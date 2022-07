Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der politischen Krise in Italien haben mehr als tausend Bürgermeister an Regierungschef Mario Draghi appelliert, im Amt zu bleiben. "Die Regierung muss weitermachen", heißt es in einer Petition, die bis Sonntag von mehr als tausend Bürgermeistern aus dem ganzen Land unterschrieben wurde. Draghi solle seinen Rücktritt überdenken und das Land durch die derzeit schwierigen Zeiten lenken. Die Bürgermeister unter anderem aus Rom, Florenz und Venedig kritisieren in der Petition vor allem das "unverantwortliche Verhalten" der Fünf-Sterne-Bewegung. Diese ist Teil der aktuellen Regierungskoalition, sie hatte aber am Donnerstag eine mit dem Votum über ein Konjunkturpaket verbundene Vertrauensabstimmung im Senat boykottiert und damit die aktuelle Krise ausgelöst. Draghi überstand die Abstimmung zwar, reichte aber trotzdem seinen Rücktritt ein. Zur Begründung erklärte der Ministerpräsident, die Voraussetzungen für eine Fortführung der Regierungskoalition seien "nicht mehr gegeben". Allerdings wurde das Rücktrittsgesuch Draghis von Staatspräsident Sergio Mattarella, der gegen vorzeitige Neuwahlen ist, abgelehnt. Stattdessen forderte er den Regierungschef auf, eine Erklärung im Parlament abzugeben. Diese ist für Mittwoch anvisiert. Auch am Sonntag war nach Ansicht von Beobachtern unklar, ob Draghi in seiner Ansprache auf seinem Rücktritt bestehen oder einen Plan für das Fortführen der Regierungsgeschäfte präsentieren wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:00 DE/Porsche AG, PG (virtuell) im Rahmen des Kapitalmarkttages

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Enel 0,19 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 12.914,00 +0,6%

E-Mini-Future S&P-500 3.880,25 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.092,50 +0,7%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.274,58 +1,4%

+/- Ticks

Bund -Future 153,11 +15

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.864,72 +2,8%

DAX-Future 12.842,00 +2,0%

XDAX 12.854,78 +2,0%

MDAX 25.557,64 +2,2%

TecDAX 2.937,56 +2,2%

EuroStoxx50 3.477,20 +2,4%

Stoxx50 3.495,81 +2,1%

Dow-Jones 31.288,26 +2,1%

S&P-500-Index 3.863,16 +1,9%

Nasdaq-Comp. 11.452,42 +1,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,96 +26

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Entspannungsrally vom Freitag dürfte sich vorsichtig fortsetzen. Mit Blick auf die Hauptereignisse der Woche, EZB-Sitzung und unsichere Wiederaufnahme der Gaslieferung durch Russland am Donnerstag, herrscht verhaltener Optimismus. Dazu setzte sich die Reihe ermutigender Konjunkturdaten fort. In Singapur hätten die Exporte ex Öl mit 9 Prozent zum Vorjahr zugelegt, was auf eine starke Weltwirtschaft hindeute. Beim Euro sind die Augen auf die EZB gerichtet, wo die Mehrheit des Marktes am Donnerstag mit einer Zinsanpassung um nur 25 Basispunkte rechnet. Von den anstehenden Zahlen weiterer US-Banken dürfte sich der Markt nicht mehr negativ überraschen lassen, heißt es weiter. Am Mittag stehen Bank of America und Goldman Sachs auf dem Programm. Nach Börsenschluss legt IBM seine Quartalsdaten vor.

Rückblick: Sehr fest - Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung ohne fundamentale Auslöser. Beschwichtigende Worte von Fed-Gouverneur Christopher Waller halfen, der die Befürchtung einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte gedämpft hatte. Für Erleichterung sorgte auch, dass der von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi angebotene Rücktritt vom Staatspräsidenten abgelehnt wurde. Am Nachmittag kam Unterstützung von der ebenfalls fester tendierenden Wall Street nach günstig ausgefallenen US-Konjunkturdaten, die sowohl eine robuste Wirtschaft wie auch eine Abschwächung des Preisauftriebs zeigten. Gesucht waren Automobilwerte, deren Branchenindex um 3,9 Prozent kletterte. Aston Martin schossen um 23,7 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer mit dem Public Investment Fund einen zweiten großen Ankerinvestor gefunden hat. Voestalpine (+2,3%) kam mit einem erwartet starken Erstquartal gut an. Richemont verloren nach Erstquartalszahlen 2,9 Prozent, Burberry ging sogar 3,8 Prozent. Das Ergebnis habe schwer enttäuscht, sagte eine Analystin zu Burberry.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX-Sprung über die 12.800er-DAX-Marke sorgte am späten Nachmittag nochmals für Anschlusskäufe. Eine überraschende Rückkehr in die Gewinnzone trieb die Lufthansa-Aktie um 6,9 Prozent nach oben. Die Citi-Analysten lobten insbesondere das Frachtgeschäft. Die Geschäftszahlen von Drägerwerk (-1,9%) verfehlten die bereits niedrige Erwartung. Software AG verloren 0,3 Prozent nach einer vorsichtigeren Wachstumsprognose für das Segment Digital Business. Deutsche Beteiligungs AG reagierten nur kurz negativ auf eine gesenkte Jahresprognose, der Kurs erholte sich schnell und die Aktie schloss 4,7 Prozent fester. Händler sprachen von einer erwartbaren Warnung angesichts des Marktumfeldes.

