Der italienische Regierungschef Mario Draghi gibt ab 9.30 Uhr im Parlament eine Erklärung zur aktuellen Regierungskrise im Land ab. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte Draghi aufgefordert, vor die Abgeordneten zu treten, nachdem er dessen Rücktritt abgelehnt hatte. Es galt bis zuletzt als unklar, ob Draghi auf seinem Rücktritt bestehen oder einen Plan für das Fortführen der Regierungsgeschäfte präsentieren wird. Die Krise hatte die an der bisherigen Einheitsregierung beteiligte Fünf-Sterne-Bewegung (MS5) durch den Boykott einer Vertrauensabstimmung im Senat ausgelöst. Draghi überstand zwar die Abstimmung, reichte aber dennoch seinen Rücktritt ein, weil er die Einheitsregierung ohne Unterstützung der MS5 nicht weiter führen wolle. Unter anderem mehr als tausend Bürgermeister haben ihn seitdem dazu aufgefordert, dies zu überdenken.

Der russische Gaskonzern Gazprom wird laut Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen. "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagte Putin. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionen hatte Gazprom die Lieferungen nach Europa zuletzt bedeutend reduziert. Unterdessen warnte Putin laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, die russischen Gaslieferungen weiter abzusenken, sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nicht zurückerhalten. "Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen", ergänzte Putin demnach.

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1H

10:00 DE/DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Jahres-PK

11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

- DE/Munich Re, Ergebnis 2Q

- DE

08:00 Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+33,9% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/+33,6% gg Vj

- GB

08:00 Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,3% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+9,1% gg Vj

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -24,5

zuvor: -23,6

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 13.368,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.955,25 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.320,00 +0,4%

Nikkei-225 27.646,12 +2,5%

Schanghai-Composite 3.301,61 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 151,02 -10

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.308,41 +2,7%

DAX-Future 13.320,00 +3,7%

XDAX 13.332,66 +3,7%

MDAX 26.515,53 +2,3%

TecDAX 2.973,88 +1,7%

EuroStoxx50 3.587,44 +2,2%

Stoxx50 3.562,09 +1,3%

Dow-Jones 31.827,05 +2,4%

S&P-500-Index 3.936,69 +2,8%

Nasdaq-Comp. 11.713,15 +3,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 151,12% -109

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Nach dem Intraday-Anstieg um fast 500 Punkte am Dienstag dürfte sich der Aufschwung zunächst fortsetzen. Der DAX dürfte in den kommenden Tagen die 14.000er Marke attackieren, "vorausgesetzt es fließt tatsächlich Gas", so ein Marktteilnehmer. "Und da bleibt ein Restrisiko", meint er mit Blick auf die Berichte vom Dienstag, in denen unter Verweis auf wenig harte Quellen die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen angekündigt wurde. "Mit der Wiederaufnahme der Lieferung wäre auch das Risiko einer tieferen Rezession erst einmal vom Tisch", so ein Fondsmanager. Damit hätten die Märkte deutliches Erholungspotenzial, meint er. Auch die EZB-Sitzung sollte nun ihren Schrecken verlieren, egal ob der Leitzins um 25 oder um 50 Basispunkte angehoben werde. Impulse könnten von den deutschen Erzeugerpreisen und den britischen Verbraucherpreisen ausgehen sowie vom Verkauf bestehender Häuser in den USA.

