+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Geburtstag der Königin (regionaler Feiertag) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der französische Präsident Emmanuel Macron muss nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die absolute Mehrheit seines Bündnisses Ensemble fürchten. Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach offiziellen Angaben aus der Nacht zum Montag auf 25,75 Prozent der Stimmen. Die links-grüne Allianz Nupes von Jean-Luc Mélenchon lag nahezu gleich auf, sie erhielt nur 21.442 Stimmen weniger. Das französische Mehrheitswahlrecht begünstigt bei der Sitzverteilung das stärkste Wahlbündnis. Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach Schätzungen mehrerer Wahlforschungsinstitute vom Sonntag auf 255 bis 295 Sitze. Nupes kann mit 150 bis 210 Sitzen rechnen. 289 Sitze sind in dem insgesamt 577 Abgeordnete zählenden Parlament für die absolute Mehrheit nötig. Die genaue Sitzverteilung wird sich erst in der Stichwahl kommenden Sonntag entscheiden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagiert auf die heftige Kontroverse um den Tankrabatt. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel will er das Kartellrecht verschärfen. Damit solle der Staat auch ohne einen Nachweis von Marktmissbrauch Gewinne abschöpfen und notfalls die Konzerne zerschlagen können. In einem Positionspapier aus dem Wirtschaftsministerium, das dem Spiegel laut dem Bericht vorliegt, heiße es: "Es gibt ein Parallelverhalten bei den Preisen im Markt." Das bedeute, die Unternehmen kennen die Preise ihrer Wettbewerber an den Tankstellen, weil der Markt sehr transparent sei. Auch ohne eine kartellrechtswidrige Absprache würden die Preise sehr schnell einander angeglichen; ein Missbrauch des Wettbewerbsrechts sei schwer nachweisbar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Alstria Office Reit-AG 0,04 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,8% gg Vq

08:00 Industrieproduktion April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/k.A.

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj

08:00 Handelsbilanz April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -23,9 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.564,00 -1,6%

E-Mini-Future S&P-500 3.850,75 -1,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.634,00 -1,7%

Nikkei-225 27.043,40 -2,8%

Schanghai-Composite 3.248,51 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 146,56 -34

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.761,83 -3,1%

DAX-Future 13.788,00 -2,1%

XDAX 13.791,87 -2,1%

MDAX 28.768,98 -3,0%

TecDAX 3.020,40 -2,9%

EuroStoxx50 3.599,20 -3,4%

Stoxx50 3.510,73 -2,5%

Dow-Jones 31.392,79 -2,7%

S&P-500-Index 3.900,86 -2,9%

Nasdaq-Comp. 11.340,02 -3,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 146,90 -90

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Nur mit einer leichten Zwischenerholung rechnen Händler am Montag an Europas Aktienbörsen. An der überraschend negativen Nachrichtenlage habe sich nichts geändert. Vom DAX wird eine Stabilisierung über 13.800 erhofft. Nach der erhöhten Inflationsprognose der EZB und der viel zu hohen US-Inflationsrate müsse sich der Markt weiter auf einen längeren Inflationszeitraum einstellen als zuvor gedacht. Damit werde auch der Zinserhöhungszyklus länger und stärker als bisher eingepreist laufen. Die Bewertungen der Aktien geraten damit weiter unter Druck, Renditen dürften weiter steigen. "Der Ausverkauf dürfte erst zu Ende sein, wenn auch ein Ende des Inflationsanstiegs erkennbar ist", kommentierte ein Händler.

RÜCKBLICK: Baisse - Die Börsen sind nach Bekanntgabe neuer US-Preisdaten eingebrochen. Die US-Verbraucherpreise sind kräftiger als erwartet gestiegen. Die Daten ließen keinen Inflationsgipfel erkennen und sprachen dafür, dass an den Märkten zusätzliche Zinserhöhungen durch die Fed werden dürften. Vermehrt machten sich Rezessionsängste breit. Mit der Ausweitung der Zinsdifferenzen in der Eurozone wurden Erinnerungen an die Eurokrise geweckt, was wiederum belastete. Italienische Staatsanleihen gerieten besonders unter Druck, die Rendite sprang. Für den stark in Staatsanleihen investierten Bankensektor ging es daher 4,8 Prozent talwärts. Nicht überraschend unter Druck standen zinssensible Immobilienaktien . SAS haussierten um 12,8 Prozent. Hintergrund waren Hilfszusagen des dänischen Parlaments. Weiter unter Druck standen Credit Suisse (-5,7%). State Street hatte klargestellt, man sei nicht an einer Übernahme interessiert. Berichte über ein Kaufinteresse an der Just-Eat-Tochter Grubhub trieben deren Aktien um 5,7 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Zyklische Werte wie BASF gaben 4,3 Prozent nach oder Siemens 5,4 Prozent. Bankenwerte wurden gemieden: Deutsche Bank verloren 5,9 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent. Hier belasteten nicht nur Rezessionssorgen, sondern auch die Angst vor einer zunehmenden Fragmentierung der Anleihemärkte in der Eurozone. Im Immobiliensektor büßten Vonovia (-3,3%), Aroundtown (-3%) und Instone (-13%) kräftig ein. Besser hielten sich Hellofresh mit Abgaben von 1,4 Prozent und Delivery Hero (-2%) - hier stützten die Berichte über ein Kaufinteresse an der Just-Eat-Tochter Grubhub. Händler sprachen von der Hoffnung auf eine Branchenkonsolidierung.

