Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im August stagniert haben - aber für die EZB ist das keine Beruhigung. Die befragten Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen sind, wodurch die Jahresteuerung auf dem Vormonatsniveau von 8,9 Prozent verharrte. Die Hoffnungen auf einen baldigen Rückgang des Inflationsdrucks im Euroraum haben sich mit Fortdauer des Ukraine-Kriegs und den taktischen Bremsmanövern Russlands bei der Belieferung mit Erdgas zerschlagen. Inzwischen eilt nicht nur der Erdgaspreis von Hoch zu Hoch, sondern der Inflationsdruck gewinnt zunehmend an Breite. Volkswirte erwarten, dass die Kernverbraucherpreise im August mit einer Jahresrate von 4,1 (Juli: 4,0) Prozent gestiegen sind. Gestützt wird dieser Eindruck von der Entwicklung in Deutschland, wo die Kerninflationsrate nach Berechnungen der Commerzbank sogar noch stärker - von 3,2 auf 3,4 Prozent - gestiegen ist.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

11:00 DE/Aareal Bank AG, Online-HV

11:00 DE/Alstria Office Reit-AG, ao HV (virtuell)

11:00 CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag der Turbolader-Sparte Accelleron

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Euroshop 1,00 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+29,0% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+29,9% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+6,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+6,8% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Juli

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-4,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-4,4% gg Vj

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +32.500 gg Vm

zuvor: +48.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,5%

zuvor: 5,4%

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+8,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+7,9% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +300.000 Stellen

Mai: +128.000 Stellen

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,1

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.015,00 +0,7%

E-Mini-Future S&P-500 4.013,00 +0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.456,75 +0,8%

Nikkei-225 28.078,72 -0,4%

Schanghai-Composite 3.209,79 -0,5%

+/- Ticks

Bund -Future 148,62% +15

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.961,14 +0,5%

DAX-Future 12.920,00 +0,0%

XDAX 12.922,58 +0,0%

MDAX 25.393,83 -0,3%

TecDAX 2.944,27 +0,3%

EuroStoxx50 3.561,92 -0,2%

Stoxx50 3.550,73 -0,9%

Dow-Jones 31.790,87 -1,0%

S&P-500-Index 3.986,16 -1,1%

Nasdaq-Comp. 11.883,14 -1,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 148,47% +6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Aktiengeschäft rechnen Händler. Positive Nachrichten von der Energiekrise gibt es nicht, die Inflation greift weiter um sich und die näherrückende EZB-Sitzung am Donnerstag in einer Woche lässt verstärkte Zinssorgen aufkommen. Etwas stützend wirken Short-Eindeckungen. Jedoch befürchten Händler neue Turbulenzen im Gasmarkt, da nun auch Polen wegen geplatzter Verträge als Staatsnachfrager auftreten könnte. Auch der Einfluss der Fehlspekulation bei Wien Energie sei noch nicht sicher und habe das Zeug, den Gasmarkt durcheinander zu bringen. Und bei Nord Stream 1 fließt nun für mindestens drei Tage kein Gas mehr durch, was Sorgen über die Wiederaufnahme der Gasversorgung durch Russland weckt. Mit Spannung wird im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung auf die zahlreichen Preisdaten aus Europa geblickt. Schon am Vortag hatte Deutschland einen Anstieg der Teuerung vermeldet.

