Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt, in Südkorea wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Freenet hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognose des operativen Gewinns erhöht. Im zweiten Quartal konnte der Telekomdienstleiter bei stabilen Umsätzen die Profitabilität - gemessen an der EBITDA-Marge - in seinen beiden Segmenten Mobilfunk sowie TV und Medien steigern. Für 2022 rechnet der Vorstand nun mit einem EBITDA in der Bandbreite von 460 Millionen bis 480 Millionen Euro. Zuvor hatte Freenet hier eine Spanne von 450 Millionen bis 470 Millionen Euro angestrebt. Der freie Cashflow soll weiterhin in der Spanne von 230 bis 250 Millionen Euro liegen. Auch die im November 2021 auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte mittelfristige finanzielle Ambition mit einer avisierten Steigerung des EBITDA auf mindestens 520 Millionen Euro bzw. des Free Cashflow auf über 260 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025 hat weiterhin Bestand.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 620 +0% 626 +1% 620

EBITDA 123 +8% 118 +4% 114

Ergebnis nach Steuern/Dritten 35 -17% -- -- 42

Ergebnis je Aktie 0,28 -18% -- -- 0,34

Free Cashflow 61,9 +17% 59,8 +13% 52,7

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

JUNGHEINRICH (07:40)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Auftragseingang 1.175 +7% 4 1.097

Umsatz 1.076 +5% 5 1.029

EBIT 69 -29% 5 97,2

Ergebnis vor Steuern 67 -30% 2 96,5

Ergebnis nach Steuern 40 -44% 4 71

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,45 -62% 3 1,19

Weitere Termine:

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate

07:55 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/MBB SE, Ergebnis 1H

08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H

08:15 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Novo Nordisk: 4,25 DKK

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 2Q

PROGNOSE: 7,2%

1. Quartal: 7,3%

- GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj

08:00 BIP Juni

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vq

08:00 Industrieproduktion Juni

PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+1,4% gg Vj

08:00 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -22,2 Mrd GBP

zuvor: -21,4 Mrd GBP

- EU

11:00 Industrieproduktion Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj

- US

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

August

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 51,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.217,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.348,50 +0,3%

Nikkei-225 28.482,61 +2,4%

Hang-Seng-Index 20.147,65 +0,3%

Kospi 2.526,64 +0,1%

Shanghai-Composite 3.276,03 -0,2%

S&P/ASX 200 7.024,40 -0,7%

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.694,51 -0,0%

DAX-Future 13.643,00 -0,6%

XDAX 13.672,42 -0,4%

MDAX 27.896,16 +0,3%

TecDAX 3.194,10 +1,2%

EuroStoxx50 3.757,05 +0,2%

Stoxx50 3.651,11 -0,2%

Dow-Jones 33.336,67 +0,1%

S&P-500-Index 4.207,27 -0,1%

Nasdaq-Comp. 12.779,91 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 155,43 -115

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Nach einer anstrengenden Woche voller Unternehmensbilanzen und Inflationsdaten wollen die meisten Marktteilnehmer die Informationen erst einmal sacken lassen. Die wegen der Urlaubssaison ohnehin schon dünne Liquidität an den Börsen könnte noch weiter sinken. Schon am Vorabend hatte sich gezeigt, dass die Freude über den geringeren Anstieg auch der US-Erzeugerpreise noch nicht als dauerhafter Kurstreiber wirkt. Nach ersten Gewinnen kamen die Kurse an Wall Street wieder nach unten. Dazu trugen auch weitere Aussagen von US-Notenbank-Mitgliedern bei, die die Inflation als "inakzeptabel hoch" bezeichneten. Im Fokus steht am Freitagvormittag Großbritannien mit dem BIP zum zweiten Quartal, der Handelsbilanz und der Industrieproduktion. Diese Daten dürften den Pfund-Kurs bewegen. In der EU wird ebenfalls die Industrieproduktion veröffentlicht.

Rückblick: Wenig verändert - Es war wie häufig in der Berichtssaison: Während die Indizes ruhig liefen, gab es teils deutliche Schwankungen bei den Einzelwerten. Für leichte Entspannung sorgte derweil, dass in den USA zunächst wohl das Hoch bei der Inflation gesehen wurde. Nachdem bereits die US-Inflationsdaten am Mittwoch leichte Entspannungssignale an der Preisfront lieferten, blieben am Donnerstag auch die US-Erzeugerpreise unter der Prognose. Kräftig abwärts ging es mit den Aktien von Haleon (-4,9%), Glaxosmithkline (GSK) (-10%) und Sanofi (-3,3%). Hier belastete weiter die Sorge vor US-Klagen wegen des Medikaments Zantac. Für die Aktien von Mayr-Melnhof Karton ging es in Wien nach Halbjahreszahlen um 1,4 Prozent nach oben. Die hohen Erwartungen an den Verpackungshersteller wurden zumeist noch überboten. Sehr gut kamen die Zahlen des niederländischen Versicherers Aegon an, die Aktien sprangen um knapp 9 Prozent. Bei der schweizerischen Zurich Insurance (+1,7%) fielen die Daten dagegen durchwachsen aus. Die Aktien wurden aber gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden Franken.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Bei Siemens (+0,7%) irritierte ein schwächer als erwartet ausgefallenes Ergebnis im Industriegeschäft. Gelobt wurde aber der sehr starke Auftragseingang. Bei Deutsche Telekom (+0,4%) lagen die Zahlen dagegen über den Erwartungen. Positiv wurden auch die Zahlen von Daimler Truck gelesen. Die Aktien verloren nach Aufschlägen zum Start indes 0,3 Prozent. RWE fielen um 0,6 Prozent. Die gestiegenen Energie- und Strompreise erhöhen zwar den Gewinn, der Umbau in Richtung Erneuerbare Energien zwingt aber auch zu höheren Investitionen. Metro (+2,4%) ist im vergangenen Quartal zwar in die roten Zahlen gerutscht, operativ wurde aber mehr verdient als erwartet. Hinter dem Stahlkonzern Salzgitter (+3%) liegt ein Rekordhalbjahr. Ströer haussierten nach den Zahlen des Unternehmens um gut 8 Prozent. Die Erwartungen seien auf breiter Front geschlagen worden, hieß es. Bei Cancom haben die Zahlen überzeugt und trieben die Aktien um knapp 3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Aufschlag hat sich die Freenet-Aktie am Donnerstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Unternehmen hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognose für den operativen Gewinn erhöht. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt. Für die Südzucker-Papiere ging es 2,1 Prozent nach oben. Nach der Bioethanoltochter Cropenergies blickt auch die Konzernmutter optimistischer auf das Geschäftsjahr. Wenig verändert wurde die Patrizia-Aktie getaxt. Der Immobilien-Investor hat im zweiten Quartal bei leicht sinkenden Erlösen einen Gewinneinbruch verzeichnet. An dem Ausblick für das Gesamtjahr 2022 hält das Unternehmen aber fest.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Zunächst sorgten andauernde Inflationshoffnungen für weiter steigende Kurse und führten Dow & Co auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Die am Berichtstag veröffentlichten Erzeugerpreise haben die Vortagesdaten bestätigt, als die US-Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, sorgte zunächst für weiter steigende Kurse. Dazu kam die Erwartung, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen könnte. Doch im Verlauf kam zunehmend Skepsis auf. Fed-Vertreter hatten am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Fed die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückfällt. Walt Disney (+4,7%) hatte Drittquartalszahlen über den Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 26 Prozent und damit deutlicher als von Analysten vorhergesagt gesteigert. Gut lief auch die Streaming-Plattform Disney+.

