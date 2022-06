Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen. In den USA findet lediglich ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Anleihenhandel statt im Vorgriff des Feiertags am Montag. Dann bleiben die Finanzmärkte in den USA komplett geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Energieversorger Uniper kann seine Prognose für das laufende Gesamtjahr wegen der niedrigen Gasliefermengen und des Ausweichens auf Ersatzbeschaffungen wegen der hohen Kosten nicht halten. Die im MDAX notierte Tochtergesellschaft des finnischen Fortum-Konzerns zog den Ausblick für das Gesamtjahr zurück. Unterdessen lotet Uniper in Gesprächen mit der Bundesregierung Stabilisierungsmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität aus. Als mögliche Maßnahmen sollen Garantie- und Sicherheitsleistungen, eine Erhöhung der aktuellen, noch nicht gezogenen KfW-Kreditfazilität bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital in Frage kommen. Im ersten Halbjahr werden sowohl das bereinigte EBIT wie der bereinigte Konzernüberschuss vorläufigen Zahlen zufolge "signifikant" unter den Vorjahreswerten liegen. In den ersten sechs Monaten 2021 hatte der Konzern ein EBIT von 580 Millionen Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 485 Millionen Euro erzielt. Für das laufende Gesamtjahr hatte sich Uniper bislang ein bereinigtes EBIT von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten Nettogewinn von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro vorgenommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/MBB SE, Online-HV

10:00 DE/Scout24 SE, Online-HV

11:00 DE/Zeal Network SE, Online-HV

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

DE/Verdi, Deutsche Lufthansa, 1. Tarifrunde für die rund

20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa

Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik

Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa

Service Gesellschaft (LSG)

DIVIDENDENABSCHLAG

Blue Cap: 0,85 EUR

Nabaltec: 0,25 EUR

Schulte-Schlagbaum: 12,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -5,4% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+31,5% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vm/+31,7% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -5.000 gg Vm

zuvor: -4.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,0%

- GB

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj

1. Veröff.: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj

4. Quartal: +1,3% gg Vq/+6,6% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+5,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,3% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+5,8% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/k.A.

zuvor: -0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Mai

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,8%

zuvor: 6,8%

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 229.000

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 60,3

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 12.931,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.806,25 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.639,50 -0,4%

Nikkei-225 26.437,03 -1,4%

Schanghai-Composite 3.409,87 +1,4%

+/- Ticks

Bund -Future 146,54 -27

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.003,35 -1,7%

DAX-Future 12.979,00 -0,9%

XDAX 12.998,14 -0,9%

MDAX 26.380,85 -2,7%

TecDAX 2.907,82 -1,5%

EuroStoxx50 3.514,32 -1,0%

Stoxx50 3.504,11 -0,0%

Dow-Jones 31.029,31 +0,3%

S&P-500-Index 3.818,83 -0,1%

Nasdaq-Comp. 11.177,89 -0,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 146,81 +145

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Etwas leichter - Einerseits deutet nichts auf ein schnelles Ende der Zins- und Rezessionsängste und der von ihnen ausgelösten Risikoaversion hin. Die Vorlagen sind trotz besserer Konjunkturdaten aus China und aus Korea wenig inspirierend, der Dollar neigt zur Stärke und die Renditen ziehen wieder etwas an. Auf der anderen Seite könnte der Halbjahresultimo mit dem Bilanzstichtag der Fonds die Kurse stützen. "Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der DAX zum Halbjahresultimo noch einmal stabilisiert", so ein Marktteilnehmer. Neu gestellt würden die Weichen dann am Freitag und zu Beginn der kommenden Woche. Im Blick stehen zunächst die deutschen Einzelhandelsumsätze sowie die Importpreise. In Frankreich werden Daten zur Verbraucherpreisentwicklung veröffentlicht. Und in den USA steht am Nachmittag unter anderem der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf der Agenda.