Rückblick: Knapp behauptet - Deutlich unter ihren Tageshochs sind Europas Börsen aus dem Handel gegangen. Am Morgen hatte noch die Rückkehr der Marktteilnehmer aus London nach ihrem verlängerten Wochenende mit ihren Short-Eindeckungen für Gewinne gesorgt. Dies fiel jedoch wieder in sich zusammen. Die Nachrichtenlage gab keinen Grund zu Aktienkäufen, in allen Branchen droht eine Rezession und die Verbraucherpreisinflation in Deutschland zeigt weiter nach oben. Vorn auf den Kauflisten standen die Bankaktien, sie profitieren von steigenden Zinsen. Einzelhandelswerte waren europaweit nach einer langen Durststrecke gesucht, Zalando stiegen um 1,9 Prozent. Carrefour fielen dagegen um 2,7 Prozent. JPM hatte die Kaufempfehlung gestrichen. Den Hauptverlierer mit 3,1 Prozent Minus stellte der Sektor der Grund- und Rohstoffwerte. Rezessionssorgen belasteten hier.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Gesucht waren Autowerte: Porsche SE legten 4,4 Prozent zu. Sie wurden von der jüngsten IPO-Fantasie der Porsche AG gestützt. VW gewannen 2,3 Prozent zu. Versorger zählten zu den schwächsten Sektoren wegen der EU-Pläne zum Umbau der Stromverrechnung und Sorgen vor einer Übergewinnsteuer. RWE verloren 2,8 Prozent, sie dürften davon stärker betroffen sein als Eon (+0,4%). Uniper gaben 1,6 Prozent nach. Encavis schlossen mit 2,2 Prozent Minus. Die Umstrukturierung des Strommarktes dürfte zu Lasten der Windparkbetreiber gehen.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Flatexdegiro-Aktie ging es um 0,7 Prozent nach oben. Hier sollen nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht worden sein.

USA - AKTIEN

Schwach - Hatte es zur Eröffnung nach einer Erholung ausgesehen, wurden die Gewinne schnell wieder abgegeben. Die Zinserhöhungs- und Rezessionssorgen belasteten weiter. Auch eine besser als erwartet ausgefallene Verbraucherstimmung stützte das Sentiment nicht - im Gegenteil, sie könnte die Fed in ihrem Zinserhöhungskurs bestärken, um die hohe Inflation zu bekämpfen. In dieses Bild passte auch, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im Juli gegenüber dem Vormonat gestiegen war. Positive Daten gab es auch vom Einzelhandel. Nächster Indikator ist der US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird. Unter den Sektoren führten Energiewerte im S&P-500 vor dem Hintergrund der stark gefallenden Ölpreise mit einem Minus von 3,4 Prozent die Verliererliste an. Für Alcoa ging es um 8,5 Prozent nach unten. Der Konzern will ein Drittel der Produktion in Norwegen schließen. Grund sind die hohen Kosten der Aluminiumproduktion. Bei den Ölwerten waren die Papiere von Chevron (-2,4%) drittgrößter Verlierer im Dow. Bei den Werten aus dem Technologoiesektor büßten Apple, Intel und Cisco zwischen 1,0 und 2,0 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,44 +0,8 3,43 271,2

5 Jahre 3,27 +1,0 3,26 201,4

7 Jahre 3,21 +0,5 3,21 177,0

10 Jahre 3,11 +0,4 3,10 159,6

30 Jahre 3,22 -2,2 3,24 131,8

US-Anleihen zeigten sich überwiegend mit Abgaben. Während am kurzen Ende des Marktes verkauft wurde, legten die Papiere am langen Ende zu. Damit verschärfte sich die inverse Zinsstruktur, die als Rezessionssignal gilt. Für die Analysten der UBS beläuft sich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA inzwischen auf 60 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 18:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0040 +0,2% 1,0017 1,0023 -11,7%

EUR/JPY 139,00 -0,0% 139,00 139,05 +6,2%

EUR/CHF 1,0275 +0,1% 1,0264 1,0262 -5,8%

EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8594 0,8600 +2,3%

USD/JPY 138,48 -0,2% 138,77 138,72 +20,3%

GBP/USD 1,1684 +0,2% 1,1655 1,1653 -13,7%

USD/CNH 6,8978 -0,4% 6,9232 6,9223 +8,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.432,06 +1,1% 20.432,06 20.432,06 -55,8%

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Verlusten und zeigte sich kaum verändert. Auslöser war die besser als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung. Analysten verwiesen darauf, dass der Index der aktuellen Lage erstmals seit März zugelegt habe. Die Besorgnis über die Inflation sei weiter zurückgegangen, bleibe aber erhöht. Damit dürfte die Fed an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten, hieß es. Diese Sicht stützte den Greenback.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 31, 2022 01:37 ET (05:37 GMT)