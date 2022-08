===

Der Ifo-Geschäftsklimaindex dürfte im August - vor allem wegen der gerade beschlossenen Gasumlage - erneut gesunken sein. Volkswirte erwarten, dass er auf 87,2 (Juli: 88,6) Punkte gefallen ist, was der niedrigste Stand seit Juni 2020 wäre. Der wichtigste deutsche Konjunkturfrühindikator ist schon im Juni und Juli gesunken. Seither ist der "Sorgenkoffer" um zwei Probleme bereichert worden: Eine Gasbeschaffungsumlage, die eine Pleite systemisch wichtiger Gashändler abwendet, aber dafür die Endverbraucher und deren Investitions-/Konsumneigung schwächt, und eine Dürre, die die Transportfähigkeit der deutschen Flüsse beeinträchtigt. Das letztgenannte Problem ist inzwischen - zumindest für den Rhein - durch reichliche Regenfälle in der Schweiz und Süddeutschland gemildert worden. In der Ifo-Umfrage dürfte es aber noch eine prominente Rolle gespielt haben. Für den Index der Lagebeurteilung, der sich in diesem Jahr einigermaßen stabil gehalten hat, wird ein Rückgang auf 96,0 (97,7) Punkte prognostiziert, für den Index der Geschäftserwartungen ein weiterer Rückgang auf 78,9 (80,3) Punkte. Er würde sich damit seinem im April 2020 verzeichneten Allzeittief von 71,9 nähern.

07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H, Luxemburg

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden

07:30 DE/Fielmann AG, Zwischenbericht 1H, Hamburg

07:30 DE/Delivery Hero SE, testiertes Ergebnis 1H, Berlin

08:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H, Bad Vilbel

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 2Q, Espoo

08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1H, Dublin

14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Siemens Gamesa Renewable

Energy CEO Jochen Eickholt, Statements nach Besuch des

Unternehmens, Cuxhaven

Gesco 0,98 Euro

Diageo 0,4682 Pfund

- DE

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

1. Veröff.: 0,0% gg Vq

1. Quartal: +0,8% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +1,4% gg Vj

1. Veröff.: +1,4% gg Vj

1. Quartal: +3,6% gg Vj

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 105

zuvor: 106

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 87,2

zuvor: 88,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 97,7

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 78,9

zuvor: 80,3

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,5% gg Vq

1. Veröff.: -0,9% gg Vq

1. Quartal: -1,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +8,7% gg Vq

1. Veröff.: +8,7% gg Vq

1. Quartal: +8,2% gg Vq

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 255.000

zuvor: 250.000

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: -3,1 Punkte

zuvor: -2,8 Punkte

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.248,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.155,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.968,25 +0,3%

Nikkei-225 28.452,90 +0,5%

Schanghai-Composite 3.228,26 +0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 150,23 -8

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.220,06 +0,2%

DAX-Future 13.206,00 +0,4%

XDAX 13.209,51 +0,4%

MDAX 26.057,51 +0,4%

TecDAX 3.035,15 +1,2%

EuroStoxx50 3.667,46 +0,4%

Stoxx50 3.646,02 +0,2%

Dow-Jones 32.969,23 +0,2%

S&P-500-Index 4.140,77 +0,3%

Nasdaq-Comp. 12.431,53 +0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 150,31 -26

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart zunächst leicht höher erwartet. So wird der DAX bei 13.260 Punkten gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 13.220 Zählern. Die Richtung gibt die Wall Street vor, nachdem die US-Aktien am Vortag ihre dreitägige Verlustserie beendet haben. Weiterhin sind steigende Zinsen und eine zu hohe Inflation die Themen, die die Investoren umtreibt. Am Vormittag wird am deutschen Aktienmarkt zunächst auf den Ifo-Geschäftsklimaindex geschaut. Zudem startet heute das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole.

Rückblick: Gut behauptet - Größte Verlierer waren nach den jüngsten Kursgewinnen Rohstoffaktien mit einem Minus von 1,8 Prozent des entsprechenden Stoxx-Subindex. Leicht im Plus schlossen dagegen die Indizes von Branchen, die als defensiv und weniger zyklisch gelten. Am Anleihemarkt wurde die jüngste starke Abwärtstendenz gebremst, die Anleiherenditen stiegen entsprechend nur noch leicht. Im Blick standen die hohe Inflation und damit verbunden die Zinspolitik und eine drohende Rezession. Der Markt war weiter auf das Notenbankentreffen ab Donnerstag in Jackson Hole fokussiert. Die potenziell wichtigste Rede von Fed-Chef Jerome Powell steht aber erst am Freitag an, so dass der abwartende Handel bis dahin weitergehen könnte. Marktstrategen erwarten zumeist falkenhafte Kommentare von Powell. Richemont gewannen 3,5 Prozent nach dem Teilausstieg aus Yoox Net-a-Porter (YNAP). Die YNAP-Beteiligung habe sich nie wie erhofft entwickelt, daher werde das Vorhaben an der Börse begrüßt, hieß es. Schneider Electric (+1%) erwägt ein Übernahmeangebot für jene Aktien des britischen Maschinenbau- und Industriesoftwareunternehmens Aveva, die den Franzosen noch nicht gehören. Aveva schossen um rund 25 Prozent nach oben.

