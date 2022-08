===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei Bayer sind einige Analysten der Meinung, dass die Konzernführung die finanziellen Ziele für das Gesamtjahr mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen nach oben schrauben wird. Die Preise für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat waren länger hoch als erwartet und das Crop-Science-Geschäft aus ihrer Sicht insgesamt stark; überdies rechnen sie mit zunehmender Dynamik im Pharmageschäft im zweiten Halbjahr. Interessant wird sein, welche Folgen der starke Dollar für die Bayer-Bilanz haben wird. Nicht immer werden sie positiv sein. Bayer legt seine Zwischenbilanz Donnerstagfrüh vor.

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz Konzern 12.285 +13% 16 10.854

-Pharmaceuticals 4.828 +7% 15 4.494

-Consumer Health 1.421 +10% 15 1.290

-Crop Science 5.960 +19% 15 5.021

EBITDA ber Konzern 3.276 +27% 16 2.577

EBITDA ber Pharmaceuticals 1.513 +7% 14 1.409

EBITDA ber Consumer Health 322 +16% 14 278

EBITDA ber Crop Science 1.563 +54% 14 1.018

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.512 -- 14 -2.335

Ergebnis je Aktie Core 1,90 +18% 15 1,61

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

LANXESS (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 1.931 +5% 12 1.831

EBITDA* 249 -10% 12 277

EBITDA-Marge* 12,9 -- -- 15,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 85 -29% 5 119

Ergebnis je Aktie* 0,98 -29% 5 1,38

- * vor Sondereinflüssen

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

BEIERSDORF (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosenzum ersten Halbjahr:

PROG PROG PROG

1H 1H22 ggVj Zahl 1H21

Umsatz Konzern 4.361 +13% 5 3.874

EBIT vor Sondereffekten 633 +6% 2 595

Ergebnis je Aktie 1,98 +14% 4 1,74

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

HANNOVER RÜCK (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Bruttoprämien 7.505 +13% 3 6.655

Kapitalanlageergebnis 443 +4% 2 425

EBIT 511 -7% 4 552

Ergebnis nach Steuern/Dritten 349 -4% 4 365

Ergebnis je Aktie 2,93 -3% 4 3,02

Combined Ratio* k.A. -- -- 95,7

- * Schaden-Rückversicherung

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

UNITED INTERNET (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 1.447 +5% 11 1.383

EBITDA 324 +1% 11 322

EBIT 197 -7% 11 211

Ergebnis vor Steuern 186 -7% 11 201

Ergebnis nach Steuern/Dritten 100 -7% 11 108

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -7% 11 0,58

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,56 -2% 6 0,57

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

1&1 (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 979 +2% 12 957

EBITDA operativ 172 +2% 12 168

EBIT operativ 133 +3% 11 129

Ergebnis nach Steuern 91 -2% 11 94

Ergebnis je Aktie operativ 0,52 +2% 11 0,51

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

DÜRR (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q21

Auftragseingang 1.158 +7% 1.079

Umsatz 969 +15% 843

EBIT 31 -20% 38

EBIT bereinigt 36 -27% 50

Ergebnis nach Steuern 17 -25% 23

Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,33

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

KONTRON (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 337 +10% 2 306

EBITDA 31 +4% 2 30

- Angaben in Millionen Euro

HENSOLDT (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr:

PROG PROG PROG

1H 1H22 ggVj Zahl 1H21

Umsatz 643 +32% 3 486

EBIT bereinigt 23 +41% 2 16

- Angaben in Millionen Euro

SCHAEFFLER (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 3.970 +15% 11 3.454

EBIT bereinigt 213 -30% 11 305

EBIT-Marge bereinigt 5,7 -- 11 8,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 227

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,17 -51% 4 0,35

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

COMPUGROUP (7:25h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 257 +7% 2 241

EBITDA bereinigt 50 -1% 4 51

Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -14% 2 17

Ergebnis/Aktie bereinigt (verwässert) 0,43 0% 2 0,43

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro

Weitere Termine:

06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

13:10 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q

17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 2Q

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 20.000

Beschäftigten bei Lufthansa Boden

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q - vorl. 2Q-Indikationen am 20.7. berichtet;

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

ASML Holding 1,37 EUR

LLOYDS Group 0,008 GBP

Relx Plc 0,157 GBP

Unilever Plc 0,3633 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 1,50%

zuvor: 1,25%

- US

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -80,00 Mrd USD

zuvor: -85,55 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 260.000

zuvor: 256.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.626,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.152,50 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.244,75 -0,2%

Nikkei-225 27.879,42 +0,5%

Schanghai-Composite 3.168,39 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 157,28 -15

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.587,56 +1,0%

DAX-Future 13.632,00 +1,6%

XDAX 13.639,59 +1,6%

MDAX 27.806,12 +1,6%

TecDAX 3.159,94 +1,3%

EuroStoxx50 3.732,54 +1,3%

Stoxx50 3.661,44 +0,3%

Dow-Jones 32.812,50 +1,3%

S&P-500-Index 4.155,17 +1,6%

Nasdaq-Comp. 12.668,16 +2,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,43% +13

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