XETRA-NACHBÖRSE

Obwohl die Wall Street am Freitag im späten Handel nach den unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreisen tiefer ins Minus gerutscht ist, stabilisierten sich die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel. Sie waren allerdings im regulären Geschäft schon heftig abverkauft worden.

Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten waren Mangelware. In der zweiten Reihe berichtete Hapag-Lloyd von ersten Zeichen einer abkühlenden Nachfrage. Das belastete die Aktie aber nicht mehr weiter, nachdem sie im Xetra-Handel mit 6,6 Prozent schon überdurchschnittlich stark nachgegeben hatte.

USA - AKTIEN

Baisse - Inflations- und Zinssorgen bestimmten am Freitag das Geschehen an der Wall. Die US-Verbraucherpreise für Mai haben sowohl auf Monats- wie auch Jahressicht stärker als ohnehin befürchtet angezogen.Die Daten dürften die Beratungen während der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche mit Blick auf den künftigen Zinspfad beeinflussen. Sie zerschlugen überdies Hoffnungen, dass der Preisauftrieb seinen Höhepunkt überschritten haben könnte. Die Inflation beeinträchtigt inzwischen auch massiv die Verbraucherstimmung, wie sich an dem von der Uni Michigan ermittelten Index ablesen ließ, der Anfang Juni unerwartet deutlich auf ein Rekordtief abgesackt war. Unter den Einzelaktien verloren Meta Platforms mit der Schwäche der Technologiewerte 4,6 Prozent. Facebook überprüft offenbar sein Engagement für die Bezahlung von Nachrichten auf der eigenen Plattform. Das Unternehmen könnte somit Millionen US-Dollar, die es derzeit an Verlage überweist, einsparen. Docusign knickten nach enttäuschenden Zahlen und einem verhaltenen Ausblick um 24,5 Prozent ein. Stitch Fix brachen um 18,4 Prozent ein. Der Styling-Spezialist kämpft mit der Konsumzurückhaltung der Verbraucher und streicht 330 Stellen. Die Verluste weiten sich aus. Vail Resorts (+1,3%) hatte steigende Gewinne und Umsätze nach Ende der Corona-Schutzmaßnahmen vermeldet. Rent the Runway (-4%) hatte zwar den Umsatz verdoppelt, doch dürfte die extrem schwache Verbraucherstimmung die Aktie belastet haben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,05 +25,4 2,80 232,3

5 Jahre 3,26 +18,0 3,08 199,5

7 Jahre 3,23 +14,6 3,09 179,2

10 Jahre 3,16 +11,2 3,04 164,7

30 Jahre 3,19 +2,6 3,16 129,1

Am kurzen Ende der Zinskurve zogen die Renditen steil an. Händler spekulierten auf kurzfristig steigende Leitzinsen, sogar Zinsschritte über 75 Basispunkte wurden wieder ins Spiel gebracht. Langfristig könnte die Inflation aber wieder nachlassen, daher stiegen die Renditen der Langläufer verhaltener.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0483 -0,3% 1,0515 1,0518 -7,8%

EUR/JPY 141,65 +0,2% 141,37 141,12 +8,2%

EUR/CHF 1,0376 -0,1% 1,0124 1,0401 +0,0%

EUR/GBP 0,8536 -0,0% 0,8538 0,8538 +1,6%

USD/JPY 135,10 +0,5% 134,43 134,14 +17,4%

GBP/USD 1,2281 -0,3% 1,2317 1,2319 -9,2%

USD/CNH 6,7587 +0,4% 6,7347 6,7308 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.918,92 -5,3% 27.363,70 29.341,32 -43,9%

Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen trieb den US-Dollar auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Dollarindex legte um 0,9 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 118,81 120,67 -1,5% -1,86 +63,3%

Brent/ICE 120,41 122,01 -1,3% -1,60 +59,6%