Gut behauptet - CTS Eventim (+2,6%) hatte gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der trockene Sommer und damit auch das Comeback von Musikveranstaltungen nach der Corona-Pandemie sorgten für einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung - selbst verglichen mit der Zeit vor der Pandemie. Für Sto ging es nach den Halbjahreszahlen um 0,8 Prozent nach oben. Der Umsatz des Bauzulieferers stieg um 14,2 Prozent, auch weil angesichts des rapiden Energiepreisanstiegs die Nachfrage nach Wärmedämmmaterial steigt. Um gut 13 Prozent haussierte die Aktie von SFC Energy. Die vorläufigen Halbjahreszahlen des Herstellers von Brennstoffzellen seien gut ausgefallen, hieß es..

SAP zeigten sich 0,4 Prozent niedriger, nachdem der US-Wettbewerber Saleforce bei der Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte.

Unter den Nebenwerten gaben Smartbroker Holding 2,7 Prozent ab, nachdem das ehemals unter dem Namen Wallstreet:Online bekannte Unternehmen vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht hatte. Das Unternehmen bekräftigte zwar seine EBITDA-Prognose 2022, wies aber darauf hin, dass das veränderte Marktumfeld das Erreichen der Ziele erschwere.

Etwas fester - Händler berichteten von Gelegenheitskäufen nach dem jüngsten Rücksetzer. Übergeordnet dominierte jedoch unverändert das Zinsthema. Entsprechend warf das alljährliche Treffen der Notenbanker ab Donnerstag in Jackson Hole seinen Schatten voraus und verhinderte, dass sich die Akteure am US-Aktienmarkt allzu weit aus der Deckung wagten. In die Serie schwacher Daten reihte sich der Auftragseingang langlebiger Güter im Juli ein. Er hat wider Erwarten nur stagniert. Allerdings hatte der Präsident der Fed-Filiale Minneapolis, Neel Kashkari, klargestellt, dass die Notenbanker nicht planten, in nächster Zeit taubenhafter zu agieren, trotz enttäuschender Konjunkturdaten und Zeichen, dass die Inflation den Höhepunkt gesehen haben könnte. Unter den Einzelwerten ging es für Farfetch um über 21 Prozent nach oben. Richemont verkauft 47,5 Prozent seines Anteils an Yoox-Net-A-Porter an Farfetch. Die Analysten von Bernstein sprachen von einem exzellenten Deal für Farfetch. Bed Bath & Beyond (+18 Prozent%) hat sich einen Kredit gesichert, um Liquidität aufzubauen und Schulden zu begleichen. Überraschend gute Quartalszahlen verhalfen Intuit zu einem Plus von 3,6%. Nordstrom (-20%) übertraf zwar mit den Quartalszahlen die Erwartungen, senkte aber die Prognose. Advance Auto Parts (-9,6%) hatte ebenfalls den Ausblick gesenkt. Toll Brothers (+1,3%) hatte seine Annahmen für Fertigstellungen von Häusern für das laufende Jahr gesenkt. Turquoise Hill Resources stiegen um fast 24 Prozent. Rio Tinto hat sein Angebot für die ausstehenden Anteile an dem Unternehmen erhöht.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,40 +12,3 3,28 267,4

5 Jahre 3,23 +7,2 3,16 197,4

7 Jahre 3,19 +6,2 3,13 175,4

10 Jahre 3,11 +6,3 3,05 160,0

30 Jahre 3,32 +6,0 3,26 141,6

In Erwartung weiterer Zinserhöhungen zogen die Anleiherenditen erneut an, besonders am kurzen Ende der Zinskurve. Marktteilnehmer verwiesen auf falkenhafte Äußerungen des Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Minneapolis, Neel Kashkari. Er hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Fed ihre Zinserhöhungen fortsetzt, bis die Inflation erkennbar nachlässt.