Rückblick: Sehr fest - Berichte zur Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch Nordstream 1 heizten die schon gute Stimmung am Nachmittag an. Der europäische Gaspreis gab deutlich nach. Nutznießer waren unter anderem die Chemiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2 Prozent. Auf der Gewinnerseite standen auch Banken, ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 3 Prozent. Besonders Bankaktien aus Südeuropa stiegen stark. "Da bekommt das neue Bond-Tool der EZB gegen ein Auseinanderlaufen der Anleiherenditen wohl Vorschusslorbeeren", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Donnerstag, wenn der EZB-Rat tagt. Auch die Autotitel legten den Vorwärtsgang ein (+3,2%). Ein gutes zweites Quartal bestätigten die Jefferies-Analysten dem schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo (+3,4%). Die Quartalszahlen von Novartis (+1,5%) fielen im Rahmen der Erwartungen aus. In Paris haussierten EDF nach tagelanger Aussetzung um knapp 15 Prozent auf 11,73 Euro. Der französische Staat plant ein Übernahmeangebot für rund 12 Euro. Der französische Bahntechnikkonzern Alstom (-2,6%) setzte zwar im ersten Quartal mehr um, warnte aber zugleich vor dem schwierigen Umfeld.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Uniper schnellten um gut 10 Prozent nach oben, befeuert von den Berichten über die Wiederaufnahme der Gaslieferung aus Russland. Zum 3,9-Prozent-Plus bei VW verwiesen Händler auf positive Porsche-Renditeziele. Porsche gewannen 1,9 Prozent. Zudem sollten sich die Lieferkettenprobleme nun weiter entspannen. Für Bilfinger ging es um 11 Prozent abwärts, nachdem die Bank of America das Papier von "Buy" auf "Underperform" drastisch abgestuft hatte. Der Kurs des Industriekameraherstellers Basler knickte um knapp zwei Drittel ein. Das war aber nur der Ausgabe von Gratisaktien geschuldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Konsum zeigten unverändert, nachdem sie zunächst mit Abgaben auf die Nachricht reagiert hatten, dass die Bafin den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 prüft. "Warum sich der Wert mit diesen Schlagzeilen wieder erholt hat, ist seltsam", meinte ein Händler nur.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die US-Börsen verbuchten den höchsten Tagesgewinn seit gut einem Monat. Kreiseberichte über die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen ab Donnerstag durch die Pumpleitung Nordstream 1 hatten die Kurse an den europäischen Börsen befeuert. Damit könnte ein Rezessionsrisiko wegfallen, so das Kalkül. Eine Umfrage der Bank of America ergab derweil, dass die globalen Fondsmanager so pessimistisch sind wie seit 2008 nicht mehr. Schwindende Rezessionsängste könnten daher viele institutionelle Anleger animieren, sich positiver zu positionieren, hieß es. Apple (+2,7%) erholten sich vom Vortagesminus wieder - der erste Schrecken, dass sich Apple offenbar auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung vorbereitet, verfolg damit schnell. IBM fielen um 5,2 Prozent, nachdem das IT-Unternehmen die Aussichten auf das zweite Halbjahr gedämpft hatte. Johnson & Johnson (-1,5%) hatte die Jahresprognose gesenkt. Novavax schnellten um 11,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung mit SK Bioscience zur Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs bekanntgegeben hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,24 +7,5 3,16 250,7

5 Jahre 3,14 +3,9 3,10 188,3

7 Jahre 3,12 +3,3 3,09 168,4

10 Jahre 3,02 +3,6 2,98 151,1

30 Jahre 3,18 +1,9 3,16 127,5

Schwächer - Am Rentenmarkt wurden Rezessionsängste ausgepreist, die Renditen stiegen mit fallenden Notierungen. Die Zinsstrukturkurve blieb allerdings invers, was als Vorbote einer Rezession gilt.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0243 +0,1% 1,0228 1,0239 -9,9%

EUR/JPY 141,28 -0,0% 141,33 141,10 +7,9%

EUR/CHF 0,9922 +0,1% 1,0323 0,9913 -4,4%

EUR/GBP 0,8516 -0,1% 0,8523 0,8515 +1,4%

USD/JPY 137,93 -0,2% 138,18 137,81 +19,8%

GBP/USD 1,2028 +0,2% 1,2000 1,2025 -11,1%

USD/CNH 6,7537 +0,1% 6,7450 6,7469 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.364,49 -1,3% 23.663,37 22.818,02 -49,5%

YTD zu Vortag

Der Dollar kam nach seinem jüngsten 20-Jahreshoch weiter zurück, weil die Spekulation auf eine bevorstehende Fed- Zinserhöhung um gleich 100 Basispunkte weiter ausgepreist wurde. Der Dollarindex sank um 0,6 Prozent. Derweil erhielt der Euro Auftrieb von Spekulationen, die EZB könnte den Leitzins am Donnerstag um mehr als die bislang avisierten 25 Basispunkte anheben.

