Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

IBM hat im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 9 Prozent auf Jahressicht verbucht. Die Erlöse kletterten auf 15,54 (Vorjahr: 14,22) Milliarden Dollar, nachdem CEO Arvind Krishna versprochen hatte, das Wachstum des Unternehmens wieder anzukurbeln. Als Teil dieses Plans hatte IBM im vergangenen Jahr einige seiner schrumpfenden Geschäftsbereiche ausgegliedert. IBM berichtete ein Nettoergebnis von 1,39 Milliarden Dollar, auf bereinigter Basis 2,31 (2,23) Dollar pro Aktie. Umsatz und Gewinn je Aktie übertrafen die Markterwartungen. IBM-CEO Arvind Krishna bekräftigte die Jahresprognose, erklärte gegenüber Reuters jedoch auch, dass die Wechselkurse die Einnahmen im zweiten Halbjahr stärker als erwartet belasten dürften. "Angesichts der starken Bewegung des Dollars im Vergleich zu fast allen Währungen wird die Währungsumrechnung bei den Kassakursen von Mitte Juli einen Gegenwind von etwa 6 Prozentpunkten für das Umsatzwachstum des Jahres bedeuten", so Kavanaugh, nachdem er zuvor 3 bis 4 Prozent erwartet hatte. "Das ist eine Verschlechterung um etwa 1,5 Milliarden Dollar gegenüber April, wobei der größte Teil dieses zusätzlichen Effekts noch in der zweiten Jahreshälfte auf uns zukommt." Die Auswirkungen im dritten Quartal könnten sogar noch stärker ausfallen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran treffen sich am Dienstag zu einem Gipfel in der iranischen Hauptstadt Teheran. Bei dem Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin , seinem iranischen Kollegen Ebrahim Raisi und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan soll es um die Lage im Syrien-Konflikt gehen. Eine wichtige Rolle dürfte jedoch auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen. Bei einem bilateralen Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen. Thema könnten auch Drohnen-Lieferungen Irans an Russland sein, über die jüngst in Berichten spekuliert wurde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/K+S, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -19.700 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,8%

- EU

11:00 Verbraucherpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj

Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni

Baubeginne

PROGNOSE: +1,4% gg Vm

zuvor: -14,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,7% gg Vm

zuvor: -7,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.846,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 3.841,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.925,50 +0,2%

Nikkei-225 26.949,65 +0,6%

Schanghai-Composite 3.261,36 -0,5%

+/- Ticks

Bund -Future 152,31 +10

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.959,81 +0,7%

DAX-Future 12.849,00 +0,1%

XDAX 12.861,93 +0,1%

MDAX 25.921,23 +1,4%

TecDAX 2.925,30 -0,4%

EuroStoxx50 3.511,86 +1,0%

Stoxx50 3.517,59 +0,6%

Dow-Jones 31.072,61 -0,7%

S&P-500-Index 3.830,85 -0,8%

Nasdaq-Comp. 11.360,05 -0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,21% -75

