahr gänzlich auf Öl aus Russland zu verzichten. Dadurch steige die geplante Reduzierung der Öl-Importe auf rund 90 Prozent bis Jahresende, erklärte von der Leyen. Viele Fragen müssen demnach im Detail noch geklärt werden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Daten für Industrie und Dienstleistungssektor in China haben sich mit zunehmenden Lockerungen von Covid-19-Einschränkungen und dank konjunktureller Hilfen der Regierung im Mai verbessert, gleichwohl zeigten sie weiter einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit an. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf 49,6. Damit lag er über dem Wert von 47,4 im April und übertraf auch die Konsensprognose von 48,9. Der Ist-Wert liegt immer noch unter der Marke von 50, die eine Expansion der Wirtschaft von einer Kontraktion trennt. Es handelt sich um den dritten Monat in Folge mit rückläufiger Aktivität. Der Subindex der Fabrikproduktion stieg im Mai auf 49,7 von 44,4 im April. Der Teilindex, der die Auftragseingänge insgesamt misst, stieg im Mai auf 48,2 von 42,6 im Vormonat. Auch der Teilindex für die Exportaufträge legte im Mai zu auf 46,2 von 41,6. Unabhängig davon stieg der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Mai auf 47,8 von 41,9 im April. Der Index erfasst die Aktivitäten im Dienstleistungs- und Baugewerbe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Nordex SE, Online-HV

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV

10:00 DE/Adesso SE, Online-HV

10:30 DE/Indus Holding AG, Online-HV

11:00 DE/Süss Microtec SE, Online-HV

14:00 DE/Krones AG, Online-HV

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Safran 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,763 Mrd CHF

09:00 BIP 1Q

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vq/+3,7% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Mai (vorläufig)

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+7,5% gg Vj

zuvor: -1,3% gg Vm/-2,4% gg Vj

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Mai

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -15.000 gg Vm

zuvor: -13.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,0%

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+7,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Lebensmitteln, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+6,0% gg Vj

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai

PROGNOSE: 55,9

zuvor: 56,4

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai

PROGNOSE: 103,9

zuvor: 107,3

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.539,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.165,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.750,00 +0,6%

Nikkei-225 27.309,56 -0,2%

Schanghai-Composite 3.172,73 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 152,29% -31

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.575,98 +0,8%

DAX-Future 14.566,00 +0,7%

XDAX 14.573,66 +0,7%

MDAX 30.188,02 +1,5%

TecDAX 3.226,97 +1,5%

EuroStoxx50 3.841,62 +0,9%

Stoxx50 3.687,24 +0,3%

Dow-Jones FEIERTAG

S&P-500-Index FEIERTAG

Nasdaq-Comp. FEIERTAG

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,60% -87

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart zunächst etwas leichter erwartet. Nachdem die Verbraucherpreise in Deutschland am Vortag schon stärker als erwartet in die Höhe geschossen waren, werden am Dienstagvormittag die Verbraucherpreise der Eurozone für den Monat Mai mit einem Plus von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Allerdings wird an der Börse nicht ausgeschlossen, dass auch hier die Erwartung übertroffen wird. "Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale ist nicht mehr von der Hand zu weisen", so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Der Preisdruck dürfte dementsprechend hoch bleiben. Die Daten aus China werden zunächst leicht positiv interpretiert. Der offizielle PMI des verarbeitenden Gewerbes für Mai lag mit 49,6 leicht über den Erwartungen, deutet mit einem Wert unter 50 aber immer noch auf eine Schrumpfung der Industrietätigkeit.

Rückblick: Fester - Die Erholungs-Rally an den Aktienmärkten setzte sich fort. Die Inflation in Deutschland überraschte indessen erneut und lief weiter stark aufwärts. Der Preisauftrieb ist breit angelegt, wobei besonderes Augenmerk auf Energie und Nahrungsmittel liegt. Doch nahmen die Aktienmärkte die Inflationsdaten relativ gelassen. Gesucht waren Aktien der Online-Apotheken: Zur Rose stiegen um 4,9 Prozent und Shop Apotheke um 4,5 Prozent. Bei beiden Unternehmen wurde auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland gehofft. Sanofi fielen gegen den Trend um 1,9 Prozent. Hier belastete ein Aufschub bei der Prüfung einer möglichen Zulassungsänderung von Cialis in den USA durch die Gesundheitsbehörde FDA. Der Markt hatte gehofft, dass die Verschreibungspflicht für das Potenzmittel künftig wegfiele.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Zu den Gewinnern im DAX gehörten Siemens (+2,4%). Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 Km an Land gezogen hatte. Nach Siemens-Angaben war das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Marktteilnehmer gingen davon aus, dass Mobility mit dem Auftrag die Umsatz- und Margenentwicklung auf hohem Niveau halten werde. Die jüngst moderate Margenschwäche sollte damit enden.

XETRA-NACHBÖRSE

Adler Group wurden rund 16 Prozent höher gestellt. Der Immobilienkonzern hatte zwar schwache Geschäftszahlen vorgelegt, die Prognose für das Gesamtjahr aber bestätigt.

USA - AKTIEN (Freitag)

Sehr fest - Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als Frustlöser. Es hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet. Untermauert wurde dies am Freitag davon, dass die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben gemessene Inflation im April im Vergleich zum Vormonat eine leichte Abschwächung gezeigt hatte. Sie gilt als das von der Fed favorisierte Preismaß. Daneben stellte es in der Kernrate bereits die zweite Abschwächung in Folge dar. Börsianer sprachen von Erleichterung und Licht am Ende des Inflationstunnels. Dell verteuerten sich um 12,9 Prozent, nachdem der Computerbauer einen Gewinnanstieg und einen Rückgang der Kosten gemeldet hatte. Ulta Beauty gewannen 12,5 Prozent. Die Kosmetikkette hat nach unerwartet starken Geschäftszahlen die Prognose angehoben. Derweil wies Gap (+4,3%) zwar einen Verlust aus, der Kurs drehte im Verlauf dennoch kräftig ins Plus. Mit Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen aus dem Handelsbereich besser ab als vorausgesagt. Der Kurs des Großhändlers legte um 1,2 Prozent zu. Er war am Vortag bereits stark gestiegen im Sog insgesamt sehr fester Einzelhandelsaktien.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,46 -1,6 2,48 173,4

5 Jahre 2,72 +0,7 2,71 145,6

7 Jahre 2,77 +1,5 2,75 132,9

10 Jahre 2,74 -0,6 2,75 123,3

30 Jahre 2,97 -0,7 2,98 106,9

Am Rentenmarkt tat sich wie schon am Vortag wenig. Überwiegend fielen die Marktzinsen mit dem leichten Entspannungssignal auf der Inflationsseite moderat.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 31, 2022 01:46 ET (05:46 GMT)