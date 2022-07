Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF hat dank höherer Verkaufspreise und positiver Wechselkurseffekte im zweiten Quartal bei deutlich höheren Umsätzen überraschend den Gewinn gesteigert. Wie der DAX-Konzern auf Basis vorläufiger Eckzahlen mitteilte, beflügelte auch ein deutlich höheres Beteiligungsergebnis von Wintershall Dea. An der Prognose für das Gesamtjahr hält BASF "vorerst fest". Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 16 Prozent auf 22,974 Milliarden Euro. Analysten haben dem Konzern zufolge laut einer Schätzung von Vara nur 21,737 Milliarden Euro zugetraut. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen liege mit voraussichtlich 2,339 Milliarden Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals - und deutlich über dem Analystenkonsens von 2,092 Milliarden Euro. "Gestiegene Preise für Rohstoffe und Energie konnten weitgehend über höhere Verkaufspreise weitergegeben werden", so der Konzern. Unter dem Strich kletterte der Gewinn voraussichtlich auf 2,090 Milliarden von 1,654 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Analystenschätzungen hätten nur bei 1,408 Milliarden Euro gelegen. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal resultierte insbesondere aus dem deutlich höheren Beteiligungsergebnis von Wintershall Dea, so BASF. Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktien in Euro, nach IFRS):

2. QUARTAL 2022 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 22.974 +16% 21.737 +10% 19.753

EBIT vor Sondereffekten 2.339 -1% 2.092 -11% 2.355

EBIT 2.350 +1% 2.012 -13% 2.316

Ergebnis vor Steuern k.A. -- 1.969 -10% 2.189

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.090 +26% 1.408 -15% 1.654

Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,56 -13% 1,80

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q

- DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli

PROGNOSE: -41,0 Punkte

zuvor: -28,0 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -34,0 Punkte

zuvor: -27,6 Punkte

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.733,00 -0,6%

E-Mini-Future S&P-500 3.835,00 -0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.807,25 -0,6%

Nikkei-225 26.298,30 -1,9%

Schanghai-Composite 3.287,27 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 151,41 +11

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.832,44 -1,4%

DAX-Future 12.816,00 -1,1%

XDAX 12.832,58 -1,1%

MDAX 25.695,53 -2,3%

TecDAX 2.979,06 -0,9%

EuroStoxx50 3.471,69 -1,0%

Stoxx50 3.499,38 -0,2%

Dow-Jones 31.173,84 -0,5%

S&P-500-Index 3.854,43 -1,2%

Nasdaq-Comp. 11.372,60 -2,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 151,30 +123

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag im Minus erwartet. Die Nachrichtenlage hat sich kaum verändert, im Fokus stehen die steigenden Covid-Infektionen in China sowie die Ungewissheit über die zukünftige Gasversorgung für Europa. Die Anleger halten sich mit Käufen zurück und gehen davon aus, noch niedriger einsteigen zu können. Zudem stehen in den kommenden Tage wichtige Termin an, die für eine ansteigende Volatilität in den Risikoassets sorgen könnten. Zunächst am Mittwoch die Verbraucherpreise aus den USA. Ein Anstieg dürfte die Erwartung an der Börse untermauern, dass die US-Notenbank auf der nächsten Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird. Zudem läuft langsam die Berichtssaison in den USA an. Den Start machen einmal mehr die US-Banken, so legen am Donnerstag J.P. Morgan und Morgan Stanley ihre Quartalszahlen vor, zum Wochenausklang folgen dann Citigroup, Wells Fargo und Blackrock.