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Fester - Die Erholung setzte sich fort, gestützt von nachlassenden Spekulationen über eine 100-Basispunkte- Zinserhöhung in den USA später im Monat. Und von der Bank of New York Mellon hieß es, noch gebe es Hoffnung, dass eine Rezession vermieden werden könne. An der Spitze der Gewinner standen die Rohstoffaktien und die Ölwerte, deren Branchenindizes bis zu 3 Prozent anzogen. Aber auch Autotitel, Banken und die Aktien der Finanzdienstleister stiegen deutlich um etwa 2 Prozent. Eher negativ für die Aktionäre gestaltete sich der Börsengang von Haleon, der Konsumgütersparte des britischen Pharmariesen GSK. Während die GSK-Aktie 329,40 Pence verlor, schloss die neue Haleon-Aktie nur bei 308,35 Pence. Positiv wurden die Ertragszahlen von Nordea (+6%) bewertet. Solvay legten um 4,5 Prozent zu, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals deutlich über den Erwartungen ausgefallen waren. Das Unternehmen kündigte zudem eine Erhöhung der Jahresprognose an. Deliveroo gewannen 6,9 Prozent nach einer gesenkten Umsatzprognose, aber bestätigten Gewinnmarge. Just Eat und Delivery Hero gewannen beide etwa 8 Prozent. Nel (+19%) profitierten von einem Rekordauftrag für die Lieferung von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im DAX erholten sich Zalando um 5,1 Prozent. Deutsche Bank gewannen nach guten Zahlen der skandinavischen Nordea-Bank und der US-Bank Goldman Sachs 3,5 Prozent, und BASF zogen nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um 3,1 Prozent an. Porsche Automobil-Holding gewannen 2,4 Prozent und VW 2,8 Prozent. Händler verwiesen dazu auf neue Renditeziele von Porsche. "Die Aussagen zeigen ganz deutlich: Luxus läuft", so ein Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite fielen Merck um 5,1 Prozent, auch Fresenius Medical Care und Sartorius gaben deutlich nach. Nachdem die Pharmaaktien und die Medizintechniktitel zuletzt zeitweise deutlich besser gelaufen waren als der Gesamtmarkt, schichteten Anleger nun wieder in andere Titel um. Kräftig erholen konnten sich auch die Stahlwerte: Thyssen zogen um 3,3 Prozent an, Salzgitter um 4,7 Prozent und Klöckner & Co um 3,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz war es mangels handelbarer Nachrichten sehr still. Mit der gesunkenen Wall Street sei "querbeet verkauft" worden.

USA - AKTIEN

Leichter - Eine Ölpreisrally ließ die Inflationsängste wieder hochkochen und damit auch Zinserhöhungsspekulation. In der Folge drehte die Wall Street ins Minus. Überzeugende Geschäftszahlen von Goldman Sachs hatten die Stimmung zunächst gestützt - genauso wie zunächst abgeebbte Zinserhöhungssorgen. Goldman Sachs hatte zwar einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch mehr verdient als erwartet. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent. Auch bei der Bank of America schrumpfte der Gewinn deutlich, hier wurden jedoch die Erwartungen verfehlt - der Kurs stagnierte, gestützt von optimistischen Aussagen zu den Verbraucherfinanzen. Charles Schwab (-1,5%) schnitt besser als gedacht ab. Doch bemängelten Händler die deutlich gesunkenen Handelsumsätze. Flugzeugbestellungen verhalfen der Boeing-Aktie zu relativer Stärke, der Kurs stagnierte. Apple gingen 2 Prozent schwächer aus dem Tag, belastet von einem Bericht über verlangsamt geplante Einstellungen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,17 +4,2 3,12 243,6

5 Jahre 3,09 +4,6 3,05 183,2

7 Jahre 3,08 +6,3 3,01 163,6

10 Jahre 2,97 +5,6 2,92 146,4

30 Jahre 3,14 +6,3 3,08 124,3

Staatsanleihen sanken im Gleichklang mit den Aktienkursen, die Renditen stiegen mit den anstehenden Zinserhöhungen in Europa und den USA. Die Zinsstrukturkurve zeigte sich immer noch klar invers, was als Rezessionssignal gilt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0152 +0,1% 1,0146 1,0169 -10,7%

EUR/JPY 140,03 -0,1% 140,15 140,51 +7,0%

EUR/CHF 0,9905 -0,1% 1,0233 0,9930 -4,5%

EUR/GBP 0,8485 -0,0% 0,8488 0,8476 +1,0%

USD/JPY 137,98 -0,1% 138,14 138,18 +19,9%

GBP/USD 1,1963 +0,1% 1,1953 1,1996 -11,6%

USD/CNH 6,7499 -0,1% 6,7598 6,7530 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.015,28 +1,7% 21.652,17 22.247,30 -52,4%

YTD zu Vortag

Mit der Aussicht auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren durch die EZB am Donnerstag erholte sich der Euro etwas, der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach. Zugleich lasteten schwindende Spekulationen auf eine Fed-Zinserhöhung um 100 Basispunkte auf dem Greenback.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,64 102,60 +0,0% 0,04 +42,2%

Brent/ICE 105,84 106,27 -0,4% -0,43 +41,3%

YTD zu Vortag