Rückblick: Schwächer - Rezessionssorgen und neue hohe Inflationsraten drückten auf die Stimmung, wenngleich die Juni-Inflationsraten aus Deutschland zumindest auch einen Hoffnungsschimmer enthielten, weil sie niedriger als erwartet ausfielen. Der Schwäche entziehen konnten sich lediglich die konjukturresistenten Pharmaaktien. Der Index der Öl- und Gasaktien konnte sich knapp behaupten. Dagegen gaben die Stoxx-Indizes der Auto- sowie der Reise- und Freizeit-Aktien mit Abschlägen von je 2,6 Prozent überdurchschnittlich stark nach. Der Index der Chemieaktien geriet mit einem Minus von 1,7 Prozent ebenfalls kräftig unter Druck. In Madrid brachen Grifols um 12 Prozent ein. Grund waren Spekulationen um eine Kapitalerhöhung. Just Eat Takeaway sackten nach einer negativen Analystenstudie um 17 Prozent ab. Im Sog fielen Deliveroo um 2,7 und Delivery Hero um 2 Prozent. H&M stiegen um 2,2 Prozent. Das Unternehmen verdiente im zweiten Quartal deutlich mehr als erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Deutsche Börse gewannen zum Kapitalmarkttag 1 Prozent. Der Umsatz des Börsenbetreibers liegt per Mai über den Planungen. Beiersdorf zogen um 0,7 Prozent an. Im MDAX gaben Fraport um 7 Prozent nach. "An den Flughäfen ist keine Entspannung in Sicht", sagte ein Händler zum dort vielfach herrschenden Chaos wegen fehlender Mitarbeiter. Hornbach fielen um 3,9 Prozent. Die Baumarktkette verdiente im ersten Geschäftsquartal weniger.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutlich unter Abgabedruck standen Uniper mit einem Minus von 9,0 Prozent nach der zurückgezogenen Prognose (siehe Tagesthema). Im Gefolge verloren Eon und RWE 0,6 bzw 0,7 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Der Markt wurde weiterhin von der Frage dominiert, in welchem Umfang die US-Notenbank die Zinsen anheben wird, um die hohe Inflation zu bekämpfen und wie es um die damit einhergehenden Rezessionsrisiken bestellt ist. Die Blicke waren daher auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Gipfeltreffen der führenden Zentralbanker in Sintra gerichtet. Die Fed könne nicht garantieren, dass es zu keiner Rezession komme, so Powell. Zudem sorgten etwas schwächere US-Wachstumsdaten für einen leichten Dämpfer. Pinterest gewannen 1,3 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen Pinterest bekommt einen neuen CEO. Im Handel verband man mit dem Wechsel die Hoffnung, dass das Unternehmen sich nun verstärkt auf den Bereich E-Commerce konzentrieren wird. Walt Disney fielen um 0,3 Prozent nach Verlängerung des Vertrags von CEO Bob Chapek um drei Jahre. Anleger rechnen ihm an, die Gesellschaft recht unbeschadet durch die Corona-Pandemie geführt zu haben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,06 -6,5 3,13 233,5

5 Jahre 3,15 -8,8 3,24 189,5

7 Jahre 3,17 -7,6 3,25 173,1

10 Jahre 3,09 -8,3 3,18 158,5

30 Jahre 3,21 -6,8 3,28 131,3

Die Anleihen legten nach zuletzt drei Tagen mit Abgaben deutlicher zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 8,3 Basispunkte auf 3,09 Prozent. Die schwachen Wachstumsdaten hätten die Rezessionssorgen wieder verstärkt, hieß es. Dies habe für erhöhte Nachfrage nach den als vermeintlich sichereren Festverzinslichen geführt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0456 +0,1% 1,0442 1,0476 -8,0%

EUR/JPY 142,65 +0,0% 142,60 143,16 +9,0%

EUR/CHF 0,9976 +0,1% 1,0473 0,9992 -3,8%

EUR/GBP 0,8615 +0,0% 0,8614 0,8639 +2,5%

USD/JPY 136,44 -0,1% 136,56 136,65 +18,5%

GBP/USD 1,2136 +0,1% 1,2122 1,2125 -10,3%

USD/CNH 6,7005 -0,1% 6,7059 6,7016 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.981,47 -1,4% 20.273,58 20.033,49 -56,8%