Rückblick: Eine leichter tendierende Wall Street sowie Nachrichten aus China belasteten die Stimmung an der Börse. "China bekommt Corona einfach nicht in den Griff", sagte ein Händler. Daneben drückte die Sorge vor einem Gaslieferstopp auf die Stimmung, die jährliche Wartung der Pipeline Nordstream 1 begann am Morgen. Dufry, der schweizerische Betreiber von Duty-Free-Shops, übernimmt die Autogrill SpA, den italienischen Betreiber von Autobahnraststätten und Flughafenrestaurants. Der Deal wird an der Börse als strategisch sinnvoll eingestuft. Dufry legten um 3,8 Prozent zu, Autogrill verloren 7,4 Prozent und notierten damit nahe dem Bargebot.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Für die Aktien von Siemens ging es um 3 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Bernstein den Wert auf "Underperform" gesenkt hatten. Schwächster Wert im DAX waren Daimler Truck mit einem Abschlag von 5 Prozent, Mercedes-Benz fuhren ein Minus von 4,1 Prozent ein. Der Flugzeugbauer Airbus (+0,6%) hat positiv aufgenommene Auslieferungszahlen bekannt gegeben. Zudem hat das Unternehmen seine 20-Jahresschätzung für die weltweiten Flugzeugauslieferungen erhöht. Nordex (+3%) sammelte innerhalb kürzester Zeit das zweite Mal Geld bei ihren Aktionären ein, sollte nun erst einmal durchfinanziert sein. Bei SFC Energy belastete Kapitalerhöhung, hier brachen die Aktien um 16 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

BASF legten um 2 Prozent zu, nachdem der Chemiekonzern am frühen Abend überraschend einen Gewinnzuwachs im zweiten Quartal vermeldet hatte. An seiner Jahresprognose hielt das Unternehmen zunächst fest.

USA - AKTIEN

Schwächer - Das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in China hat am Montag die Stimmung an den Aktienbörsen gedämpft. Gesprächsthema an der Wall Street war auch das Hickhack um Twitter (-11,3%). Tesla-Chef Elon Musk ist vom beabsichtigten 44 Milliarden Dollar schweren Kauf des Kurzbotschaftendiensts abgerückt. Hintergrund ist laut einem Schreiben von Musks Anwälten, dass Twitter nicht alle angeforderten Informationen über potenziell gefälschte Nutzerkonten herausgegeben hat. Für Tesla ging es um 6,5 Prozent nach unten. Neue Corona-Einschränkungen in der chinesischen Glücksspielhochburg Macao drückten die Kurse von Kasino-Betreibern. Las Vegas Sands verbilligten sich um 6,3 Prozent und Wynn Resorts um 6,5 Prozent. Melco Resorts & Entertainment brachen um 9,6 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,08 -3,3 3,11 234,8

5 Jahre 3,05 -8,2 3,13 178,5

7 Jahre 3,06 -8,5 3,14 161,9

10 Jahre 2,98 -10,0 3,08 147,3

30 Jahre 3,16 -9,0 3,25 126,3

Die Rezessionsängste stützten den Rentenmarkt. Steigende Notierungen ließen die Renditen des vermeintlich sicheren Hafens sinken. Die inverse Renditekurve, bei der zweijährige Titel höher rentieren als zehnjährige, wird als Alarmsignal gewertet. Denn am Markt interpretiert man diese Konstellation als Rezessionswarnung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:42h % YTD

EUR/USD 1,0012 -0,3% 1,0039 1,0077 -12,0%

EUR/JPY 137,51 -0,3% 137,97 138,42 +5,1%

EUR/CHF 0,9853 -0,2% 1,0172 0,9877 -5,0%

EUR/GBP 0,8442 +0,0% 0,8442 0,8470 +0,5%

USD/JPY 137,37 -0,0% 137,43 137,34 +19,3%

GBP/USD 1,1861 -0,3% 1,1891 1,1897 -12,4%

USD/CNH 6,7500 +0,4% 6,7249 6,7152 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.982,08 -1,2% 20.232,44 20.410,60 -56,8%

YTD zu Vortag

Die gesunkene Risikoneigung stützte den Dollar, der Dollarindex stieg um 0,9 Prozent - begünstigt durch die Euro-Schwäche. Ein vollständiger Stopp russischer Gaslieferungen nach Europa führte wahrscheinlich zu einer Rezession in der Eurozone und ließe den Euro um weitere 10 Prozent fallen, befürchtete Analyst Kit Juckes von der Societe Generale. Er verwies auf Äußerungen des französischen Finanzministers Bruno Le Maire vom Sonntag, wonach eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen das wahrscheinlichste Szenario ist. Der Euro notiert am Morgen nur noch knapp über der Parität zum Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,02 104,09 -2,0% -2,07 +41,4%

Brent/ICE 105,19 107,10 -1,8% -1,91 +40,4%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 163,50 0% 0,00 +43,4%

YTD zu Vortag