XETRA-NACHBÖRSE

Linde zeigten sich unbeeindruckt von einem Medienbericht, wonach das Unternehmen wegen des Rückzugs aus Russland den Abbau von bis zu 500 Arbeitsplätzen plant. Alstria Office verbesserten sich um fast 6 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, ein Darlehen über 500 Millionen Euro zur Zahlung einer Sonderdividende aufzunehmen.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Unter den Erwartungen ausgefallene Importpreise linderten Inflations- und Zinserhöhungssorgen, die zuletzt die Kurse auf Talfahrt geschickt hatten. Zudem überraschten der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung, der Empire State Manufacturing Index und die Einzelhandelsumsätze positiv. Auf Unternehmensseite fielen die Quartalsberichte von Citigroup (+13,3%) und U.S. Bancorp (+5,4%) besser aus als erwartet. Wells Fargo (+6,2%) enttäuschte zwar mit einem Gewinnrückgang, reduzierte aber die Rückstellungen für Kreditausfälle. Der Bankensektor führte mit plus 5,8 Prozent die Liste der Gewinner an. Der Krankenversicherer Unitedhealth (+5,4%) schlug im zweiten Quartal auf bereinigter Basis die Gewinnprognosen des Marktes und erhöhte die Gewinnprognose. Eine Beteiligungserhöhung des Investors Elliott Management bei Pinterest bescherte der Aktie einen Kurssprung um 16,2 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,12 +0,5 3,12 239,0

5 Jahre 3,04 -3,8 3,08 177,8

7 Jahre 3,01 -3,8 3,05 157,4

10 Jahre 2,92 -4,6 2,96 140,6

30 Jahre 3,08 -2,8 3,11 118,3

Trotz der starken Aktienmärkte fanden Staatsanleihen Käufer. Die Renditen am Rentenmarkt kamen zurück, lediglich am kurzen Ende stiegen sie ganz leicht. Beobachter verwiesen auf die gesunkenen Inflationserwartungen in der Uni-Michigan-Verbraucherumfrage.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:34 % YTD

EUR/USD 1,0092 +0,1% 1,0085 1,0091 -11,2%

EUR/JPY 139,56 -0,1% 139,72 139,81 +6,6%

EUR/CHF 0,9849 -0,0% 1,0236 0,9869 -5,1%

EUR/GBP 0,8491 -0,1% 0,8498 0,8507 +1,1%

USD/JPY 138,29 -0,2% 138,56 138,53 +20,1%

GBP/USD 1,1885 +0,1% 1,1868 1,1865 -12,2%

USD/CNH 6,7524 -0,2% 6,7657 6,7666 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.440,87 +2,1% 21.008,14 20.855,24 -53,6%

YTD zu Vortag

Der zuletzt sehr feste Dollar kam etwas zurück, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent - bewegte sich damit aber noch immer in der Nähe seines 20-Jahreshochs. Die unter den Erwartungen ausgefallenen US-Importpreise sprächen nicht unbedingt für eine forschere Gangart bei den geldpolitischen Straffungen der Fed, hieß es aus dem Handel. Zudem kamen aus Notenbankerkreisen Signale, die nicht für eine befürchtete Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt später im Monat sprechen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,92 97,59 +0,3% 0,33 +35,7%

Brent/ICE 101,74 101,16 +0,6% 0,58 +35,8%

YTD zu Vortag

Die Erdölpreise zogen an um rund 2 Prozent. Berichten zufolge erwartet US-Präsident Joe Biden von Saudi-Arabien nicht, dass dort eine Förderausweitung zur Senkung der inflationstreibenden Preise vorgenommen wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.714,84 1.707,70 +0,4% +7,14 -6,3%

Silber (Spot) 18,84 18,70 +0,8% +0,14 -19,2%

Platin (Spot) 862,15 848,75 +1,6% +13,40 -11,2%

Kupfer-Future 3,28 3,24 +1,5% +0,05 -26,1%

YTD zu Vortag

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 01:31 ET (05:31 GMT)